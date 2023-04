Oroscopo della settimana, la classifica dei segni più fortunati dall’1 al 7 maggio 2023: Gemelli e Toro si danno alla pazza gioia L’oroscopo della settimana dall’1 al 7 maggio 2023 e la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana sarà a vantaggio di chi riuscirà meglio a gestire l’eclissi di Luna del 5 di maggio, che è un momento di grande tensione ed emozione. Cancro, Gemelli e Toro sul podio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo della settimana e i segni più fortunati dall'1 al 7 maggio 2023: le previsioni astrali segno per segno. Tanto movimento in questa settimana: c'è l’eclissi di Luna il 5 maggio, ovviamente in Luna piena, ed è la Luna piena più forte dell’anno, che si chiama wesak e viene festeggiata nella cultura buddista. È un simbolo del cambiamento, dell’evoluzione e della rigenerazione continua. Approfittatene!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati e le previsioni per la prossima settimana

Ariete e Capricorno i segni meno fortunati, mentre Cancro, Toro e Gemelli sono sul podio questa settimana. Vediamo nel dettaglio le previsioni per la prossima settimana.

12. Ariete

Caro Ariete innervosito come quando il primo sorso di caffelatte la mattina è bollente e ti lascia la lingua a grinze per tutto il giorno. Tutta colpa di Marte ancora irrimediabilmente a sfavore. E si sa che per te Marte è un pianeta fondamentale. Con queste premesse è chiaro che la tua settimana sarà poco aperta al compromesso e alla comprensione delle sfighe altrui, perché le tue ti sembrano più che sufficienti. Insomma, ti si stia alla larga.

Leggi anche L'oroscopo del 25 aprile 2023

11. Capricorno

Ti senti carico di responsabilità come un giovane boy scout alla sua prima uscita notturna con uno zaino doppio di lui. E anzi, questa pesantezza ti rende fastidioso peggio del tintinnio del padellino da campeggio appeso alla cerniera dello zainone. Saturno ti vuole rigoroso, ma Marte ti strema e le cose peggiorano con la Luna piena che è sempre un momento di tensione e fatica, sia fisica che emotiva.

10. Sagittario

In decima posizione ci sei proprio tu, caro Sagittario. L’amore ti evita come le autostrade per il mare nei weekend di ponte, e se per caso incappa in te si maledice come chi non ha pianificato la partenza intelligente o il pranzo al sacco. Venere non ne vuole sapere di giungere a dei compromessi. Tu con l’eclissi vuoi solo startene per i fatti tuoi come un gufo sull’albero.

9. Scorpione

Soprattutto nel giorno della Luna piena (il 5 maggio appunto) sei pronto a scattare come l’allarme di casa quando c’e vento! La Luna è nel tuo segno e la tensione è a mille: pensare di lasciarti andare, come consiglia la tua istruttrice di mindfulness è impossibile. La camomilla la usi solo per sbiondire i capelli perché alla tua tensione non fa alcun effetto. Anche Mercurio a sfavore non aiuta e se ci sono delle ansie perdi il controllo.

8. Leone

Sei più teso della guardia di Buckingham Palace nel giorno dell’incoronazione di Re Carlo (che avverrà sempre con la Luna a tuo sfavore)! Hai l’ansia da prestazione, e questa settimana di lavoro sarà così faticosa e impegnativa che ritieni sia sufficiente per richiedere la pensione. Ti agiti anche solo se suona il citofono e ti rilassi solo quando ti accomodi tra le braccia del partner! Evita, mi raccomando, di esprimere opinioni drastiche senza prima avere avuto l'ok dal tuo avvocato.

7. Acquario

È davvero meraviglioso stare con te, Acquario, che per una volta sei felice di fare la parte della "pupa" nello stereotipo (ormai sorpassato, per fortuna) de "la pupa e il secchione". Gender fluid, ovviamente! Insomma, grazie a Venere sei tutto baci e coccole, e il giornale lo usi solo per avvolgerci i fiori dato che il tuo cervello pare chiuso per ferie! Per fortuna questa settimana ha anche un giorno lavorativo di meno.

6. Pesci

Con la Luna piena in Scorpione, tuo segno amico, ti troveremo ad ululare anche aggrappata al frigo dei surgelati al supermercato. Ancora i baci saranno centellinati (per colpa di Venere) come le borse di studio all’università, ma in compenso non ti farai pregare per toglierti tutto l’intimo che indossi. Il partner darà comunque soddisfatto. Questo è ciò che succede quando si hanno Venere a sfavore ma Marte decisamente pronto a tutto!

5. Vergine

Sei troppo impegnata a far funzionare il cervello coi tripli turni, come nei negozi di abbigliamento sul lungomare di Riccione da maggio a settembre. Cosi ti dimentichi di innaffiare il tuo cuoricino e lo lasci appassire peggio del basilico sul balcone. Cercherai delle scuse, ma sarà troppo tardi e il partner avrà già messo il broncio. Puoi approfittare della Luna piena per ululare anche sotto le coperte.

4. Bilancia

Se qualcuno osasse modificare anche di un pochetto i tuoi programmi di vita di coppia, tu saresti pronta a dare di matto. Sogni una vita come Barbie "ballo di mezzanotte" con tanto di vestito mutevole e scarpe col tacco che non fanno male, ma hai una scarsissima resistenza all’imprevisto. Ti metti a piangere anche solo se tocca fermarsi a fare benzina. Avere Marte a sfavore ti toglie la sicurezza in te stessa, soprattutto quando si esce dalla tua zona di comfort, anche intellettuale!

3. Cancro

Resti sul podio degli stalloni dello Zodiaco e te ne vanti! Marte è così forte, però, che potrebbe addirittura farti perdere il controllo sulla tua forza, così per sbattere la tovaglia potresti generare un tornado. Le mezze misure non saranno il tuo forte e anche il partner si troverà con le occhiaie a causa delle prolungate ed estenuanti sessioni erotiche. Non sei abituato ad avere questo pianeta così forte nel tuo segno, e sembra che la settimana riservi più di un momento di sovra eccitazione.

2. Gemelli

Venere nel tuo segno zodiacale ti rende bello e buono come il profumo del pane, se non sei in ansia da prova costume. Il partner ti sta appiccicato come la sottiletta alla sua fetta di pan carrè nel tost del bar. Inutile dire che quando ti pensiamo ci spunta il sorriso, meglio di svegliarsi la mattina in una giornata di festa nazionale. Venere è davvero quel pianeta che rende tutto bello e tutti felici.

1. Toro

Questa Luna piena del 5 maggio col Sole nel tuo segno ti rende grande protagonista della settimana. Ti sembrerà strano andare così in profondità dei tuoi pensieri più di un viticultore quando va a trovare le sue botti giù in cantina. Eppure sarà così: dentro al tuo cuoricino c’e tutto il mondo, il cibo e l’energia di cui hai bisogno. Ma tu lo sai già, dato che Mercurio retrogrado nel tuo segno ti aiuta a fare quegli esercizi di gratitudine che spesso ti annoiano.