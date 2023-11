Oroscopo di oggi 6 novembre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, lunedì 6 novembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Con la Luna nel segno del Leone e Urano sempre in opposizione a Marte e Mercurio sembra come inserire la presa di corrente nella sua spina: attenzione ai cortocircuiti. Il segno fortunato di oggi è il Sagittario mentre il segno sfortunato sarà l’Acquario.

Ariete: hai proprio un coraggio da vendere oggi con la Luna che ti spinge a proteggere tutte le persone che ti circondano come un vero super eroe. Con questa ritrovata determinazione potresti offrire un vero servizio di sicurezza ai residenti di Corso Como a Milano che vorrebbero sentirsi più tranquilli soprattutto durante il weekend quando si scatena la movida notturna. Tu che sei sempre fornito di ottimi muscoloni scalpitanti porti tra i tuoi plus anche la circonferenza dei bicipiti da campione di sollevamento pesi. Amore: fai subito la prima mossa. Lavoro: ti occupati proprio di tutto. Fortuna: ti spinge sempre a dare il massimo. Il consiglio del giorno: vai in palestra a ‘pompare’ con il bilanciere .

Voto: 6 e mezzo pronto a tutto

Toro: Sei svogliato e stanco come il vigile che ha fatto molto discutere perché timbrava in mutande alle otto di mattina. Oggi che a Marte e Mercurio contro si aggiunge pure la Luna storta fai davvero molta fatica a interagire con la tua routine quotidiana. Sogni una mattinata a sonnecchiare e addirittura a mangiare a letto intrattenuto unicamente da serie televisive da mandare in loop tutto il giorno. Amore: non provi alcuno stimolo. Lavoro: oggi faresti volentieri una pausa. Fortuna: ti aiuta a inventare scuse pazzesche per giustificare le tue assenze. Il consiglio del giorno: regalati dieci ore di sonno, come si raccomanda ai bambini.

Voto 5 e mezzo

Gemelli: potete dare tutta la colpa alla scarsa empatia di questo periodo, a causa di Venere contro, se le vostre scelte sono unicamente funzionali e decisamente poco coinvolgenti. Oggi in più siete esaltati dalla Luna e potreste addirittura trovare sensata la scelta di Mark Zuckerberg di far diventare i suoi social Facebook e Instagram a pagamento, se si vuole la versione senza pubblicità. Ricordatevi che a volte il fine non giustifica i mezzi. Amore: concentrati unicamente su voi stessi. Lavoro: le vostre tesi si basano solo su calcoli matematici. Fortuna: a volte dovreste ascoltarla di più. Il consiglio del giorno: dovreste fare lezioni di diplomazia politica.

Voto 6 e mezzo ma non montatevi la testa.

Cancro: ti senti sempre perfettamente a tuo agio proprio come la turista bresciana incantata dalla città di Napoli tanto che vorrebbe trasferirsi proprio in riva al mare perché si ‘sente come a casa’. Sei totalmente appoggiato da Marte, Mercurio e Venere e in ogni situazione sai perfettamente come agire e cosa dire. Finalmente ti senti proprio nei ‘tuoi panni’ e vuoi assolutamente immortalare questo momento in cui ti senti in totale armonia con te stesso e con il mondo intero. Amore: lo condividi come la fetta di torta del tuo dolce preferito. Lavoro: procede proprio come desideri. Fortuna: pervaso da gioia infinita. Il consiglio del giorno: fai meditazione yoga per enfatizzare ancor di più la sensazione di sentirti nel ‘qui e ora’.

Voto 9 e sto.

Leone: grazie alla Luna nel tuo segno ti senti come Mariah Carey che viene scongelata dai mostri di Halloween e che decreta l’inizio della stagione del Natale. Torna il buonumore e una certa chiarezza di obiettivi. Quindi approfitta subito di questa giornata dove senti questa ventata di aria nuova per mettere a bagnomaria le idee che si sono congelate nell’ultimo periodo per colpa di Mercurio contro. Amore: hai proprio voglia di rimetterlo in campo. Lavoro: vedi nuove interessanti possibilità. Fortuna: è la semplicità di una giornata serena senza nuvole. Il consiglio del giorno: trascorri la giornata nel redigere un bel business plan.

Voto 6 + in grande spolvero

Vergine: saresti dovuta essere proprio tu a organizzare il calendario del torneo di Parigi Bercy con Mercurio che enfatizza la tua capacità di logica e di organizzazione. In questo modo Sinner avrebbe potuto continuare la sua gara invece di doversi fermare, a malincuore, perché un match è finito alle tre del mattino. Metti sempre a disposizione della collettività le tue capacità. Ti assicuro renderebbero la vita più facile a tutti. Amore: vuoi sempre far sentire tutti a proprio agio. Lavoro: ti applichi al massimo con il minimo sforzo. Fortuna: la tieni stratta stretta ma non ne fai un vanto. Il consiglio del giorno: pianifica le attività fuori lavoro per tutti i tuoi amici.

Voto 9 + organizzatissima

Bilancia: unicità e originalità sono dei punti per te indiscutibili e oggi la Luna a favore ti fa apprezzare ancor di più chi è in grado di metterle in pratica. Sono certa che hai approvato al cento per cento la reazione decisa di Scarlett Johansson contro lo sviluppatore dell’AI che ha clonato la sua voce senza chiederle il permesso. Tu apprezzi profondamente chi sa come valorizzarsi anche dove non ci sono dei punti di forza. Amore: pronta a distribuire caldi abbracci. Lavoro: per te è uguale ad impegno. Fortuna: come le spezie che insaporiscono i piatti. Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di teatro per imparare a modulare la tua voce.

Voto 6 e mezzo tutta autentica

Scorpione: neppure con la Luna storta hai voglia di impegnarti in scherzi e trabocchetti troppo elaborati. Infatti Venere a favore ha davvero addolcito la tua voglia di punzecchiare e di provocare. Se da una parte lo scherzo fatto alla premier Giorgia Meloni ti ha parecchio incuriosito, dall’altro hai sviluppato un fortissimo senso di responsabilità e di coscienza che tu per nulla al mondo avresti mai potuto osare così tanto. Amore: così buono da mangiare. Lavoro: giusto ed equilibrato anche nelle trattative. Fortuna: modera perfettamente i tuoi toni. Il consiglio del giorno: mettiti a disposizione per fare lezioni agli adolescenti su tutto il programma del liceo.

Voto 8 + sempre adorabile

Sagittario: oggi grazie a una Luna ruggente ti potrai esporre anche sulle questioni di cuore. Sei davvero pronto a un incontro frontale schietto e sincero, sempre munito di qualche freccia pronta a scoccare dal tuo arco. Ti esponi con grande autenticità come i due membri della tribù degli Hongana Manyawa in Indonesia che affrontano con archi e machete i bulldozer per proteggere la propria terra. Sentiti libero di mostrare questo tuo lato ancestrale. Amore: lo conquisti come un guerriero. Lavoro: fai di tutto per far rispettare le tue idee. Fortuna: ti garantisce sempre una grande determinazione. Il consiglio del giorno: scrivi una lettera piena di passione all’amore della tua vita.

Voto 7 e mezzo con grande determinazione

Capricorno: concordi totalmente con la formula ‘nokids’ del ristorante Toccoa Riverside negli Usa che chiede un sovrapprezzo di ben cinquanta dollari a quei genitori che non sanno educare i propri figli a tavola. Oggi che hai la Luna storta vuoi ancora più dettare legge. Di base le tue sono critiche positive ma dovresti sempre concludere con un bel sorriso smagliante per farle ‘digerire’ più facilmente. Amore: lo vorresti proprio perfetto. Lavoro: i tuoi ordini sono mascherati da consigli spassionati. Fortuna: ti ricorda che ogni tanto hai bisogno anche tu di fare un bello scrub. Il consiglio del giorno: uscita con soli adulti che ti stanno simpatici.

Voto 7

Acquario: ti avviso subito che tutto quello che dichiarerai apertamente oggi, che hai sia la Luna storta che Mercurio contro, potresti dovertelo ‘rimangiare’. Proprio come ha fatto Selvaggia Lucarelli sul tema della cucina vegana che per molto tempo ha dichiarato essere a sui avviso un estremismo. Invece durante il ‘VegDay’ si è scusata pubblicamente per quanto detto in passato. Ricorda che quando ti vuoi esporre ci deve essere prima un attento studio sull’argomento, capito? Amore: come durante una giornata di pioggia, te ne stai volentieri da solo a casa. Lavoro: sei sempre fuori argomento come le dichiarazioni della Bobo Tv. Fortuna: al momento non c’è scampo. Il consiglio del giorno: impara ad avere un’opinione personale sugli argomenti.

Voto 5 e mezzo per ripassare meglio

Pesci: Venere contro vi stuzzica come per Ronaldo l’ennesimo Pallone d’oro vinto da Messi, l’ottavo per l’esattezza. Non lasciatevi scoraggiare troppo perché in fondo anche voi siete dei veri campioni. Marte e anche Mercurio vi regalano grandi capacità fisiche e mentali pronte ad essere sfruttate al massimo. Amore: divagazioni sul tema. Lavoro: vi piace fare i primi della classe. Fortuna: da una svolta decisiva alla vostra giornata. Il consiglio del giorno: rallegratevi anche del secondo posto.

Voto 7 – con il sorriso