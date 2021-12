Oroscopo, affinità di coppia per il 2022: i segni zodiacali compatibili in amore, amicizia e lavoro L’affinità di coppia per il 2022: che siate amici, parenti, amanti, coinquilini o colleghi non importa, l’astrologia vi può aiutare a capire quali sono i segni zodiacali con i quali avrete più affinità, dai quali vi sentirete capiti davvero e le cui emozioni sembreranno viaggiare sullo stesso binario delle vostre.

Si avvicina il nuovo anno e noi lo attendiamo con tantissime aspettative ma, gettando un occhio all'oroscopo del 2022, come sempre, sorge spontanea una domanda: e l'amore? In questo articolo voglio raccontarvi quali saranno le coppie più fortunate in amore ma non solo. Vi parlerò anche delle affinità tra segni in amicizia e sul lavoro per il prossimo anno.

Quali sono i segni zodiacali compatibili nell'oroscopo 2022

Ciascun segno ha le sue caratteristiche e quindi le sue affinità, ma ogni anno ogni segno viene sollecitato da diversi pianeti e quindi da tensioni differenti, sia positive, sia negative. È da qui che parto nel cercare di trovare i giusti incastri tra i 12 segni zodiacali che, in alcuni casi, potrebbero addirittura stupirvi.

Ariete

Dato che in questo 2022 sarai determinato e sicuro di te, ancora più del solito (se possibile), adorerai circondarti di persone che hanno voglia di festeggiare tutto il tuo entusiasmo. Ti troverai bene con segni zodiacali come il Leone, il Toro, i Gemelli, i Pesci e, solamente quando non se la vede con Giove in quadratura, con il Sagittario. Per quanto riguarda l'ambiente di lavoro adorerai la fattività produttiva di Acquario e Vergine, mentre sopporterai ancora meno del solito, sia in amore che in ufficio, quei segni più prepotenti, che vogliono avere per forza ragione, come il Capricorno.

Toro

Se questo sarà l'anno della messa in discussione di tutto, di nuovo, anche l'amore dovrà superare delle turbolenze. Per questo chi ti ama deve essere pronto a un Toro che, invece di godersi ogni minuto libero con baci e coccole, ha voglia di discutere e confrontarsi. Il Cancro è un segno perfetto per fare questo così come la Vergine e il Sagittario. Con il Leone, l'Acquario e lo Scorpione condividi gioie e dolori, ma solamente se ne hai voglia. In ufficio potresti trovarti d'accordo con i modi un po' bruschi ma molto risolutivi di Capricorno e Acquario. Tutto merito di Urano nel tuo segno.

Gemelli

Sarai un Gemelli un po' strano per buona parte dell'anno, con Giove che ti rende meno vivace e vitale del solito (e anche meno chiacchierone) ma hai Saturno a favore che ti vuole più responsabile. Per questo motivo quei segni zodiacali da baldoria, come il Leone e il Sagittario, proprio non li potrai vedere. Trarrai grande interesse, soprattutto lavorativamente parlando, dallo studio del metodo di approccio rigoroso alla vita di Bilancia e Capricorno. Anzi, questo Capricorno potrebbe addirittura piacerti parecchio, perché ti insegna che cosa si può fare quando si decide di stare in silenzio per un po'. Lui in questo è davvero un maestro! In amore ti stupirai di avere parecchie affinità con il Cancro.

Cancro

C'è un segno zodiacale che amerai follemente in questo 2022: i Pesci. Avrai come l'impressione che le persone nate sotto questo segno zodiacale siano praticamente le tue anime gemelle e che ti sappiano leggere negli angoli più polverosi del cuore. In più userai tutta la tua bontà e la tua pazienza, da marzo in poi, per coccolare e far ragionare lo Scorpione (ma anche il Toro) e dare loro quell'abbraccio di cui hanno proprio bisogno.

Leone

L'amore è una cosa meravigliosa… ma non per te! Per quasi tutto l'anno sarai assolutamente insopportabile. Solo chi è particolarmente sensibile al tuo fascino saprà sopportare i tuoi cattivi umori. Ti direi quindi di puntare su Capricorno, Scorpione, Ariete e Sagittario, quest'ultimo solo quando non ha Giove in quadratura. Anche sul posto di lavoro avrai bisogno di persone particolarmente sicure di sé, che sappiano orientarti come la segnaletica stradale mentre tu sei con Saturno contro. Ti consiglio la Bilancia e la Vergine.

Vergine

Abbiamo capito che in questo 2022 non sarai sempre di ottimo umore e che la tua capacità di vedere il bicchiere mezzo pieno sarà amplificata come il suono del basso elettrico in una cassa da stadio. Saranno i segni più lunari e profondi quelli che ti capiranno davvero: il Cancro e lo Scorpione, ma voglio addirittura azzardare che sarai attratta dai Pesci, quando questi la smetteranno di saltellare a destra e a manca grazie all'energia di Giove. Lavorativamente parlando Acquario e Capricorno ti piaceranno parecchio e più del solito, questo perché Urano a tuo favore ti renderà ancora più risolutiva e sempre sul pezzo.

Bilancia

Anche quest'anno vorrai fare le cose per bene, cara Bilancia, quindi sarà meglio per te accompagnarti a dei segni zodiacali che abbiano le tue stesse intenzioni serie. Parlo del Cancro, dei Gemelli (quest'anno ci metto dentro anche loro grazie a Saturno a favore), del Capricorno e dell'Ariete. I segni che vogliono rivoluzionare anziché stabilizzare, invece, sarà bene tenerli alla larga: il Toro, il Leone, lo Scorpione e l'Acquario. In ufficio, soprattutto quando Giove sarà a tuo sfavore (quindi d'estate), avrai bisogno di un'extra dose di ottimismo: accompagnati ai Pesci e al Sagittario.

Scorpione

Tra Saturno in quadratura e Urano in opposizione avere a che fare con te, caro Scorpione, non sarà semplice. Ma questa non è una novità! In amore ti ameranno i segni zodiacali nei quali, di fronte ad una persona tormentata, scatta la crocerossina convinta di poter salvare o addirittura cambiare il partner. I segni zodiacali che possono ancora avere questa fantasia irrealizzabile sono i Pesci e la Vergine. Toro, Leone e Acquario ti ameranno solamente perché sentono di condividere con te tutto questo essere in balia di cambiamenti non richiesti. Sul posto di lavoro è bene che tu stia lontano dall'Ariete e dal Capricorno, decisamente troppo pragmatici per pensare alle tue turbe.

Sagittario

Chi si aspetta da te la solita giovialità, la chiacchiera e la voglia di fare festa, anche solo per brindare a una nuova giornata superata con successo, dovrà ricredersi. Anzi, questo sarà l'anno delle crisi esistenziali quindi ti ritroverai a chiacchierare e condividere esperienze con il Cancro, lo Scorpione, la Bilancia e la Vergine. Tutti coloro che invece sembrano avere la risposta sempre in tasca ti innervosiranno parecchio e mi riferisco all'Ariete, al Toro, ai Gemelli e all'Acquario. Al lavoro potresti farti sostituire da un Pesci che, essendo anche un buono di natura, ti coprirà senza spifferare nulla al capo.

Capricorno

Se abbiamo detto che il tuo buon proposito per il 2022 sarà quello di aprirti all'amore, alle emozioni, alla dolcezza e alla voglia di esprimere tutto ciò senza che te lo si debba cavare di bocca con lo stura lavandini, direi che i segni chiacchieroni come il Toro, il Leone e il Sagittario potrebbero essere perfetti per metterti nella giusta condizione di lasciarti andare. Se avessi bisogno di una spinta, questi segni zodiacali sono perfetti. In più, grazie ad Urano che sarà a favore, adorerai fare a gara di velocità con Vergine e Acquario per chi ha l'idea più geniale nel minor tempo possibile. Tutte le tue sagge precauzioni prima di prendere una decisione verranno imbavagliate.

Acquario

Per te il 2022 sarà un anno di grande responsabilità quindi i segni zodiacali più leggeri, più frivoli, più giocosi ti innervosiscono parecchio e tra questi c'è proprio il tuo amato Gemelli, che nel prossimo anno farai di tutto per evitare, ma senza che se ne accorga. In compenso con la Bilancia, il Capricorno e la Vergine avrai come l'impressione di essere davvero capito. Se invece vorrai condividere i tuoi mali ti consiglio di uscire a bere una birra con un Toro, un Leone o con uno Scorpione che, credimi, stanno mettendo in discussione persino il proprio segno zodiacale esattamente come stai facendo tu.

Pesci

Con Giove, il pianeta della felicità ma anche delle risate e della convivialità, a tuo favore per quasi tutto l'anno direi che (a parte la Vergine che si rivelerà più malmostosa del solito) andrai d'accordo con tutti i segni zodiacali. Certo, se parliamo d'amore potresti addirittura stupirti nel voler condividere emozioni ed esperienze con un Sagittario che, di natura, è un segno amante di Giove e della sua spontaneità. Se invece parliamo di business, i segni più saturnini e quindi più accorti, come ad esempio il Capricorno o la Bilancia, potrebbero risultare infastiditi dalla tua sensazione che tutto sia possibile, tutto sia a portata di mano e il successo sia sempre dietro l'angolo. Anzi, diciamo pure che la tua fortuna spudorata spesso li farà uscire dai gangheri.