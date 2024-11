video suggerito

L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 novembre 2024: Capricorno e Toro appagati

Nell'oroscopo della settimana, che va da lunedì 11 a domenica 17 novembre 2024, Venere entrerà nel segno del Capricorno, invitando tutti, ma specialmente i segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno), a costruire legami più solidi e duraturi. Martedì, Mercurio in Sagittario farà quadrato a Saturno, portando riflessioni serie e qualche ostacolo nella comunicazione, il che richiederà pazienza, soprattutto ai segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci).

Dal 15 novembre, Saturno tornerà diretto, dissipando lentamente quella sensazione di stallo o incertezza che ha accompagnato gli ultimi mesi e riportando maggiore chiarezza e disciplina, soprattutto per chi sente il bisogno di ristabilire confini e progetti concreti. Venerdì, la Luna piena in Toro offrirà l'opportunità di raccogliere i frutti del lavoro svolto finora, accrescendo la sensibilità e il desiderio di stabilità emotiva. Infine, domenica, il Sole in Scorpione in quadratura a Urano potrebbe generare sorprese o cambiamenti improvvisi, invitando i segni d'acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) a rimanere flessibili di fronte all’imprevisto.

Oroscopo settimanale 11-17 novembre 2024: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dall’11 al 17 novembre 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Settimana dinamica, amico Ariete! Mercurio ti stuzzica, accendendo curiosità e voglia di esplorare e, nonostante martedì si scontri con Saturno, tu saprai mantenere ben salda la rotta. Un consiglio? Evita risposte impulsive e adotta un approccio più pragmatico nelle conversazioni e nei progetti di lavoro. Con Venere che si è spostata in Capricorno, potresti sentire la necessità di gestire emozioni intense e di affrontare qualche piccola tensione, specialmente nei rapporti, e sopratutto se sei della prima decade. Ma non farti scoraggiare: le sfide rendono la vita interessante e superarle la rende significativa. Usa questa energia per riflettere su cosa desideri davvero dai tuoi legami e non lasciare che nulla ti distolga dai tuoi obiettivi.

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La Luna Piena questa settimana illuminerà il tuo segno, portando a galla emozioni e verità da affrontare. Con Saturno che torna diretto, hai l’opportunità di riflettere su progetti e legami e puoi porre le basi per creare fondamenta più solide. Anche l’ingresso di Venere in Capricorno ti invita a costruire relazioni più profonde e significative, potresti sentirti spinto a prendere decisioni coraggiose, soprattutto in ambito affettivo. Attenzione però a quel Marte in Leone che potrebbe provocare una certa tensione interiore: dovrai fare attenzione a non agire d'istinto. Rifletti prima di prendere decisioni significative. Questo è il momento di riconnetterti con te stesso e di muoverti verso la direzione dei tuoi desideri autentici.

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Immaginatevi di sorseggiare un caffè in un bistrò parigino, mentre i pensieri si affollano sulla vostra testa come i passanti sui marciapiedi: non sempre sarà facile discernere il chiacchiericcio, soprattutto martedì, quando sarà necessario un momento di riflessione profonda per poter affrontare le sfide che vi stanno a cuore. Anche perché, grazie a Marte in Leone, voi voglia di agire ne avete, ma dovrete prima mettere a punto un piano. Cercate di non agire a caso soltanto per la voglia di andare. Siate gli architetti della vostra settimana, costruendo con saggezza e audacia, perché ogni grande opera d'arte richiede il giusto tempo per essere completata.

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Immagina di camminare lungo una riva incantata, dove le onde raccontano storie di amori passati e desideri futuri. Questa settimana, Venere dal Capricorno ti esorta a riflettere con serietà sulle tue relazioni, invitandoti a costruire legami più autentici. Potresti avvertire un contrasto tra il tuo bisogno di connessione e la necessità di stabilità e responsabilità che questa energia richiede. Tu ti trovi spesso sospeso tra il sogno e la realtà, con il cuore che pulsa al ritmo di melodie dimenticate e potresti sentire tutto ciò un po’ opprimente. Venerdì, però, la Luna piena in Toro si solleva come un faro luminoso, svelando opportunità nascoste e un senso di appartenenza che ti avvolge come un caldo abbraccio. Con Saturno che finalmente torna diretto, le stelle sembrano riempirsi di promesse e possibilità. È il momento di tessere nuove trame nella tela della tua vita e di abbracciare l'incanto del cambiamento, anche se a volte può sembrare difficoltoso. Tu ce la farai.

Voto 6 + + +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Marte nel tuo segno ti spinge all’azione e Mercurio in Sagittario ti ispira a guardare avanti con entusiasmo: sarai portato ad agire con slancio, fidandoti della tua visione d’insieme. Ma venerdì, con la Luna piena in Toro, l’attenzione si sposta sui tuoi obiettivi, anche lavorativi, e su come concretizzare i tuoi sogni. È un momento in cui potresti dover valutare se le tue aspirazioni sono davvero solide quanto vorresti. Questa Luna ti ricorda che stabilità e ambizione vanno di pari passo. Con questa spinta a bilanciare idealismo e concretezza, i tuoi progetti hanno davvero il potenziale per prendere forma. Ma fai un passo alla volta e lascia che la tua creatività brilli cercando di plasmare il futuro che desideri.

Voto 6 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Venere entra in Capricorno e ti invita a trovare solidità nella connessione e a discernere tra chi davvero risuona con la tua anima e chi invece resta in superficie. Martedì potresti sentire i tuoi pensieri correre come cavalli imbizzarriti mentre la tua mente cerca di ordinare ogni cosa, di mettere ogni tassello al suo posto. Non temere il rallentamento; lascia che le parole giuste affiorino, prendendoti il tempo necessario per elaborarle, in attesa che venerdì la Luna piena in Toro e il ritorno diretto di Saturno creino per te un momento di resa dei conti. È una combinazione potente che ti offre la possibilità di manifestare un sogno o un desiderio, ma ti chiede anche di confrontarti con ciò che non può più restare sospeso. Se il sogno che vuoi realizzare è davvero parte di te, allora troverai il modo di trasformarlo in qualcosa di tangibile.

Voto 7 – – –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Settimana che ti porta a un incrocio, cara Bilancia, tra voglia di fare e necessità di restare. Con Venere che si sposta nel disciplinato Capricorno, senti forse la spinta a strutturare meglio le tue relazioni o a dare maggiore peso alle tue decisioni. Potresti provare un po’ di resistenza al cambiamento, ma sarà anche l’occasione perfetta per esplorare un nuovo ritmo, magari più pratico e concreto, senza però rinunciare al tuo famoso charme. Ti sentirai spinta a parlare senza troppi filtri, lasciando che le tue idee fluiscano liberamente e magari scoprendo nuove prospettive che possono aiutarti a chiarire ciò che desideri per il futuro. Le risposte arrivano quando smetti di cercarle con troppa insistenza. Lascia che le cose si sistemino al loro ritmo: è proprio così che l'equilibrio che desideri potrebbe trovare la sua strada.

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Per te, Scorpione, una settimana che è un mix intrigante tra introspezione e qualche scossone emotivo. Venere, ora in Capricorno, ti fa l’occhiolino e suggerisce di fare un po’ di “pulizia” tra i tuoi legami: chi merita davvero di restare? E chi, invece, è solo un ospite temporaneo? Ma attenzione, perché la Luna piena in Toro potrebbe agitare le acque e scoperchiare emozioni intense o tensioni sopite fino a questo momento. Prima di lasciarti andare a dichiarazioni impulsive, come quel Marte infuocato farebbe se fosse lasciato libero di fare, fai un bel respiro e valuta i tuoi desideri senza correre. E poi, sorpresa, Saturno torna diretto per darti una mano a mettere radici alle tue idee, regalandoti quel tocco di struttura che ti serve per dare forma ai progetti a lungo termine.

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Voglia di parlare, di sfidare i confini e di puntare a nuovi orizzonti saranno tue prerogative, ma attenzione: martedì ogni frase o decisione richiederà un tocco di cautela e saggezza. È il momento di ponderare le tue parole affinché i tuoi sogni possano ergersi forti e inespugnabili. Da venerdì, Saturno che riprende il moto diretto ti suggerisce che è tempo di stabilire basi solide per procedere, ma con il focoso Marte che ti stuzzica, sarà difficile frenare l'impulso ad agire: ti sentirai come un elastico già caricato che sta per saltare. Cerca di usare questa energia con criterio e scegli con cura il momento dell’azione. Come direbbe qualcuno saggio: ”Meglio fare un passo indietro che inciampare", anche se per te, caro Sagittario, sappiamo come è dura rallentare!

Voto 6 + +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Il lunedì è sempre una giornata faticosa, ma questa settimana con l’ingresso glamour di Venere nel tuo segno sentirai un’ondata di charme avvolgerti, soprattutto se sei della prima decade del segno. Ti sentirai come se stessi calpestando un red carpet invisibile, con quell’aria da icona che, diciamocelo, sai gestire benissimo. Potresti anche essere più incline a cedere il passo al romanticismo, o perfino a concederti un piccolo sfizio. Assecondati! Intanto venerdì segnerà il ritorno diretto di Saturno in Pesci e l’arrivo della Luna piena in Toro, entrambi in armonia col tuo segno: è il momento perfetto per dedicarti a un progetto speciale o per rafforzare un legame. Non stupirti se questo cielo ti ispira a seminare qualcosa di duraturo e da coltivare con pazienza e… anche un pizzico di malizia.

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Cosa accade quando la stabilità della routine incontra la tentazione dell'avventura? Questa settimana, la Luna piena in Toro di venerdì potrebbe scuoterti un po' e farti riconsiderare alcuni aspetti della tua vita emotiva, come se una sedia ben stabile traballasse improvvisamente su un pavimento sconnesso e rendesse necessaria una leggera ripresa d’equilibrio. Potresti ritrovarti a rivedere le tue priorità, soprattutto su temi legati alla sicurezza personale e alle relazioni, chiedendoti se quello che hai costruito sia solido come pensavi. Ma il weekend porta leggerezza, sempre grazie alla Luna che sabato si sposta in una posizione a te più favorevole e ti invoglia a socializzare e a lasciarti andare in conversazioni stimolanti. Anche Marte in opposizione accende in te una piccola ribellione che potrebbe spingerti a rompere qualche schema e a osare un po’, anche a rischio imprevisti… ma non è forse vero che l’imprevisto è un ottimo maestro di vita?

Voto 5/6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Questa settimana, cari Pesci, Venere vi invita a tessere bellezza nelle piccole cose. Sentirete un’attrazione per legami che hanno il sapore di una promessa sussurrata, stabile ma mai banale. Venere in Capricorno vi offre la grazia della concretezza, come un’ancora che vi permette di esplorare il mondo senza perdervi (e sappiamo, quanto voi, a volte, rischiate davvero di perdervi nei meandri delle vostre idee e sensazioni!). Venerdì, la Luna piena in Toro aprirà uno spazio magico in cui i vostri sogni si nutriranno di gesti intensi e preziosi, quegli attimi che solo voi sapete trasformare in ricordi indelebili. Lasciatevi trasportare da questo ritmo custodendone ogni dettaglio: c’è un’armonia segreta che solo voi percepite.

Voto 7/8