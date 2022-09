Oroscopo di oggi martedì 20 settembre 2022: Vergine e Toro super hot Oroscopo di oggi, martedì 20 settembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Nell’aria c’è una grande passone, data dal Sole in Vergine trigono a Plutone, il pianeta dei sentimenti e dei bisogni viscerali.

L'oroscopo di oggi, martedì 20 settembre 2022, e le previsioni su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Col Sole in trigono perfetto a Plutone, la giornata si rivela fin da subito particolarmente passionale.

Le mezze misure non sono contemplate, soprattutto con la Luna in Cancro così sensibile e sensitiva!

Con la Luna nel segno zodiacale del Cancro, appunto, direi che il segno fortunato di oggi sia il Toro mentre l'Ariete il segno sfortunato.

Ariete

La confusione regna sovrana nella tua testolina, tanto che fatichi pure a scegliere quale sia la tua squadra preferita a X-Factor. Questo è il momento per imparare a gestire Mercurio in opposizione con logica e linearità. Un paio di occhiali con lenti spesse come fondi di bottiglia da miopia non ti aiuteranno a schiarire la situazione.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: qui non ci sono assolutamente dubbi.

Lavoro: metti tutte le tue idee nel cassetto.

Salute: livello di hasana base, altrimenti ti ingarbugli e basta.

Il consiglio del giorno: La scelta dello sport da far praticare ai bambini è importantissima. Scegli in base alle attitudini del bambino e non alla tua esperienza personale, lo so che è difficile ma ci dovresti provare.

Voto 6 –

Toro

Sono giorni di festa per te, mio caro Toro, perché sei veramente al massimo del tuo splendore fisico ed emotivo grazie a Venere e Luna a favorissimo. Sei il nostro Timothée Chalamet dello Zodiaco, il primo nuovo uomo ad apparire sulla cover di Vogue UK. Praticamente sei un record su due gambe. Non male.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: scatenati con dolcezze e baci.

Lavoro: su di te si può sempre contare.

Salute: sorrisi smaglianti da sfoggiare a qualsiasi paparazzo.

Il consiglio del giorno: vai a Lucca per una giornata immersa nel pensiero ecosostenibile al ‘Pianeta Terra Festival’. Con le tue conoscenze potresti addirittura andare a fare lo speaker sul palco.

Voto 8 +

Gemelli

In questo periodo tra Venere non proprio amichevole, ma soprattutto spinti da Mercurio e Marte, siete dei freddi programmatori, pronti per scelte azzardate e a lasciare la solidità fisica a favore di investimenti futuristici di successo. Proprio come il museo MOMA, che sta organizzando un’asta di super opere reali per poter poi investire sull’arte digitale. Metaverso here we come!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: farvi un indovinello piccante è come una dichiarazione d’amore.

Lavoro: siete sempre un passo avanti.

Salute: pronti e scattanti.

Il consiglio del giorno: guardare buffi video con gattini, panda o neonati sui social per voi è assolutamente letale, infatti rischiate di divertirvi così tanto da passarci addirittura ore e ore. Da dedicarcisi solo a piccole dosi.

Voto 7 +

Cancro

Complicarti la vita è decisamente semplice, basta farti una domanda su quello che vuoi ordinare scegliendolo dalla lista del menù. Mercurio mette soltanto dubbi e ripensamenti, e chi ti vuole male ti mette l’annoso tarlo nel cervello tra quale delle otto varianti di Negroni sia la più buona. Un dispetto insopportabile.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: è il tuo rifugio sicuro.

Lavoro: concedi qualsiasi cosa.

Salute: per avere un corpo voluttuoso, devi darti da fare.

Il consiglio del giorno: sugli scaffali dei supermercati e online sta impazzando l’Idrolitina, alternativa vintage all’acqua gasata. Prima di acquistarla, controlla bene nella tua dispensa, perché secondo me potresti avere ancora una bella confezione. Verifica solo la data di scadenza.

Voto 7

Leone

Nonostante qualche piccolo intoppo di percorso, dovuto sempre a Saturno, tu hai tutti i mezzi per procedere a testa alta accompagnato da due ottimi alfieri: Marte e Mercurio. Ispiratevi a Gina Lollobrigida, che durante la sua degenza in ospedale, non voleva assolutamente rinunciare all’aperitivo chiedendo tutti i giorni un classico ‘Crodino’. Certa tempra bisogna conservarla e allenarla in ogni situazione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: passione ardente.

Lavoro: strategia, calma e temperanza.

Salute: tieni a bada la tua testa su di giri.

Il consiglio del giorno: guarda il trailer ‘I wanna dance with somebody’ la storia di Whitney Houston. Il ritratto di una donna determinatissima di fronte qualsiasi difficoltà, e gasati ascoltando la colonna sonora.

Voto 7

Vergine

Probabilmente il duca di Norfolk, che si occupa dell’organizzazione degli eventi recenti per la monarchia britannica, nonostante sfiori la perfezione maniacale, potrebbe chiederti qualche consiglio. Tu, che hai Venere nel tuo segno, potresti riuscire ad aggiungere qualche dettaglio, con riferimenti ben espliciti alla monarchia, a tutti gli eventi per la Regina Elisabetta. Fossi in te manderei il curriculum a Buckingham Palace.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: il canale giusto è la dolcezza.

Lavoro: precisione estetica in tutto.

Salute: in casa con le pattine, ma truccata.

Il consiglio del giorno: con il tuo senso civico vorresti andare nelle Marche per dare una mano dopo l’alluvione. Con le tue scarse energie puoi unicamente coordinare, anche da casa andrà benissimo. Comunque è sempre dare una mano.

Voto 7 +

Bilancia

Quando le decisioni e le azioni sono corrette, tu sei subito pronta ad appoggiarle e, grazie a Mercurio, la tua visione del bianco e del nero è decisamente nitida. Proprio come Eros Ramazzotti, che sostiene Laura Pausini sulla questione ‘Bella Ciao’. Bisogna saper leggere attentamente i messaggi e i testi delle canzoni, non basta solo canticchiare il bel motivetto.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore sei da lenta cottura.

Lavoro ogni parola è sempre al posto giusto.

Salute: fluisci armoniosamente.

Il consiglio del giorno: divertiti con la logica nel fare le pagelle di X-Factor con i tuoi amici. Tu su questo sei bravissima.

Voto 8

Scorpione

La tua curiosità non ha veramente confini, ed è così instancabile, proprio grazie a Marte. Sono certa che nelle tue varie ricerche ti sarai di imbattuto in quella più pazza del mondo: agli IG Nobel 2022 si parla degli scorpioni costipati. Tu che sei sempre un po’ permaloso, ti sarai di certo sentito chiamato in causa.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: la tua camera è un boudoir francese.

Lavoro: cerchi solo emozioni eccitanti.

Salute: la passione non ha bisogno di allenamento ma di pratica.

Il consiglio del giorno: studia gli esercizi per fare i sogni lucidi, ascoltando il podcast di Fabio Volo su Radio Deejay, che fornisce alcune informazioni sull’argomento. Tu ovviamente confronta tutte le varie tecniche che hai trovato.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Appena qualcuno ti fa domande impertinenti sui tuoi sentimenti e le persone che ami, sbotti esattamente come Aurora Ramazzotti quando le chiedono come stia procedendo la gravidanza. Marte in opposizione ti fa esplodere appena ti toccano nei punti deboli, e al momento l’amore è proprio in cima alla tua lista. Antipatici ficcanaso siete avvisati.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: lo bramate come un ‘tessoro’

Lavoro: poco energico per far valere le tue opinioni.

Salute: le pause sono per te assolutamente obbligate.

Il consiglio del giorno: segui bel corso di Reiki per imparare a sbloccare le energie e farle fluire correttamente tra tutti i chakra e il tuo corpo… Ne hai proprio bisogno.

Voto 6

Capricorno

Esporti apertamente con Mercurio in quadratura è assolutamente sconsigliato. Rischi infatti di peggiorare le situazioni che hanno già dell’attrito, proprio come quelle tra Victoria Beckham e la nuora Nicola Peltz. Non promette nulla di buono.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: metti tutti i tuoi cari sotto la tua ala protettiva.

Lavoro: le decisioni sono unicamente conservative.

Salute: troppo amore ti da alla testa. Come una mamma cinghiale con i suoi piccoli. Pericolosissimo.

Il consiglio del giorno: Prenditi cura dei tuoi cari anche a tavola scegliendo cibi ricchi di vitamine, un ottimo modo per esprimere il tuo grande attaccamento e voglia di far star bene tutti.

Voto 7 –

Acquario

Ti lanci ardentemente in tutto ciò che ritieni corretto seguendo i tuoi principi, proprio grazie a Mercurio. Occhio però a controllare tutta la forza che ti dà Marte, perché potresti esagerare. Come l’insegnante che, oltre a difendere fuori da scuola un alunno dai suoi compagni, non si limita a far scappare i bulli ma gli dà anche una bella lezione. Quando vuoi fare il giustiziere ricordati sempre la maschera.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: divertimento sotto le coperte garantito.

Lavoro: iperattivo.

Salute: potresti gareggiare con Hercules.

Il consiglio del giorno: fregare il blazer nell’armadio del nonno quest’anno non è più un gesto sovversivo perché la giacca over vintage è un assoluto trend di stagione. Ti troverai ad essere super alla moda senza saperlo.

Voto 8

Pesci

È incomprensibile la mania che sta dilagando nella Silicon Valley tra i super manager, di utilizzare la chirurgia estetica per diventare più alti. Voi, infatti, che siete sempre sfiancati da Marte, optate per stare il più possibile seduti e in posizioni comode, soprattutto quando si devono prendere le decisioni importanti. A quel punto si è tutti più o meno allo stesso livello, e l’altezza non conta nulla.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: gli sguardi intensi infiammano la vostra immaginazione.

Lavoro: usate il dettatore automatico per scrivere anche le email.

Salute: vorreste potere fare tutto in pigiama.

Il consiglio del giorno: regalatevi un bel massaggio shiatsu per riequilibrare le energie. Vedrete che vorrete anche inserirlo come un’ottima abitudine settimanale.

Voto 6