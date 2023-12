Oroscopo di oggi 3 dicembre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, domenica 3 dicembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, tempo libero e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Preparatevi a qualche piccola litigata provocatoria, soprattutto col partner. Il segno fortunato è il Sagittario mentre il segno sfortunato è l’Acquario.

Nell'oroscopo di oggi, domenica 3 dicembre 2023, se avete cose da nascondere in amore occhio a tenerle ben strette e a non farvi beccare con le mani nella marmellata! Se invece non avete nulla da nascondere state tranquilli… La Luna è in Leone e pronta a farsi sentire in tutti i suoi bisogni.

Ariete: meno male che hai lavorato molto bene nelle scorse settimane perché ora che hai Mercurio contro puoi comunque raccogliere ottimi frutti senza doverti mettere in gioco. Infatti le tue idee potrebbero passare alla storia come il vino Tavernello, pensato decenni fa per i militari, che continua a essere venduto sugli scaffali dei supermercati. Grazie alla Luna a favore tu sei prontissimo a risplendere costantemente con come le lucine sull’albero di Natale e sarà impossibile spegnerti anche in pieno giorno. Amore: un professionista in materia. Tempo Libero: solo divertimento sfrenato. Fortuna: ti accompagna anche nel pisolino pomeridiano. Il consiglio del giorno: trascorri la giornata con i tuoi amici di sempre. Voto: 7 luminoso.

Toro: sei nuovamente dotato di un’ottima parlantina, credi profondamente alle tue dichiarazioni e neppure la Luna storta può fermarti, anzi ti regala una certa ‘cazzimma’. Sei chiaro e determinato come l’imprenditore veneto Riccardo che appoggia apertamente ‘Ultima Generazione’ per salvare il futuro dei nostri figli. Questa grande consapevolezza ti calza proprio a pennello. Amore: solo se hai tempo perso. Tempo Libero: ti piace discutere di politica serenamente seduto al tuo bar preferito. Fortuna: ti regala una certa dose di autorevolezza. Il consiglio del giorno: leggi tutti i giornali come se dovessi fare una rassegna stampa. Voto 7 + informatissimo

Gemelli: potete nuovamente prendere in mano le parole crociate con grande sicurezza con Mercurio che finalmente si è tolto dall’opposizione. Riuscireste anche a spiegare come sia possibile alimentare un aereo per un volo transatlantico con olio da cucina. Vi sentite nuovamente sicurissimi dei vostri pensieri e del vostro sentire e con la Luna dalla vostra riemerge il vostro super sesto senso. Un brindisi in questo momento è d’obbligo. Amore: lo potete praticare a tutte le ore. Tempo Libero: campioni di torneo di giochi da tavola. Fortuna: non avete più bisogno che vi suggerisca le parole crociate. Il consiglio del giorno: mettete mano a quel manuale tecnico che da tempo prende polvere sulla libreria. Voto 7 un po’ secchioni.

Cancro: ti senti affossato dai pianeti contro, Venere e ora anche Mercurio. Sembra che al momento tutti si sentano liberi di commentare quello che pensi, il tuo aspetto fisico e il tuo outfit. Tu prendi esempio da Dolly Parton che alla veneranda età di settantasette anni si mostra sul palco dei suo concerti in hot pants e crop top. Le opinioni e le critiche degli altri non ti devono assolutamente toccare. Amore: un filino permaloso. Tempo Libero: momenti di benessere per te stesso come in una spa. Fortuna: ti fa le coccole prima di andare a dormire. Il consiglio del giorno: sfoggia un paio di short di pelle color rosa Barbie. Voto 6 + con un filo di determinazione in più.

Leone: puoi mettere da parte tutto il latto da intellettuale e darti unicamente al divertimento sfrenato. Entri in azione con grande forza, eleganza e immenso entusiasmo proprio grazie alla Luna nel tuo segno. Ti fai notare più del celebre albero di Natale al Rockefeller Centre che, quando viene illuminato a festa, decreta per tutti i turisti e i cittadini di New York l’inizio del periodo delle feste. Quando ci sei tu inizia subito il party. Amore: estremamente adorato. Tempo Libero: puoi concederti tutto quello che vuoi. Fortuna è già pronta con innumerevoli regali di Natale. Il consiglio del giorno: prepara tutte le luminarie da mettere nel tuo giardino. Voto 8 e mezzo in grande spolvero

Vergine: ritorna la logica e la capacità di Analisi con Mercurio che finalmente ti favorisce. Ti senti così geniale e illuminata che saresti in grado di spiegare a tutti nei minimi dettagli la scoperta, descritta sulla rivista Nature, di sei pianeti che danzano a ritmo di ‘walzer’ attorno alla loro stella e si trovano a cento anni luce dalla Terra. Puoi. Nuovamente dedicarti al tuo amato studio, a mettere a posto tutta casa e iniziare fin da subito ad addobbarla perché ormai è ora e tu ti senti quasi in ritardo. Amore: vuoi essere sedotta solo a livello intellettuale. Tempo Libero: hai un programmino niente male per tutta la giornata. Fortuna: è lo sprint giusto di cui hai proprio bisogno. Il consiglio del giorno non pensare di recuperare il tempo perduto in un singolo giorno. Ci vuole sempre un po’ di calma per iniziare. Voto 7 in ripresa.

Bilancia: Mercurio si mette di traverso e tu potresti facilmente rimanere indispettita come il presidente tedesco Steinmeier che ha aspettato quasi mezz’ora i funzionali del Quatar, in evidente ritardo, per accoglierlo all’aeroporto. Evita le questioni di principio e usa la tua innata eleganza per andare oltre e far risplendere la tua luce che oggi con Luna e Venere a favore è proprio abbagliante. Non attendere educatamente perché tu ti puoi presentare senza invito perché sempre ben accetta. Amore: evoluzioni acrobatiche. Tempo Libero: indaffarata per i regalini di Natale. Fortuna: ti regala ancora più splendore. Il consiglio del giorno: merenda in pasticceria con cioccolata calda con panna Voto 7 e mezzo troppi dubbi

Scorpione: oggi dovresti optare per chiacchiere leggere perché con la Luna storta potresti partire con polemiche infinte su ogni argomento. Sei pronto a disquisire sul perché i prodotti come quelli di una volta siano più belli e duraturi e che bisognerebbe guardare bene negli armadi invece di cedere ad acquisti compulsivi. Come nell’episodio di ‘Seinfeld’ dove Jarry mostra agli amici un meraviglioso maglione di lana vintage. Sfrutta Mercurio a favore per mostrare il tuo lato più simpatico e leggero. Amore: solo se particolarmente interessante. Tempo Libero: prepara la tua casa per accogliere parenti e amici. Fortuna: ti aiuta a mitigare il tuo temperamento pungente. Il consiglio del giorno: cerca in soffitta i giochi di società per quando avrai ospiti a casa. Voto 7 troppo intellettuale.

Sagittario: Mercurio ti ha salutato lasciandoti con qualche dubbio che avresti amato sviscerare o approfondire. Sono certa che avresti voluto essere proprio tu a voler svelare il mistero della modella Aitana che, pur guadagnando diecimila dollari al mese, pare non sia mai esistita. Dovrai accontentarti di fare festa con Venere, Marte e la Luna che ti hanno trasformato in un perfetto prezzemolino pronto a volteggiare e a brindare a partire dall’aperitivo prima di pranzo. Amore: sei uno dei massimi esperti in materia. Tempo Libero: segui l’istinto senza troppi programmi. Fortuna: ti regala sorrisi e buonumore da donare in giro. Il consiglio del giorno: inizia a preparare i pacchetti per i regali che vuoi fare a Natale. Voto 7 + pieno di entusiasmo

Capricorno: sai essere molto saggio e razionale ora che Mercurio è arrivato a illuminare il tuo super cervello dandoti grande capacità di logica e ragionamento. Riesci a dare anche un senso a Venere contro. Proprio come Jerry Scotti che afferma il suo scarsissimo interesse per Tinder, o piattaforme simili, di cui ha fatto a meno per tuta la vita e sprona le generazioni più giovani a optare per conoscersi e frequentasi nel mondo reale. Sei sempre un tipo decisamente in gamba. Amore: hai bisogno di tempi lunghi per dare confidenza. Tempo Libero: ti metti a leggere il romanzo che hai lasciato a metà sul comodino. Fortuna: ti da una bella mano per lasciarti rilassare. Il consiglio del giorno: cucina in forno le caldarroste. Voto 7 con grande buon senso.

Acquario: non lasciare che questa Luna storta rovini il tuo buonumore. Lo so che ora che M,ercurio non è più a favore potresti faticare a trovare il lato positivo ma con Marte e Venere dalla tua puoi sempre puntare su una certa determinazione e voglia di fare. Prendi esempio dai restauratori che hanno ritrovato, in pessime condizioni, l’opera di Botticelli ‘Madonna con Bambino’ dispersa per più di cinquant’anni e non vedono l’ora di riportarla all’antico splendore. Vedrai che il ‘sunny side of the street’, citato e cantato da tutti i più famosi jezzisti dello scorso secolo è proprio dietro l’angolo. Amore: è come un dolcetto a fine pasto. Tempo Libero: leggi per prima cosa le vignette satiriche dei quotidiani nazionali. Fortuna: non la vedi ma ti accompagna sempre. Il consiglio del giorno: ascolta musica Jazz. Voto 7 –

Pesci: finalmente miei cari potete ritrovare la strada di casa senza più l’ausilio del GPS. Meno male perché da un recente studio scientifico pare che camminare stando al cellulare sia altamente sconsigliato perché dannoso per il movimento fluido e consapevole del corpo. Mercurio arriva a ridarvi grande chiarezza e capacità di valutazione e voi potete essere certi di riuscirete a fare tutti i regali di Natale, senza perdervi più tra i vicoletti del centro. Amore: comprendete perfettamente i misteri del cuore. Tempo Libero: dinamici già di prima mattina con una super colazione ascoltando la vostra radio preferita. Fortuna: ora potere rimetterla in gioco per avere il turbo. Il consiglio del giorno: organizzate la giornata senza strafare. Voto 7 + tutto pianificato.