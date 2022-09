Oroscopo di oggi giovedì 8 settembre 2022: Gemelli e Bilancia non ve le mandano a dire Oroscopo di oggi, giovedì 8 settembre 2022, e previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Bando all’emotività, qui si dice tutto chiaro e tondo e senza fronzoli, soprattutto per i segni d’aria.

L'oroscopo di oggi, giovedì 8 settembre 2022, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Il Sole si sta avvicinando al trigono perfetto con Urano.

Praticità, immediatezza e fattività soprattutto per i tre segni di terra che, si sa, fanno della pragmaticità uno dei loro punti di forza. In tutti i casi, il transito indica schiettezza e perspicacia.

Con la Luna in Acquario e questo trigono tra Sole e Urano, diciamo che la gentilezza non sarà la prima caratteristica della giornata, ma di certo la schiettezza sì! Il segno fortunato è la Bilancia e il segno sfortunato il Leone.

Ariete

Hai molto bisogno di chiarezza e di indicazioni semplici, come destra o sinistra, verde o rosso. Perché tutte le sfumature e le parole sottintese non ti sono assolutamente comprensibili, dato che hai ancora Mercurio in opposizione. Infatti, concordi pienamente con la proposta di alcuni politici di eliminare, tra i voti scolastici, le vie di mezzo. Che il sette sia un sette. I ‘meno meno’ non hanno alcun tipo di valore aggiunto, se non quello di far innervosire lo studente.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: pensi ancora di essere al mare e di provarci con il bagnino.

Lavoro: per lavorare vorresti avere un tapis roulant sotto i piedi per sentirti sempre in movimento.

Salute: il tuo training preferito è ovviamente quello sotto le coperte.

Il consiglio del giorno: Ricordati sempre di accendere le luci di casa e di non essere troppo ossessionato dal risparmio energetico. Almeno per preparare la cena o leggere un buon libro prima di andare a dormire eh.

Voto 6 +

Toro

Contrariamente a chi è obbligato ad utilizzarli, tu non vedi l’ora di salire sui treni che portano tutti i giorni i pendolari dall’hinterland al centro di Milano. Tra l'altro, a causa di problemi tecnici, sono più lenti di cinquant’anni fa. Per te infatti il benessere, che ti suggerisce in questo periodo Venere a favore, è di poter fare tutto seguendo i calmi ritmi della natura. Il vero rimedio contro la frenesia dell’era moderna.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: è un dolce pasticciotto da divorare in un sol boccone.

Lavoro: sempre preso bene, anche se dovessi rispondere alle quattrocento email che hai accumulato durante le vacanze.

Salute: non dimenticarti di prenderti cura anche di te stesso.

Il consiglio del giorno: Una tra le tue attività preferite è sicuramente andare a far visita a una fattoria didattica, e immergerti tra natura e animali. Con tanto di prole al seguito. Da organizzare subito per il prossimo weekend.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Siete davvero al massimo, sia grazie alla Luna di oggi che a Marte sempre nel vostro segno. Proprio come il giocatore di tennis Sinner che, all’US Open, è riuscito a uguagliare i record del super campione Nadal. Sono certa che non vi fermerete al primo traguardo. Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: sesso molto e volentieri, ma niente coccole.

Lavoro: a volte potreste non avere ragione. Succede.

Salute: applicate l’ironia anche su voi stessi.

Il consiglio del giorno: allenatevi a Super Mario Kart sulla Nintendo Switch, per essere imbattibili in previsione degli eterni pomeriggi uggiosi autunnali.

Voto 7 +

Cancro

Dovresti iniziare a farti rispettare un po’ di più, invece di dire di sì ad ogni cosa. Perché con Venere a favore sei ancora più buono del solito. Potresti farti ispirare dall’episodio che riguarda una multa da 500 € data ad un turista americano mentre si stava gustando un gelato, seduto sulla famosa fontana del ‘500 in centro, nel quartiere Monti a Roma. Se anche la municipale romana riesce a reagire all’invasione dei turisti, sono certa che puoi farlo anche tu.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ti basta un tenero bacio e sei già contento.

Lavoro: meglio evitare formule complesse, come le funzioni logaritmiche applicate alla trigonometria.

Salute: un bel giro alla spa è d’obbligo.

Il consiglio del giorno: visti i tempi di inflazione, non sono più importanti gesti d’amore eclatanti. Ti assicuro che il semplice e sano, ma validissimo, romanticismo basta e avanza, e tu hai la grande fortuna di averne a tonnellate.

Voto 6 +

Leone

Sei già tutto preoccupato alla notizia che il cambiamento climatico può influenzare anche le performance sotto le coperte e le relazioni amorose, tanto che anche i trentini diranno, come la celebre pubblicità: “Anto, fa' caldo“. Tu che hai il favore di Marte, che ti dà una carica sexy pazzesca, lo vuoi assolutamente sfruttare e in qualsiasi occasione. Inizia ad abituarti a tenere spenta l’aria condizionata, potrebbe essere un buon allenamento per i futuri ‘incontri bollenti’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: potresti sorprenderti nel trovare al tuo fianco sempre la stessa persona. Forse è quella giusta.

Lavoro: l’ottimismo ti fa superare qualsiasi difficoltà.

Salute: fatichi a rientrare nei tuoi completi da lavoro.

Il consiglio del giorno: sposa subito il look sirena, con tanto di capelli effetto bagnato, che sta spopolando sul red carpet della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Voto 6

Vergine

A te che sei appassionata da sempre di scoperte scientifiche, di sicuro non è scappata la notizia degli studi sul latte sintetico. Nonostante tu veda sempre questo genere di ricerca come una progressione verso il futuro, ora che hai Venere che ti appoggia, ti sembra quasi un grande spreco spendere così tanti soldi per un prodotto che alla fine si può facilmente ottenere in natura. Al momento ritieni che ci siano priorità ben più rilevanti.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: oggi sei così dolce che ti sorprendi anche tu.

Lavoro: vuoi sempre sapere tutti i dettagli.

Salute: la gentilezza ti dona a pennello.

Il consiglio del giorno: ricorda sempre di acquistare frutta e verdura di stagione. Adesso è arrivato il momento di gustosissimi e sfiziosissimi fichi, da acquistare in abbondanti cassette al mercato.

Voto 7

Bilancia

Con i tuoi modi sempre garbati e rispettosi sei pronta ad armarti di santa pazienza, e a spiegare alla signora sconvolta dal bacio di due uomini, che ha chiamato addirittura la polizia, che i tempi sono cambiati, così come gli usi e costumi, e che gusti delle persone devono essere rispettati. Di certo, con Mercurio della tua, troverai una serie di valide motivazioni con cui persuaderla e aggiornarla.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: hai sempre voglia di sano e piacevolissimo sesso.

Lavoro hai idee geniali da sfruttare subito.

Salute: sei una forza travolgente.

Il consiglio del giorno: sei così saggia in questo periodo che potresti scrivere un manuale sul perdono dopo un tradimento. Ovviamente, dopo averlo fatto sottoscrivere da un avvocato di tua conoscenza.

Voto 8 –

Scorpione

Incredibilmente Venere ti ha reso un pochino più buono e propenso ad affrontare tutte le tue emozioni più recondite e profonde, tipo effetto psicanalisi, per intenderci. Infatti empatizzi perfettamente con i commenti di Elodie su come la recitazione sia un’esplorazione di emozioni profondissime, che non aveva mai processato nemmeno con il canto. Vi vedrei benissimo sul divano, con la tisanina, a fare un discorso aperto cuore a cuore.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti senti dolce e goloso come una bomba alla crema con il doppio schizzo.

Lavoro: sempre a testa alta, anche quando vai alla tua postazione del coworking.

Salute: alleggerito da tutti i pesi sullo stomaco e sulla testa.

Il consiglio del giorno: è sempre il momento buono per imparare a suonare uno strumento. In questo modo potresti soddisfare la tua voglia di studio, riuscendo ad esprimere in modo alternativo le tue emozioni. Ci vuole un po’ di tempo però poi i risultati arrivano.

Voto 7

Sagittario

Questa routine post vacanza, sebbene sia iniziata da pochissimi giorni, ti ha già profondamente annoiato. Sei pronto a mandare il tuo curriculum in nuove aziende alla ricerca di emozioni, tipo TikTok o il Museo Peggy Goggenheim, che stanno facendo recruiting proprio in questo mese. La tua voglia di fuggire è ai massimi livelli, peccato che con Marte in opposizione anche preparare uno zainetto per stare fuori 24 ore è un vero sbattimento. Tu vorresti trovarti già tutto fatto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: meglio tenersi alla lontana, perché mordi.

Lavoro: sei un vero campione di critiche mai richieste.

Salute: avresti bisogno di un’altra vacanza.

Il consiglio del giorno: inizia a selezionare tutti i capi di colore verde del tuo guardaroba, perché sarà il must dell’autunno. Da usare in tutte le sfumature e su tutti i capi.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Credo proprio che l’idea di assumere i bambini per trascorrere tempo con gli anziani nelle case di riposo sia tua, ora che hai Venere a favore sei tutto cuoricini e tenerezze, e attento ai bisogni degli altri. Per una volta metterti in secondo piano ti dà più piacere di qualsiasi tipo di riconoscimento.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti ci butti a capofitto. Chi l’avrebbe detto?

Lavoro: più interessato al gossip che a far quadrare i conti.

Salute: il tempo speso meglio è unicamente con la persona che ami.

Il consiglio del giorno: visto che sei così attento al benessere comunitario, inizia ad acquistare capi usati. Li puoi trovare facilmente su diversi piattaforme online, oppure puoi sempre andare di persona a rovistare tra gli stand del famosissimo Angelo.

Voto 7 +

Acquario

Tu, che appoggi sempre la tecnologia, vorresti però che se ne facesse un utilizzo proprio del mezzo. Infatti, con Mercurio dalla tua, trovi assolutamente assurdo che si filmino e postino su Tik Tok gli scippi di borsette di ignare clienti nei ristoranti di Roma. Tu, che hai anche Marte a favore, invece di fare lo spettatore, cercheresti subito di far scappare il malintenzionato.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: vuoi essere sorpreso con proposte sconce.

Lavoro: un vero giocatore di Texas Hold’em anche senza occhiali da sole.

Salute: cerchi solo emozioni forti come il salto con il paracadute.

Il consiglio del giorno: vai allo Yachting festival di Cannes, dove sono presentate le novità su navi e barche. L’unico tuo problema è che probabilmente vorresti subito saltare su una, e scappare in capo al mondo. Trattieni.

Voto 8 e mezzo

Pesci

Di certo non riceverete il premio per essere i più attenti e dinamici del gruppo. Infatti, non vi metterei mai in un team dove conta la velocità sia di pensiero che di movimento. Il rischio è di creare problemi, proprio come al pit stop di Sainz all’ultima corsa di F1, dove il pilota è stato costretto a fermarsi più del dovuto a causa di una dimenticanza fondamentale: una gomma. Marte in quadratura non vi lascia lo slancio e la rapidità di azione. Optate per lentezza e controllo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: cambiate così spesso idea che alla fine andate a letto con pigiamone e peluche.

Lavoro: scappereste con il primo biglietto per un’isola caraibica deserta.

Salute: preparare una semplice frittatina per cena è una vera faticaccia.

Il consiglio del giorno: andate a vedere la mostra di Gianni Berengo Gardin al Maxxi di Roma, e prendetevi tutto il tempo necessario per godervi l'esibizione.

Voto 6 +