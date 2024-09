video suggerito

Eclissi solare del 2 ottobre 2024, gli effetti su tutti i segni zodiacali: malinconia e introspezione profonda Il 2 ottobre 2024 ci sarà l’eclissi di Sole anulare nel segno della Bilancia: un momento importante di riflessione sul nostro io e soprattutto sul suo rapporto con l’esterno. Tensioni e nervosismi, malinconie e agitazioni ma anche un’ottima occasione di dialogo coi nostri bisogni. Bilancia, Ariete, Cancro e Capricorno i segni più toccati dagli effetti dell’eclissi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Mercoledì 2 ottobre 2024 si verificherà un'eclissi solare anulare in Bilancia, che non sarà visibile direttamente dall'Italia ma manterrà a livello simbolico astrologico le sue caratteristiche. La Luna nuova così come la Luna piena sono sempre le due fasi lunari che più di tutte vengono sentite, ovvero che hanno effetti di malinconia e nervosismo, soprattutto sulle persone particolarmente sensibili o su chi sta attraversando un momento di difficoltà.

Quando c'è un'eclissi di Sole, quindi il Sole viene oscurato, simbolicamente si ha un momento di profonda introspezione, di intenso dialogo con il nostro io. Il Sole, simbolo dell'io, scende nell'ombra (sempre simbolica) per poi uscirne trasformato. Così accade che il momento dell'eclissi intensifichi la parte emotiva, nervosa, anche ansiosa di un gran numero di persone, mentre i suoi effetti si vedano nei successivi 6 mesi.

I segni zodiacali più coinvolti da questa eclissi sono i segni cardinali: Bilancia, Ariete, Cancro e Capricorno, ma attenzione perché ancora più coinvolte saranno le persone che festeggiano il loro compleanno tra il 30 settembre e il 5 ottobre. In generale nelle giornate delle eclissi è sempre sconsigliabile prendere decisioni impulsive, soprattutto se compromettenti dato che la tensione emotiva sarà forte e la lucidità di pensiero compromessa.

Ariete

L'Ariete è uno dei segni zodiacali più coinvolti da questa eclissi, che richiederà appunto di mettere in discussione il proprio ego, il proprio modo di prendere le decisioni importanti, lo spazio che viene lasciato all'altro. Che si tratti di relazioni sentimentali, lavorative o anche di rapporti di amicizia, in tutti i casi l'Ariete che è il segno primo per eccellenza, indipendente ed autonomo, deve trovare il modo di rapportarsi in un modo inclusivo con chi ha intorno.

Toro

A parte questo piccolo inconveniente di Venere in opposizione, per il resto questo è un periodo nel quale gli astri sembrano proprio giocare a tuo favore, e tu a ritrovare quella leggerezza che ti fa agire immediatamente ma senza impulsività. Questa eclissi di Sole amplificherà soltanto di un poco quella sensazione di solitudine, che altro non è se non l'altra faccia dell'indipendenza.

Gemelli

La tua giocosità spensierata dovrà lasciare spazio alle domande di Saturno contro, proprio perché l'eclissi spegne l'esibizionismo divertente e socievole per proporti invece un momento di ascolto di quelli che sono i tuoi bisogni più profondi. Conoscendoti, spesso, a favore di un godimento più immediato nascondi le pulsioni dell'istinto in fondo al baule dei ricordi. È proprio questo momento di tirarle fuori.

Cancro

L'argomento dell'io che si mette in relazione con l'altro è sempre molto presente anche nelle dinamiche del segno zodiacale del Cancro, che di natura ha così bisogno di sentirsi rassicurato e protetto che rischia di zittire la propria indole a favore del benessere e dell'armonia comune. Proprio perché in questo periodo Saturno e Marte stanno facendo capire ai nati sotto questo segno quanto sia importante trovare la propria rappresentazione in qualsiasi relazione, l'eclissi di Sole dona contemporaneamente la certezza di essere sul percorso più giusto ma anche la forza di portarlo avanti.

Leone

Per un segno zodiacale di fuoco con Giove a favore, il momento dell'eclissi di Sole potrebbe sembrare soltanto una scocciatura, proprio perché le emozioni saranno profonde, emotive, decisamente difficili da mantenere in equilibrio. La tua anima da drama queen potrebbe addirittura prendere questa occasione per un piantino isterico che richiami subito l'attenzione su di te. Oppure, molto meglio, potresti prenderti un attimo di pausa dai riflettori e concederti una giornata ma make-up free: metaforicamente parlando!

Vergine

Abbiamo capito, caro Vergine, che questo non è il tuo periodo più leggero e spensierato anche se, forse, leggera e spensierata non sei mai stata! In compenso, però, di certo non ti faranno paura ore più malinconiche, solitarie, confuse e silenziose perché sai benissimo che è proprio quello di cui hai bisogno in un momento in cui sembra che ogni tua azione venga immediatamente boicotatta. Hai l'occasione per pensarci bene a qualsiasi cosa tu voglia fare.

Bilancia

La Bilancia è il segno zodiacale nel quale Luna e Sole si incontreranno in questa eclissi di Sole. Le persone nate sotto questo segno zodiacale sono chiamate ad iniziare un percorso di rinnovamento di se stessi, partendo prima di tutto dalla consapevolezza dei propri limiti. Spesso siamo noi stessi a generare le prigioni nelle quali ci sentiamo rinchiusi. Soprattutto per i nati tra il 30 settembre il 5 ottobre questo potrebbe essere l'inizio di un momento di grande trasformazione personale, senza rinunciare alle proprie caratteristiche di equità e attenzione ma uscendo dalla sensazione responsabilità spesso schiacciante.

Scorpione

La Luna nuova con eclissi è un momento di grande raccoglimento per un segno zodiacale d'acqua che lavora nel proprio inconscio più profondo, ed è sicuramente molto portato a mettersi in gioco indagandosi. Per questo i nati sotto questo segno zodiacale saranno addirittura felici di un momento nel quale l'umanità intera sembrerà prendersi un attimo per respirare, ascoltarsi silenziosamente.

Sagittario

Fossi in te sarei proprio felice di questa eclissi di sole, caro Sagittario, perché un periodo così tanto intenso dal punto di vista delle sollecitazioni astrologiche hai l'occasione per intensificare il dialogo con la parte di te che gestisce i valori, le intenzioni, le predisposizioni all'esterno. Il tuo io deve essere pronto a rifare il punto su chi vuoi essere in questo momento di indagine e trasformazione.

Capricorno

Proprio come nel segno zodiacale della Bilancia, anche nel Capricorno la forza del pianeta Saturno spesso crea un senso di responsabilità, del dovere, dell'autorevolezza che portano ad affidarsi meno all'altro, anche in contesti dei quali è necessario farlo. Mi riferisco per esempio ai sentimenti! Per questo l'eclissi di Sole nel segno della Bilancia può portare il Capricorno a rivalutare la forza con la quale espone e troppo spesso impone il suo ego intorno.

Acquario

Le sollecitazioni di Giove a tuo favore, che in questo periodo continuano a donarti grandi energie e a metterti in gioco, potrebbero farti sentire come un freno a mano tirato da questa eclissi di Sole. Non è da te rallentare proprio quando stai spiccando il volo, ma questo è quello che ti chiede l'universo! Accogli come tu sai fare l'occasione per indagare i tuoi bisogni che hanno anche una parte emotiva e non soltanto un desiderio di apertura.

Pesci

Il segno zodiacale dei Pesci, come tutti i segni d'acqua, sono bravi a gestire le fasi lunari più intense. Anche in questo caso il dialogo con la propria parte più intima, malinconica e sussurrata, sarà ascoltato con attenzione e la delicatezza dei sentimenti di queste ore non spaventerà certo i Pesci che sanno approfittare dei turbamenti emotivi per comprendere, ogni volta, i desideri del proprio inconscio.