Oroscopo di domani 29 dicembre 2023: le previsioni di Ginny segno per segno L'oroscopo di domani, venerdì 29 dicembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riserveranno le stelle. Vediamo Venere percorrere l'ultimo grado nel segno dello Scorpione: questo significa che il segno fortunato di domani è il Sagittario e il segno sfortunato l'Acquario.

Nell'oroscopo di domani, venerdì 29 dicembre 2023, ci ritroviamo con l’ultimo giorno di Venere nel segno dello Scorpione, domani dopo l’ora di cena passa in Sagittario. Prima di farlo, però, si gode tutta la passione di questo segno anche grazie al sestile con Plutone, pianeta del desiderio. Anche la Luna é pronta a grandi emozioni dal segno del Leone.

Ariete

Amore: chiedi ancora un pochino di pazienza.

Lavoro: tira fuori i paroloni giusti per farti valere.

Fortuna: ti massaggia i muscoli per farti tornare in campo.

Il consiglio del giorno: questa è una buona giornata per allenare la tua pazienza.

Voto: 6 – perché ti applichi.

Toro

Amore: ti lanci a capofitto.

Lavoro: non ti ferma proprio nessuno.

Fortuna: ti regala sempre ottimo umore.

Il consiglio del giorno: prepara una cenetta per gli amici più intimi.

Voto 7 + tutto abbracci.

Gemelli

Amore: lo posticipate all’anno prossimo.

Lavoro: vi mimetizzate con le pareti dell’ufficio per non essere disturbati.

Fortuna: la aspettate ardentemente.

Il consiglio del giorno: cancellate tutti i programmi per Capodanno.

Voto 5 e mezzo insofferenti

Cancro

Amore: irradiante.

Lavoro: ti metti a totale disposizione dell’altro.

Fortuna: assolutamente inarrestabile.

Il consiglio del giorno: telefonate ai parenti che non senti da mesi.

Voto 7 e mezzo pieno d’amore.

Leone

Amore: te lo godi così com’è.

Lavoro: attivissimo e già pronto all’anno prossimo.

Fortuna: la sfidi con lustrini e paillettes.

Il consiglio del giorno: ama profondamente i rotolini di pancia che si sono formati sul girovita dopo questi giorni di pranzi e cene.

Voto 7 e mezzo con gran sicurezza.

Vergine

Amore: sei proprio sul pezzo.

Lavoro: si dovranno accontentare della tua bella presenza.

Fortuna: irradi bontà da tutti i pori.

Il consiglio del giorno lettura corale di una favola di Natale.

Voto 6 dolcissima.

Bilancia

Amore: notti bollenti.

Lavoro: ti sai sempre far valere.

Fortuna: come un trattamento di bellezza.

Il consiglio del giorno: controlla l’itinerario del tuo viaggio prima di metterti in macchina.

Voto 7 combattiva

Scorpione

Amore: pervade tutte le cellule del tuo corpo.

Lavoro: ti piace la collaborazione in totale armonia.

Fortuna: la distribuisci come gli inviti per il cenone di Capodanno.

Il consiglio del giorno: aperitivo con gli amici.

Voto 8 e mezzo spensierati.

Sagittario

Amore: sex appeal alle stelle.

Lavoro: non è detto che tu abbia sempre ragione.

Fortuna: forse è proprio lei la buona consigliera.

Il consiglio del giorno: niente grandi aspettative, vivi il presente.

Voto 7 + per l’improvvisazione .

Capricorno

Amore: lo riabbracci ma a fine giornata.

Lavoro: dai che sono gli ultimi sforzi!

Fortuna: arriva quando meno te lo aspetti.

Il consiglio del giorno: rileggi la favola del Grinch.

Voto 6 e mezzo dispettoso.

Acquario

Amore: lo aspetti a braccia aperte.

Lavoro: una fucina di idee geniali.

Fortuna: la studi come un teorema matematico.

Il consiglio del giorno: acquista lana in gomitoli per sferruzzare in tutta calma.

Voto 7 + propositivo.

Pesci

Amore: sempre pronto a consolarvi.

Lavoro: da posticipare in data da definirsi.

Fortuna: vi salva in corner.

Il consiglio del giorno: maratona di film natalizi.

Voto 7 – per i sentimenti