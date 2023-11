Oroscopo di oggi 20 novembre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, lunedì 20 novembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna in Acquario si quadra (cioè si trova ad una distanza di 90 gradi) al Sole in Scorpione creando qualche tensione e affaticamento che va superato con l’ottimismo. Il segno fortunato di oggi è la Bilancia e il segno sfortunato il Leone.

Ariete: stai cercando di tenere sotto controllo il tuo lato più sensibile e dolce con Venere in opposizione che ti sta proprio mettendo in crisi. Non crucciarti troppo se ti potrebbe scappare addirittura una lacrimuccia guardando al cinema il film di animazione ‘Trolls 3’. Devi sapere che da un recente studio, chi si commuove più facilmente possiede in realtà una grande forza emotiva. Oggi che hai anche la Luna a favore puoi abbassare tutte le barriere e sentirti sentimentalmente più coinvolto e disponibile all’altro. Amore: qui c’è bisogno di una maratona di coccole. Lavoro: ti senti sempre come se fossi ad una gara e devi per forza arrivare per primo. Fortuna: ti fornisce sempre qualche metro di vantaggio. Il consiglio del giorno: seratina al cinema con ciotola XXL di pop corn. Voto: 7 e grandi sentimenti.

Toro: ultimamente si sta discorrendo parecchio sulle abitudini sessuali dei giovani, che pare preferiscano gli incontri virtuali a quelli reali, tanto che il trend di andare a tacchinare il sabato sera è ricordo di un glorioso passato. Con Marte e anche la Luna storta tu comprendi pienamente questa scarsissima voglia di incontri stile wrestling sotto le coperte. Trascorrere ore a ‘caccia’ fuori al freddo invernale è quasi inutile, quando potresti trovarti una situazione facilmente ‘apparecchiata’ senza neppure doverti schiodare dal tuo amato divano. Sotto sotto lo so che non vedi l’ora che torni la voglia di ‘pasticciare’ fisicamente con tutti gli ingredienti dell’Amore. Amore: solo virtuale. Lavoro: ti concentri sulle competenze descritte nel tuo contratto di lavoro. Fortuna: ne hai così tanta che potresti andare a giocartela al casinò di Montecarlo. Il consiglio del giorno: prova con qualche ‘bacetto’ reale per farti tornare la voglia. Voto 5 e mezzo troppo tecnologico.

Gemelli: vi sentite così ringalluzziti con Venere e la Luna a favore che avete la sensazione di potervi permettere di fare tutto quello che vi passa per la testa e combinare una delle vostre fantomatiche marachelle. Infatti potreste essere proprio voi i protagonisti della truffa all’esame di teoria per la patente di guida a Bolzano dove un candidato ha ingoiato un microauricolare che suggeriva le risposte ed è stato accompagnato dalla commissione al pronto soccorso per essere sottoposto ad una radiografia. Le vostre idee sono davvero machiavelliche ma fanno acqua da tutte le parti. Amore: decisamente proiettati all’amore ma con chiunque vi capiti a tiro. Lavoro: per fortuna siete ancora molto simpatici. Fortuna: non avete ancora capito come poterla sfruttare al meglio. Il consiglio del giorno: ripassate tutte le regole del codice della strada. Voto 6 e mezzo molto agitati.

Cancro: qui c’è proprio bisogno di mettere una doppia dose di ammorbidente al tuo cuoricino che, con Venere contro, si è trasformato in un lenzuolo che ha fatto un paio di giri nell’asciugatrice a massima potenza. Dovresti candidarti per adottare uno dei cani che non hanno superato l’addestramento della polizia degli Stati Uniti perché troppo amichevoli. Di certo un simpatico batuffolo di pelo potrebbe far riemergere emozioni che pensavi fossero finite nel dimenticatoio. Amore: da allenare bene almeno un paio di volte a settimana. Lavoro: alla fine ti sei quasi stufato di essere sempre così affidabile. Fortuna: ne hai sempre bisogno un goccio per i tuoi allenamenti sfiancanti in palestra. Il consiglio del giorno: ascolta il programma radiofonico ‘Animal House’ che insegna come approcciare gli amici a quattro zampe. Voto 6 e mezzo da mettere ammollo.

Leone: la Luna di oggi ti suggerisce che non si debba essere adorati unicamente per diritto di nascita, anche se con Venere a favore sei un vero ammaliatore di folle, ma che è proprio il fare a definire chi siamo realmente. Prendi spunto dalla scuola d’arte Bergognone di Lodi, frequentata dai ‘folligeniali’, persone con disabilità mentali, che per far fronte alle spese della struttura ha deciso di mette all’asta dei quadri della propria collezione tra cui spicca un disegno di Pablo Picasso. Questo è proprio il momento per sfruttare Mercurio a favore per concepire iniziative benefiche per le quali potrai sentirti davvero molto soddisfatto. Amore: un filino capriccioso, ma in fondo nulla di grave. Lavoro: sai davvero come portare valore aggiunto. Fortuna: oggi te la devi proprio guadagnare. Il consiglio del giorno: collabora attivamente all’interno di una associazione benefica. Voto 7 e mezzo e grande cuore

Vergine: non ti scaldare troppo se hai la sensazione che il tuo super cervello non sia abbastanza efficiente. A volte succede soprattutto quando, come te al momento, si ha Mercurio contro. Per rincuorati, devi sapere che il 70% delle nostre password può essere violato in un solo secondo perché la maggior parte delle persone sceglie parole facilissime da individuare per la scarsa voglia o fantasia. Tu per ora sei nel mazzo ma di certo prontissima per un riscatto intellettuale il prima possibile. Amore: è pieno di grande passione. Lavoro: neppure l’ordine riesce a gratificarti. Fortuna: la puoi individuare nei piccoli gesti di tutti i giorni. Il consiglio del giorno: aggiorna la password della tua email ma ricordati di scriverla sulla tua agenda. Voto 6 – un po’ sbadatella

Bilancia: sei una vera esagerata in amore con Venere e la Luna che ti spingono a dare il massimo. Il tuo mood è da ‘Grosso, grasso matrimonio greco’, film cult degli anni 2000. Tu dai e pretendi il massimo. Per far comprendere al tuo partner o filarino quanto sia importante per te e quanto meraviglioso sia il vostro rapporto, potresti organizzare un evento ancora più esagerato dell’Expo di Natale più grande d’Europa che si terrà presso il MiCo di Milano con neve artificiale, mongolfiere e fabbrica di giocattoli. Sei in pieno tripudio amoroso. Amore: lo vuoi al suo massimo splendore. Lavoro: esagerare è il tuo nuovo mantra. Fortuna: ti aiuta nelle tue imprese grandiose. Il consiglio del giorno: quest’anno esagera con le luminarie in giardino per far rosicare i vicini Voto 9 con lode.

Scorpione: potresti doverti ricredere sui giudizi avventati con cui ti sei espresso in modo categorico. Marte nel tuo segno ti spinge a dichiarazioni nette e a volte taglienti. La Luna storta di oggi, mettendoti in discussione, ti chiede di rivedere alcune tue posizioni. Infatti potresti decidere di acquistare il tanto negativamente recensito reggiseno con il capezzolo a vista di Kim Kardashian, dopo aver visto la Vale a Radio Deejay che lo indossa entusiasta sotto una maglietta bianca. Mi raccomando non dare mai nulla per scontato e non fermarti mai alla prima impressione. Amore: sai come farlo impazzire. Lavoro: sei disposto al confronto. Fortuna: ti mostra punti di vista alternativi. Il consiglio del giorno: indossa un capo nel tuo armadio che ritieni non ti stia più bene, come una minigonna di pelle, per cambiare subito opinione. Voto 8

Sagittario: si senti così sicuro grazie a Venere, Mercurio e anche alla Luna a favore che sei pronto a rischiare scelte davvero rivoluzionarie seguendo il tuo istinto. Proprio come Dua Lipa che tinge la sua splendida chioma corvina di rosso fuoco come segno del suo essere entrata in una nuova era artistica. Anche tu vuoi scandire questo momento con un gesto definitivo, che siano capelli biondo platino o un look totalmente stravolto, hai proprio bisogno di comunicare al mondo che sei una persona nuova. Mi raccomando scegli bene e niente colpi di testa troppo azzardati. Amore: aperto a nuove sensazioni. Lavoro: dirti che sei bravo è riduttivo. Fortuna: ti fa risplendere come una luminaria di Natale. Il consiglio del giorno: appuntamento dal tuo parrucchiere solo per una messa in piega. Voto 8 e mezzo vitale

Capricorno: lo so che vorresti schiacciare l’acceleratore al massimo, con Marte che ti fa scalpitare, ma dovresti prima fare un check sulle condizioni del terreno perché basta un piccolo buco o saltino per mandare a monte tutti i tuoi programmi. Proprio come è successo durante le prove della F1 a Las Vegas per colpa di un tombino sporgente. C’è bisogno di tempo e pazienza per raggiungere i tuoi obiettivi. Rassegnati. Amore: ha la stessa funzione della ginnastica. Lavoro: ti devi preparare un po’ di più. Fortuna: ricorda che da sola non può fare miracoli. Il consiglio del giorno: sono sempre i dettagli a fare la differenza anche quando cucini un semplice piatto di pasta al sugo. Voto 7 e tanta pazienza

Acquario: per poter dire la propria su qualsiasi argomento bisogna avere tatto e quella giusta dose di ironia. Tu sei pienamente fornito di entrambe queste caratteristiche proprio grazie a Venere, alla Luna nel tuo segno e a Mercurio. Proprio come la pubblicità di Ikea che propone la versione low-cost della gonna asciugamano apparsa sulle passerelle della collezione uomo di Balenciaga. Ti piace avere un tocco irriverente ma sagace che ti rende assolutamente irresistibile e l’indiscussa anima di cene e aperitivi. Amore: un cuoricino palpitante. Lavoro: tu sai sempre come far ragionare anche le menti più testarde. Fortuna: ti accompagna, nuovamente a braccetto. Il consiglio del giorno: look classico intramontabile senza alcuna stranezza o colpo di testa. Voto 7 e mezzo per l’intelligenza

Pesci: vi piacerebbe avere la stessa capacità di osservazione dell’astrofisico che dalla Maremma ha avvistato la cassetta degli attrezzi dimenticata nello spazio dagli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale. Mercurio contro non vi permette di mettere a fuoco le situazioni, anzi pare che crei moltissima confusione. Quindi sarebbe meglio concentrarsi sulla tranquilla e solida routine che non prevede grandi ragionamenti come procedere con un pilota automatico. Amore: anche qui avete qualche dubbio amletico. Lavoro: siete ‘resident’ alla macchinetta del caffè. Fortuna: è un ottimo airbag per attutire le cantonate. Il consiglio del giorno: colazione al solito bar con cornetto e cappuccino. Voto 6 sempre un po’ smarriti