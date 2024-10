Oroscopo di ottobre 2024, le previsioni del mese segno per segno: Scorpione e Cancro innamorati

video suggerito

L'oroscopo del mese di ottobre 2024 inizia subito con una importante sollecitazione astrologica: la luna nuova nel segno della Bilancia, con tanto di eclissi solare proprio il 2 ottobre. Sarà una settimana, la prima del mese, particolarmente intensa dal punto di vista emotivo, proprio per questo motivo. Le eclissi, come sempre, amplificano il nostro sentire e, in questo caso, ci portano a riconsiderare il nostro modo di vivere le relazioni.

Un'altra caratteristica importante dei pianeti nel mese di ottobre 2024 sarà il fatto che, mentre Giove diventa retrogrado, Plutone ritorna diretto, quindi per l'ultima volta percorrerà il grado 29 del segno del Capricorno per entrare poi ufficialmente in Acquario e non guardarsi più indietro. Marte è nel segno del Cancro, Venere in Scorpione sino al 17 ottobre e Mercurio in Bilancia sino al 13 ottobre.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Come accade anche per gli altri tre segni zodiacali cardinali, tu sarai particolarmente coinvolto da questa eclissi di sole in Bilancia che apre l'oroscopo del mese di ottobre 2024. L'eclissi avviene proprio in opposizione a te, e quindi sembra che l'universo ti chieda di rimettere in discussione il tuo modo di approcciarti alle relazioni di qualsiasi genere. Va bene che sei un guerriero, il primo dei 12 segni dello zodiaco, dominato da Marte e pronto a combattere per ottenere i tuoi spazi, ma ricordati che è assolutamente importante lasciare modo di esprimersi a tutti coloro che hai intorno, altrimenti le relazioni risultano sbilanciate e, a lungo andare, anche poco interessanti. Marte che ti toglie tutte le sicurezze, forse rende questo momento di consapevolezza un po' più difficile, ma in realtà decisamente più intenso.

Voto: 5

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Il tuo oroscopo del mese di ottobre, caro Toro, dovrà vedersela soltanto con i pianeti veloci quando passeranno nel segno opposto al tuo, lo Scorpione. Parliamo di Venere che, fino al 17 ottobre, ti renderà decisamente più difficile goderti in santa pace i piaceri dei quali di solito ti abbuffi, e di Mercurio, pianeta del pensiero, che a partire dal 13 ottobre ti renderà davvero più difficile mantenere la concentrazione e la lucidità. A parte questo, però, il tuo continua ad essere un periodo particolarmente fattivo, semplicemente concreto.

Voto: 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Il pianeta Giove, l'unico che in questo periodo sembra darti delle gioie transitando nel tuo segno zodiacale, portando leggerezza, creatività, benessere e socialità, si mette in moto retrogrado. È assolutamente normale che un pianeta semi-lento passi diversi mesi durante l'anno in moto retrogrado, ma nello specifico, nel tuo caso, con anche Saturno contro e Venere che ti dà fastidio dal 17, potrebbe renderti decisamente più difficile usare il tuo consueto ottimismo e la fiducia verso il resto del mondo. Ti vedremo più spesso lamentarti oppure, seduto in un angolino, riflettere sulle tue sfortune. Voglio però che tu tiri fuori l'atteggiamento da segno d'aria e ti tieni pronto a rialzarti, qualsiasi cosa succeda.

Voto: 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Come tutti i segni cardinali, anche tu sarai particolarmente coinvolto da questa eclissi subito all'inizio dell'oroscopo del mese di ottobre. Però, a differenza del solito, nonostante le emozioni potrebbero sconquassarti e spesso confonderti, terrai saldamente il polso della situazione. Grazie a Venere, Marte, Saturno tutti a favore, e soprattutto grazie al fatto che oramai sei consapevole di quello di cui hai bisogno e di quelle che sono le tue caratteristiche peculiari. Non hai più alcuna intenzione di scendere a compromessi, quindi nelle tue relazioni ci si dovrà adeguare.

Voto: 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Saranno i transiti dei pianeti veloci nel segno dello Scorpione a darti fastidio in questo mese di ottobre, quando, anche per colpa di Marte, sei decisamente meno propenso a importi, a credere in te stesso, a esporti a tutti i costi. Il pianeta dell'amore a sfavore fino al 17 ottobre amplificherà il tuo bisogno, da un lato, di avere da chi ti circonda continue rassicurazioni e, dall'altro, il desiderio di impacchettarti come fossi un etto di prosciutto cotto acquistato dal salumiere. Non sarà per niente facile avere a che fare con te, perché quando non credi in te stesso, nemmeno nella tua immagine, rischi di essere effettivamente pessimista.

Voto: 6

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Dovrai usare tutta la tua concentrazione, cara Vergine, in questo mese di ottobre, proprio per cercare di mantenere la lucidità, la coerenza e la determinazione al risultato. Insieme a Saturno e Giove, che tra l'altro inizia a muoversi di moto retrogrado, amplificando la sensazione di frustrazione, ci si metterà anche Venere nella seconda parte del mese. Diciamo che la delicatezza dei modi non sarà il tuo forte, ma purtroppo la prima persona che criticherai continuamente sarai proprio tu. Inutile dire che hai il permesso dell'astrologa per sgarrare ogni tanto e andare a ricercare un momento di piacere che ti possa riconnettere con la parte più calorosa di te, temporaneamente rimasta in un angolino.

Voto: 5 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sarai tu il segno zodiacale protagonista di questa eclissi di sole, quindi quello che più di tutti viene chiamato a riconsiderare il modo di vivere le relazioni, di trovare un equilibrio, un'armonia e un bilanciamento tra i tuoi bisogni e l'attenzione a quelli degli altri. D'altro canto, credo che gli ultimi transiti, a partire da questa estate, ti abbiano convinta che spesso le situazioni pesanti che ti trovi a vivere sono partite proprio da un tuo atteggiamento, ed è da qui che devi iniziare a rivoluzionare le relazioni. Marte purtroppo resterà a sfavore per tutto il mese, e ti darà meno energie, ma ti permetterà anche di ascoltarti in modo decisamente più profondo. Tu, che sei un segno zodiacale dominato da Venere, sai benissimo che i momenti di calma dal fare permettono una maggiore attività emotiva.

Voto: 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Direi proprio che la tua anima scorpionica non potrà lamentarsi di questo oroscopo del mese di ottobre, in cui tutti intorno a te faranno fatica a gestire le emozioni, mentre tu sembri avere un interfono diretto tra te e i tuoi bisogni più intimi. D'altronde è questo il bellissimo risultato di anni e anni di burbera, silenziosa e imbronciata introspezione. Marte, Mercurio e anche Venere tutti a tuo favore, oltre a Saturno al quale ormai ti sei abituato, saranno davvero perfetti per darti quella serenità di chi si muove con grande agilità anche tra le sabbie mobili. Non hai proprio paura di niente!

Voto: 8 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Che non sia un periodo dei più facili ormai l'abbiamo capito, e questo Giove che si mette a viaggiare in moto retrogrado potrebbe amplificare la sensazione di insicurezza, solitudine, quella vocina interiore che ti dice che forse hai proprio sbagliato strada. Il bello però è che l'eclissi viene in tuo aiuto e sembra darti una nuova opportunità per indagare quello spazio nel quale ultimamente ti sei sentito decisamente messo in discussione. Crollano le certezze, questo è vero, ma è il modo migliore per affrontare Saturno contro e prepararti a cambiare. Ad aiutarti ci sarà almeno Venere nella seconda parte del mese con un po' di coccole.

Voto: 6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Anche tu, come tutti i segni cardinali, sarai particolarmente coinvolto subito all'inizio del mese di ottobre dall'eclissi di sole che ti porta a rimettere in discussione il tuo modo di relazionarti con l'esterno, lo spazio che lasci agli altri e, soprattutto, la capacità che hai (o che non hai) di affidarti a chi ti sta intorno. L'universo compreso! Marte in opposizione per tutto il mese ti toglie quei punti di riferimento, quella sicurezza in te stesso che spesso ti rendono così autorevole e imponente da dimenticare quanto possa essere utile anche a te ascoltare quello che gli altri hanno da dire. Nonostante organizzare ti venga benissimo, non dimenticarti che è nella collaborazione la vera forza.

Voto: 6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

L'eclissi nel segno della Bilancia, unita al pianeta dell'amore che non sarà per niente dalla tua parte, potrebbe amplificare una sensazione nella quale non ti senti per niente a tuo agio, ovvero il desiderio di farti gli affari tuoi, di startene per conto tuo, di isolarti da tutto il resto del mondo. C'è anche bisogno di questo, però, nonostante tu sia il segno zodiacale più sociale e socievole, quello che nel gruppo, nella comunità e nella condivisione trova il maggior stimolo.

Voto: 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

In quanto segno d'acqua, tu sei uno dei segni zodiacali più capaci di gestire anche gli stimoli profondi dell'eclissi e di vivere al meglio tutte le sollecitazioni che arrivano dagli astri! In più, in questo specifico oroscopo del mese di ottobre, Venere e poi Mercurio saranno a tuo favore, mentre Marte continua a sostenere il tuo bisogno di prendere decisioni, di farti valere, di guardare con concretezza e solidità alle cose che hai da fare, probabilmente dopo che le hai rimandate per un sacco di tempo. Direi che questo possa essere davvero il mese migliore, anche se Giove, che inizia ad essere retrogrado, potrebbe darti un po' fastidio e amplificare quel senso di urgenza che ti mette un po' di ansia da prestazione.

Voto: 7