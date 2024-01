Oroscopo della settimana dall’8 al 14 gennaio 2024: le previsioni segno per segno L’oroscopo della settimana dall’8 al 14 gennaio 2024 con le previsioni astrali segno per segno: la luna nuova nel segno del Capricorno ci porta più praticità e concentrazione sugli obiettivi: Gemelli e Cancro sotto tono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo della settimana che va dall'8 al 14 gennaio 2024 inizia subito con alcuni spostamenti dei pianeti veloci. Se Venere, il pianeta dell'amore, entrato nel segno di fuoco del Sagittario già con l'ultimo giorno del 2023, il 5 gennaio, Marte è entrato in Capricorno, e qui si troveranno per tutta questa settimana. Mercurio intanto, il pianeta del pensiero, è rimasto nel segno del sagittario ma dai primi di gennaio non è più retrogrado, quindi il pensiero si fa decisamente più ottimista e propositivo.

Oroscopo settimanale 8 – 14 gennaio 2024: le previsioni per tutti i segni

L'11 gennaio ci sarà la luna nuova nel segno del Capricorno, la prima luna nuova dell'anno. Questo è un ottimo momento per concentrarci su quelli che sono davvero i nostri propositi, i nostri obiettivi. Ecco l'oroscopo settimanale per tutti i segni zodiacali.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Per colpa di questo Marte a sfavore potresti sentirti un po' sotto tono, stanchino, non così deciso e determinato come ci si aspetterebbe da te: il guerriero dello zodiaco. In compenso Venere e Mercurio a favore ti fanno apprezzare tantissimo tutti quei momenti decisamente meno attivi ma molto più introspettivi: basta una chiacchierata al bar con gli amici.

Leggi anche Oroscopo 2024: chi avrà Saturno contro

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Con Giove e Marte a favore il tuo unico rammarico per questa prima settimana di ritorno ufficiale alla routine è quello di poter dedicare meno tempo, o almeno con meno improvvisazione, a tutte le attività erotiche che sembrano venirti così bene.

Voto 8 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Dovrai trovare il modo di convivere con la sensazione di non sopportare nessuno. Forse ti eri abituato un po' troppo bene ad avere tutta l'indipendenza che desideravi nei giorni della pausa natalizia. Senti proprio di non aver alcuna voglia di condividere idee e progetti, anche perché forse non riesci nemmeno a pescarle nel tuo cervello. Sembrano un po' le paperelle nella vasca del Luna Park.

Voto 5

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Nonostante tu sia uno dei segni fortunati di questo 2024 e nonostante Saturno a favore ti ho detto che ti vorrà particolarmente deciso, determinato e sicuro di te, a questa luna nuova nel segno del Capricorno non sei proprio preparato. Marte e luna nuova in opposizione ti fanno sentire come se fossi già in ritardo o svogliato nell'andare a fare un sincero elenco dell'ordine delle priorità. Prenditi il tuo tempo.

Voto 5 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Inizi con stile questo 2024 grazie a Venere, il pianeta della bellezza e dell'armonia, a tuo spudorato favore. Forse hai da recuperare qualche rapporto che si è leggermente inclinato nelle settimane in cui eri effettivamente insopportabile. Adesso torni con il buon proposito di amare tutti e soprattutto di essere amato, che si sa che per te è fondamentale.

Voto 7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Quando si hanno di fronte degli anni non particolarmente aiutati dagli astri, come questo, bisogna sfruttare al massimo tutti i momenti positivi. E ce ne saranno, eccome! Quindi parti subito alla grande con Marte e anche la luna nuova nel segno del Capricorno entrambi a tuo favore questa settimana. Significa che è il momento giusto per programmare e progettare, esattamente come ti vuole Saturno contro.

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei un po' scocciata, a dire il vero, nel dover tornare ad occuparti dei tuoi doveri e anche di quelli degli altri. Perché si sa che questo è un po' il tuo destino! Quanto ti piacerebbe di più abbandonarti ai piaceri, quelli più leziosi, senza nemmeno guardare l'orologio. Che poi si sa, tu sei così responsabile che non avresti nemmeno bisogno che qualcuno ti desse una tabella di marcia imposta. Prova a farlo capire al tuo capo.

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sembra proprio che tu ti stia sistemando in questo nuovo anno nel quale, come ti ho già detto più volte, farai vedere molto di più la tua determinazione che non la tua grande capacità di godere dei piaceri più profondi. Succede, ma tu sarai comunque soddisfatto. Sfrutta questa luna nuova a tuo favore proprio per progettare le prossime settimane davvero ingegnere del tuo tempo.

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Iniziare l'anno nuovo con Venere e anche Mercurio entrambi nel tuo segno zodiacale è davvero un bellissimo modo.soprattutto per te che da un lato amico dirti la vita, come ti permette di fare Venere in questi giorni, ma dall'altro non rinunci mai allo stimolo intellettuale. E Mercurio è proprio lì per questo.

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Con Marte nel tuo segno zodiacale, un pianeta che a te piace moltissimo soprattutto perché ti dà coraggio e forza, affronterai alla grande anche la luna nuova nel tuo segno zodiacale. Sarà un momento di grande introspezione ma tu ti sentirai ancora più pronto del solito anche grazie a Venere che ti rende decisamente più empatica e sensibile.

Voto 9

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Finalmente la situazione sembra essersi addolcita un pochino e tu non vedi l'ora di dimostrare quello che hai compreso in queste ultime settimane particolarmente intense. Non sei il solito apripista impavido che conosciamo ma sei finalmente sicuro di essere sulla strada giusta, quantomeno quella eticamente più giusta per te.

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Infastiditi! Ecco come vi sentite in questa prima settimana di ritorno ufficiale alla routine.sarà che questo Saturno proprio nel vostro segno zodiacale carica di responsabilità ed ansia da prestazione e che questo non è proprio il nostro forte.in compenso sembrano mettercisi anche Venere e Mercurio a rendere incomprensibile quello che vi circonda e persino quello che batte nel vostro cuoricino.

Voto 6