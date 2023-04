Oroscopo della settimana, la classifica dei segni più fortunati dal 24 al 30 aprile 2023: Leone e Scorpione muti L’oroscopo della settimana e la classifica dei segni più fortunati dal 24 al 30 aprile 2023: sul podio ci sono ancora i segni d’acqua e d’aria grazie a Marte in Cancro e Venere in Gemelli. Qualcuno però dovrà vedersela con il famoso Mercurio retrogrado.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo della settimana e la classifica dei segni più fortunati dal 24 al 30 aprile 2023: ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati e le previsioni per la prossima settimana

In questa settimana c'é il famoso Mercurio retrogrado, ed è tornato quel periodo dell’anno in cui se non capisci una battuta puoi dare la colpa a lui e salvarti in corner. Vale però solo per Leone, Acquario e Scorpione. Gli altri stanno mentendo!

12. Capricorno

L’unico vantaggio che hai sul mondo è che per lo più dirai cose giuste, grazie al fatto che questo Mercurio è sì retrogrado ma a tuo favore, e tu lo sai sfruttare benissimo. Questo ti salva dall’essere sfanculato ripetutamente perché, qualcuno te lo deve pur dire Capricorno, in questi giorni sei simpatico e leggero come la ramanzina della vecchia zia quando vi beccava a bigiare. Tutta colpa di Marte contro, che ti toglie le energie ma le scambia con le polemiche.

Leggi anche L'oroscopo del 18 aprile 2023

11. Ariete

Farti saltare i nervi è davvero questione di una punteggiatura sbagliata in un messaggio whatsapp. Sembri rilassato ma è tutta finta: sei invece pronto a scattare, come se stessi sempre giocando a ruba bandiera. Colpa del fatto che Marte, il tuo pianeta preferito, è a sfavore ancora per un pochetto. Tieniti pronto e cerca di mantenere un minimo di controllo sugli impulsi, così da limitare i danni.

10. Sagittario

Venere a sfavore ti fa venire voglia di vestirti sempre come se stessi andando a svuotare la cantina. I tacchi alti oramai non ti salutano nemmeno più, abbandonati come sono nella scarpiera. Ovviamente questa sindrome da brutto anatroccolo ti rende poco predisposta a qualsiasi genere di condivisione di emozioni. Gli altri pianeti nel frattempo ti ignorano il che non è necessariamente un male.

9. Vergine

Hai tutto sotto controllo, grazie a Mercurio a favore, e dirigi ogni cosa come fossi un parcheggiatore di un silos, di quelli con le macchine anche in verticale. Se qualcuno ha bisogno di te tu arrivi come fossi il carro attrezzi e risolvi situazioni grazie a Marte, ma se qualcuno volesse delle coccole è pregato di citofonare altrove.

8. Pesci

Chi crede ancora di poterti coinvolgere arrivando sul cavallo bianco si è perso qualche passaggio. Se mai questa settimana il cavaliere impavido e coraggioso sei tu, e ci tieni anche ad essere quello sexy. Nello specifico Venere è a sfavore, ma Marte no. Per fortuna la nostra società moderna gli stereotipi li sta cestinando a carriolate! Via libera quindi a tutto il tuo spirito rock che è anche molto cool.

7. Bilancia

Diffidi un po' di tutto e di tutti Bilancia, e per questo ti avvicini cauta e non appena trovi un abbraccio comodo come un parcheggio a lisca di pesce tu ti ci tuffi dentro e non lo molli più. Hai bisogno di rassicurazioni, e al primo che ti riprende per una dimenticanza tu ti metti a piangere a dirotto. Sei già piena di insicurezze, per colpa di Marte a sfavore che se qualcuno te le fa notare non reggi il colpo.

6. Leone

Più che ruggire questa settimana miagoli, e qualcuno potrebbe giurare persino di averti sentito fare le fusa: Venere a favore fa miracoli. Il punto è che ti senti buono e docile, come una puzzola in amore, e hai solo voglia di tenere le tue zampette intrecciate a quelle di chi ami… Peccato che con queste premesse il lavoro non sarà nei tuoi pensieri. Proprio non ti interessa!

5. Acquario

Ogni occasione sarà buona per delegare i compiti e cincischiare. Svogliato così non ti si vedeva dai tempi del liceo, quando i pomeriggi erano fatti per limonare duro mica per ripassare storia. Mercurio ti volta le spalle, come il compagno secchione che non ti vuole suggerire. Quindi adesso intendi vivere cosi, come un adolescente che non ha nemmeno la maturità in vista!

4. Gemelli

L’amore è tutto attorno a te, come la panatura intorno alla cotoletta. Non te ne stacchi per nessun motivo al mondo! E pensare che una volta sbuffavi quando ti si dicevano cose carine… adesso chiami il partner ogni 10 minuti per essere sicuro che ti ami più di prima. Tutto merito di Venere nel tuo segno, e anche della Luna di lunedì.

3. Scorpione

Che ti si sfrutti per le tue mirabolanti doti amatorie da far invidia ad un adolescente in esplosione ormonale. Che ti si sfianchi di sesso e ti si strapazzi d’amore, ma solo dopo il sesso. Marte a tuo favore ringalluzzisce le già molto note doti amatorie. Sopporti tutto, purché non si pretendano da te esibizioni intellettuali che sarebbero in effetti pietose. Mercurio retrogrado e a sfavorissimo ti consiglia di tenere la bocca sigillata.

2. Toro

È bello avere questa lucidità di pensiero grazie a Mercurio che ti fa apparire tutto semplice. Nonostante questo pianeta sia retrogrado le paranoie saranno aspirate come con l’aspirapolvere professionale: non ne rimane nemmeno un granellino. Anzi sei risolutivo e pragmatico, come un capovillaggio (turistico) che deve gestire una comitiva di anziani tedeschi. Ti si ama molto, sappilo.

1. Cancro

Marte è ancora nel tuo segno, e tu ti senti come l’unicorno dei meme che corre verso il suo giorno di ferie con il bicchiere di vino in mano e una criniera arcobaleno che sventola. Non hai alcuna paura di osare. Anzi, ti senti così ma mooolto più sexy. Direi proprio che questa settimana non ti manca nulla, nemmeno le ali! I pensieri poi, saranno coraggiosi anche loro.