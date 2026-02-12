L’oroscopo di oggi, giovedì 12 febbraio 2026: tanto amore per Pesci e Cancro

Nell’oroscopo di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, l’amore c’è ma è movimentato con la Venere in Pesci e la Luna in Sagittario: nel cielo di oggi è la Bilancia il segno fortunato.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi e le previsioni astrologiche di giovedì 12 febbraio 2026 per ogni segno zodiacale su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

L’amore e i sentimenti si fanno romantici con Venere che nel cielo di oggi è arrivata nel segno dei Pesci, regalando armonia e un senso di assoluto benessere soprattutto ai segni d’acqua. La Luna, sempre nel segno del Sagittario, pretende però azione, movimento e una buona dose di carica adrenalinica. Il segno sfortunato di oggi sono i Gemelli, che soffrono di cortocircuito, mentre il segno fortunato è la Bilancia che sbaraglia tutti con eleganza.

Ariete

Hai lo sprint e l’energia dei pattinatori su ghiaccio che nella prova a squadre della staffetta hanno sbaragliato totalmente gli avversari di tutto il mondo. Hai grande sicurezza e conosci le tue capacità, che sono decisamente sopra le righe, con Marte e la Luna che ti spronano a dare il meglio in ogni situazione. Sei proprio da medaglia d’oro, con quell’aria di chi entra in pista sapendo già di lasciare il segno.

Leggi anche Oroscopo di mercoledì 11 febbraio 2026

Amore: come una torcia olimpica, l’amore è una gara brillante dove vuoi vincere con passione e slancio.

Lavoro: ti muovi come un atleta in finale, concentrato e veloce, pronto a trasformare ogni obiettivo in un podio personale.

Fortuna: corre al tuo fianco come un allenatore fidato che ti sussurra la strategia giusta al momento perfetto.

Il consiglio del giorno: fai qualcosa di competitivo, anche solo una piccola sfida personale.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Stai attento proprio a tutto, anzi riesci a prendere in considerazione questioni e tematiche che altri scrollerebbero via senza pensarci due volte. Venere e Mercurio a favore ti permettono quell’attenzione minuziosa che dà valore a ogni dettaglio. Di certo hai seguito perfettamente la preparazione del borsone della squadra italiana che parteciperà ai mondiali di cricket: ogni elemento al posto giusto, nessuna dimenticanza. Più che buono, buonissimo.

Amore: con Venere a favore l’amore è come una coperta calda in inverno, avvolgente e rassicurante.

Lavoro: Mercurio ti rende preciso come un orologiaio svizzero, ogni ingranaggio gira alla perfezione.

Fortuna: costante e silenziosa, lavora come un motore diesel che non si ferma mai.

Il consiglio del giorno: dedica tempo a sistemare qualcosa che hai trascurato.

Voto: 7 +

Gemelli

Non è che abbiate deciso di perdere il controllo, è che avete proprio lasciato i comandi e alzato le mani dalla cloche. Gli effetti di Mercurio e Venere in quadratura e della Luna in opposizione vi fanno venire voglia di dire: ok, lasciamo stare. Esteriormente potreste sembrare un po’ impacciati, come il pilota del Boeing proveniente dal Brasile che ha dato una “grattatina” alla coda del suo aereo sulla pista di Malpensa per centinaia di metri. Un filo pasticcioni, sì.

Amore: l’amore oggi è come un circuito elettrico che fa scintille improvvise, serve prudenza per non saltare il fusibile.

Lavoro: le idee sono come fogli sparsi al vento, meglio raccoglierli uno alla volta.

Fortuna: ballerina come una connessione Wi-Fi instabile, va e viene senza preavviso.

Il consiglio del giorno: rallenta e controlla due volte prima di agire.

Voto: 5

Cancro

Buono, premuroso e profondamente coinvolto con tutte le persone della tua sfera affettiva. Ti fai portavoce, ti prendi a cuore le situazioni con la tempra e il lato diplomatico del papà di Lindsey Vonn che parla con le testate mondiali per raccontare lo stato di salute della campionessa dopo l’intervento a Treviso. Indossi quel garbo, quella cortesia e quell’empatia che sono ben valorizzate da uno splendido Mercurio e da una Venere in Pesci.

Amore: Venere in Pesci ti rende come un abbraccio lungo e sincero che scioglie ogni tensione.

Lavoro: Mercurio ti dà la diplomazia di un ambasciatore che sa parlare con tutti.

Fortuna: dolce e costante, come una corrente marina che ti porta nella direzione giusta.

Il consiglio del giorno: fai una telefonata a qualcuno che ha bisogno di conforto.

Voto: 8 –

Leone

La sensazione è che le fondamenta si sfaldino facilmente. Gli effetti di Marte in opposizione si fanno sentire anche se mente e cuore sono liberi. Oggi però mantieni uno sguardo positivo e non pensare di essere su un terreno che si sgretola come il Pattinodromo comunale di Salerno che rischia di crollare a causa di una mareggiata. La struttura sei tu, e sei più solido di quanto immagini.

Amore: l’amore è come un sole coperto da nuvole leggere, brilla anche se non lo vedi subito.

Lavoro: dovrai essere come un architetto che rinforza le fondamenta.

Fortuna: timida ma presente, attende il tuo momento per riemergere.

Il consiglio del giorno: dedica tempo a rafforzare un progetto già iniziato.

Voto: 6 e mezzo

Vergine

Puoi prenderti serenamente una pausa da tutto e da tutti, anche da te stessa. Il tuo motto deve essere no stress: un passo alla volta, un tema alla volta, una parola alla volta da metabolizzare con calma. Venere e Mercurio in opposizione e la Luna storta non sono da sottovalutare. Puoi permetterti decisioni anche drastiche, purché ti facciano stare più serena, come la città di Fuji Yoshida che annulla il festival dei ciliegi per tutelare l’ordine e l’invasione dei turisti.

Amore: l’amore oggi è come una tisana calda, va sorseggiato con calma e senza fretta.

Lavoro: meglio un’agenda alleggerita che un’agenda perfetta ma stressante.

Fortuna: discreta, si manifesta quando scegli la semplicità.

Il consiglio del giorno: ritagliati un’ora solo per te.

Voto: 5 e mezzo

Bilancia

Vuoi e pretendi il massimo e non ti accontenti di un risultato qualunque: tu vuoi proprio il colpo da standing ovation. Hai quella fame elegante di chi sa che può riuscire in imprese che agli altri sembrano impossibili. Sei pronta a tentare anche il quadruplo Axel, come Ilia Malinin che ha lasciato giudici e spettatori a bocca aperta. Marte e la Luna a favore ti regalano coordinazione, lucidità e una sicurezza quasi coreografica.

Amore: l’amore è un passo a due perfettamente sincronizzato, elegante come un volteggio sul ghiaccio che lascia il pubblico senza fiato.

Lavoro: Marte ti rende determinata come un’atleta in finale, ogni obiettivo diventa un salto calcolato e preciso.

Fortuna: brilla come una medaglia appena lucidata, pronta a riflettere la tua ambizione.

Il consiglio del giorno: prova qualcosa che ti spaventa un po’, ma ti entusiasma tantissimo.

Voto: 9

Scorpione

Non sei ancora pronto a sculettare come Bad Bunny all’Halftime del Super Bowl, questo è un dato di fatto. Ma a livello di ideali, etica e spirito sei un talento assoluto. Vuoi ribaltare uno status quo che ti va stretto e riscrivere le regole con la tua calligrafia personale. Con Venere e Mercurio a favore hai una parola che convince, seduce, sposta equilibri. Una visione potente che diventa quasi una missione personale.

Amore: con Venere a favore sei magnetica come una calamita nascosta sotto il tavolo che attira tutto ciò che conta davvero.

Lavoro: Mercurio ti rende stratega come un giocatore di scacchi che vede tre mosse avanti.

Fortuna: cresce quando difendi le tue idee come se fossero bandiere da issare in vetta.

Il consiglio del giorno: scrivi nero su bianco un ideale che vuoi difendere.

Voto: 7 e mezzo

Sagittario

Oggi si parla ancora di amore, di voglia di stare insieme, di condividere senza troppi filtri. Ti metti a nudo, ti mostri per quello che sei, un po’ come quando Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono usciti allo scoperto al Super Bowl. La Luna nel tuo segno accende entusiasmo e ti spinge a vivere tutto con un sorriso largo. Hai bisogno di sentirti libero e coinvolto allo stesso tempo.

Amore: l’amore è una freccia lanciata con entusiasmo, vola lontano perché tu non temi la distanza.

Lavoro: la comunicazione è diretta come un microfono acceso in uno stadio pieno.

Fortuna: dinamica come un viaggio prenotato all’ultimo minuto che si rivela memorabile.

Il consiglio del giorno: fai una proposta spontanea, senza pensarci troppo.

Voto: 8

Capricorno

Grande problem solver, lo sai che non si corre ai ripari: si progetta, si studia, si prevede. Se le medaglie di Cortina si staccano e cadono, tu sei già lì con una soluzione tecnica e un piano alternativo. Hai una mente che lavora in profondità e che non si accontenta della toppa veloce. Quando si tratta di reputazione, organizzazione o credibilità, tu diventi il perno centrale che rimette tutto in asse con una calma quasi chirurgica.

Amore: l’amore è un edificio ben progettato, mattone su mattone, solido e duraturo.

Lavoro: sei come un ingegnere in cantiere, ogni problema diventa un progetto da migliorare.

Fortuna: discreta ma fedele, come un fondo di riserva che salva la partita.

Il consiglio del giorno: riorganizza un aspetto della tua routine che può funzionare meglio.

Voto: 7 e mezzo

Acquario

Entusiasta, irrefrenabile, con una voglia di passione che non chiede permesso. Marte nel tuo segno scalda e supera le regole di buona condotta, mentre la Luna a favore ti dà quella leggerezza teatrale che rende tutto più spettacolare. Ti lanci come Bonolis che bacia Giorgia sul palco, senza preavviso, senza calcoli. Questa spontaneità destabilizza un po’ gli altri e forse anche te stesso, ma è proprio lì che sta il tuo fascino.

Amore: passione come un fuoco d’artificio che esplode all’improvviso e illumina tutto il cielo.

Lavoro: energia esplosiva che ti mette al centro della scena come un protagonista inatteso.

Fortuna: audace e sorprendente, come un colpo di scena che cambia il finale.

Il consiglio del giorno: fai qualcosa che non avresti mai osato fino a ieri.

Voto: 9 –

Pesci

Forse un po’ nervosetti, ma con Mercurio e Venere nel vostro segno puntate tutto sull’interiorità. Avete bisogno di rimettere ordine nello scompiglio della Luna storta, come chi sistema una stanza dopo una tempesta emotiva. La soluzione non è fuggire, è rallentare. Partecipare a qualcosa che vi colleghi agli altri, come la meditazione per la pace in Thailandia che coinvolge migliaia di scuole, vi riporta alla vostra vibrazione naturale.

Amore: con Venere nel segno siete un mare che accoglie, profondo e avvolgente come una corrente calda.

Lavoro: Mercurio ispira intuizioni come note leggere che guidano una melodia invisibile.

Fortuna: sottile ma potente, come un’intuizione che arriva nel momento giusto.

Il consiglio del giorno: ritagliatevi un momento di silenzio vero, anche solo dieci minuti.

Voto: 6 –