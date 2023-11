Oroscopo di oggi 3 novembre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, venerdì 3 novembre 2023, e le previsioni di Ginny segno per segno su amore, lavoro e fortuna: c’è ancora una certa tensione nell’esprimere quello che proviamo. Soprattutto perché quello che proviamo sarà fortissimo ma confuso. Il segno fortunato sarà la Vergine mentre il segno sfortunato l’Ariete.

Ariete: che tu sia stufo del solito tran-tran è innegabile e oggi la Luna enfatizza proprio questa sensazione. Dovresti però stare più attento a tutto quello che ti circonda e non dare tutto per scontato. Ad esempio qualche giorno fa è stato pubblicato uno studio che racconta dell’esistenza di un sesto gusto oltre ai soliti dolce, amaro, salato, acido e umami. Si chiama ‘ammonio’ e ricorda il sapore della liquirizia salata. Quindi assapora pian piano ogni istante perché ci sono davvero mille spunti da scoprire. Amore: lo scarteresti come una caramella. Lavoro: i dettagli fanno la differenza. Fortuna: gli sforzi sono sempre premiati. Il consiglio del giorno: acquista un pacchetto di caramelle gommose ai gusti misti.

Voto: 6 per sviluppare la curiosità

Toro: hai proprio bisogno di una mano per formulare le tue scelte perché con Mercurio contro c’è una certa difficoltà nell’ identificare quello che ti piace. Pare che anche l’app Tinder abbia evidenziato questo tipo di ostacolo tra i suoi utenti. Per superare questo problema da qualche giorno è attiva l’opzione ‘Matchmaker’ che tra i profili in evidenza inserisce quelli selezionati per il single da amici e parenti. Come la Luna di oggi che ti da una mano da vera mamma accudente per farti intraprendere la scelta migliore. Amore: hai bisogno il consenso di mammà. Lavoro: segui sempre il seminato. Fortuna: ci giochi a briscola tutti i giorni. Il consiglio del giorno: ascolta sempre i consigli di chi ti vuole bene.

Voto 7 e mezzo

Gemelli: avete un’insolita voglia di calma e tranquillità fatta di relazioni autentiche. Venere contro sta realizzando una vera rivoluzione interiore. Proprio come quella di Trudie Styler, moglie di Sting, che dichiara apertamente quanto sia meraviglioso vivere a Napoli e far parte di una comunità viva. Invece di sognare una vita dinamica nella grande Mela, dovreste soffermarvi e dedicarvi unicamente alla semplicità sincera del quotidiano. Amore: è fatto delle piccole cose di tutti i giorni. Lavoro: rifuggite lo stress e i progetti raffazzonati. Fortuna: non dovete pensare di fare i salti mortali per potervela guadagnare. Il consiglio del giorno: porta un caffè a letto al tuo partner.

Voto 6 – e vai a fare la spesa al mercato rionale.

Cancro: dei dotato di intelligenza, empatia e grande spirito di iniziativa con questo meraviglioso cielo che ti illumina e ti permette di poter realizzare qualsiasi cosa ti passi per la testa. Infatti potresti diventare il primo influencer italiano che solleva i genitori dall’annoso compito di scegliere il nome giusto per il proprio nascituro. Vai subito a vedere l’account di @babynamesunday di Heidi Prunkl che fa proprio questo di lavoro e addirittura mette in evidenza il ‘nome della settimana’. Amore: ti concedi tutti i giorni a tutte le ore. Lavoro: un vero fiuto per gli affari, anche per quelli improbabili. Fortuna: ti prodighi affinché tutti siano felici. Il consiglio del giorno: studia le origini dei nomi del nostro bel paese.

Voto 8 e mezzo pieno di buoni spunti.

Leone: pare che l’Italia sia il paese al mondo con più persone tatuate. Se ti volessi unire al folto gruppo di chi ama i segni indelebili sulla pelle dovresti attendere un periodo più propizio. Infatti con Mercurio e Marte contro, potresti trovarti nell’antipatica empasse di non sapere bene né cosa né dove realizzare il disegno e soprattutto che tipo di significato attribuirgli. Puoi sempre decidere di andare da ‘uno bravo’, ma non è detto che alla fine tu ne sia soddisfatto al cento per cento. Amore: mano nella mano. Lavoro: procedi senza colpi di testa. Fortuna: la pazienza potrebbe esserti di aiuto. Il consiglio del giorno: inizia a piacerti proprio così come sei, senza alcun frills.

Voto 6

Vergine: il posto giusto per te sarebbe trascorrere tutta la giornata all’interno della biblioteca Gabriel Garcia Marquez a Barcellona. Sei intellettualmente stimolata da Mercurio, e oggi che hai anche la Luna a favore non vedi l’ora di dedicarti alle tue innumerevoli passioni e sviscerare tutti quei temi che ti stanno a cuore. Sei già pronta con una lista di tutti i testi che vorresti consultare, vero? Amore: attenta a ogni sfumatura. Lavoro: sei sempre molto dedicata. Fortuna: sprizzi gioia da tutti i pori. Il consiglio del giorno: organizza un piccolo angolo lettura nella tua casa.

Voto 9

Bilancia: la tua reazione a questa Luna storta è la stressa di quando hai scoperto che un italiano su quattro si lava i denti solo quando capita. Su certe questioni di principio per te non c’è nulla da discutere. Pretendi chiare manifestazioni intellettuali, di affetto e di rispetto. Perché se si vuole entrare in interazione con te, o anche con il mondo intero, un minimo cura personale è fondamentale. Amore: oggi lo vuoi solo se perfetto. Lavoro: pronta a discussioni infinite. Fortuna: ti piace considerare solo le doti certe. Il consiglio del giorno: prenota una seduta per lo sbiancamento dei denti.

Voto 6 – pignolissima

Scorpione: per il tuo partner o filarino del momento sei in grado di diventare una dipendenza totale. Proprio come le patatine o il gelato che da un recente studio sono state inserite nella categoria ‘droghe’. Marte, Venere a cui oggi si aggiunge la Luna, ti conferiscono quel tocco di magia e di grande sex appeal per far girare la testa proprio a tutti. So che saprai sfruttare questo tuo nuovo super potere, vero? Amore: ti sai donare totalmente. Lavoro: le armi seduttive tu le applichi anche nel business. Fortuna: sempre e immancabilmente dalla tua parte. Il consiglio del giorno: solo tu puoi rendere sexy una tuta da ginnastica.

Voto 9 da segnare sul calendario

Sagittario: di solito ti piace scegliere le tue mete avventurose seguendo il tuo sesto senso eppure ultimamente ti senti parecchio svogliato. Tutta colpa di Venere contro. Quindi per i tuoi prossimi viaggetti o weekend potresti affidarti ai consigli dei travel blogger, come pare faccia già un italiano su quattro. A volte essere ‘pop’ e non il solito secchione ricercato ti permetterà di avere nuovi spunti di condivisione con qualche probabile preda. Amore: non vuoi nulla di troppo impegnativo. Lavoro: approfitta per mettere in ordine tutta la tua scrivania. Fortuna: ti regala ogni tanto qualche idea illuminante. Il consiglio del giorno: controlla le quotazioni dei voli on line per trovare quello più conveniente per fine anno.

Voto 6 in fase riscaldamento

Capricorno: cerca di non fare troppo il rosicone con chi gioisce alla vita, come Chiara Ferragni entusiasta della sua nuova casa, quasi pronta, che pare abbia addirittura una sala cinema con le sedute rosse di velluto. Oggi che hai la Luna in opposizione vorresti startene tranquillo con la certezza che tutti stanno eseguendo unicamente le tue indicazioni addirittura a testa china. Cerca di non esagerare con tutta questa ‘durezza’. Amore: al momento non è pervenuto. Lavoro: ti piace da morire fare il capo. Fortuna: sei super sicuro di te stesso. Il consiglio del giorno: acquista le vecchie poltroncine da cinema in legno dal rigattiere.

Voto 7 –

Acquario: i tuoi ricordi sono annebbiati come quelli di Rkomi che tenta di confidarsi con Waad provando a raccontare il suo primo bacio, con scarso successo. Con Marte e anche Mercurio contro focalizzarti sul passato, ma anche sul presente, ti è praticamente impossibile. Per ovviare a questo piccolo inconveniente dovresti iniziare a segnarti gli eventi più importanti su una bella agenda cartacea o su un diario così per poter rileggere e rivivere quei momenti. Amore: c’è molta confusione sull’argomento. Lavoro: distrattissimo. Fortuna: è come il mazzo di chiavi di casa, non sai mai se lo hai messo nella tasca della giacca o in borsa. Il consiglio del giorno: riguarda le foto sul telefono degli ultimi anni.

Voto 6 per la tenerezza

Pesci: potreste voler sistemare delle situazioni pendenti che avete tenuto aperte in passato a causa di qualche dimenticanza. Proprio come il signore che quindici anni fa è scappato da un bar a Trento senza pagare e decide di saldare in questi giorni il debito inviando i soldi dovuti a cui unisce una lettera di scuse. Mercurio e la Luna fanno riaffiorare proprio questo genere di sentimenti e di situazioni. Attivate l’opzione bonifici istantanei sull’app della vostra banca. Amore: volete recuperare il tempo perduto. Lavoro: super efficienti. Fortuna: rimpolpa sempre il vostro portafoglio. Il consiglio del giorno: fate una telefonata al vostro compagno di banco delle elementari.

Voto 7 e mezzo con voglia di rimediare