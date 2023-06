L’oroscopo della settimana dal 5 all’11 giugno 2023: Sagittario e Ariete ritrovano calore Nell’oroscopo della settimana da lunedì 5 a domenica 11 giugno 2023 c’è da segnalare il passaggio di Venere nel segno del Leone. Questo significa che nei prossimi giorni a godere dei piaceri della coppia e in generale dei sentimenti saranno i segni di fuoco.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo della settimana che va da lunedì 5 a domenica 11 giugno 2023 vedremo principalmente l'ingresso di Venere, il pianeta dell'amore e della bellezza, nel segno del Leone.

Oroscopo settimanale 5 – 11 giugno 2023: le previsioni segno per segno

Venere in Leone rappresenta la voglia di passioni travolgenti e una bellezza decisamente accattivante e attraente. Di questo transito ne godranno principalmente i segni di fuoco che, nei prossimi giorni della settimana, beneficeranno dei piaceri della coppia e dei sentimenti.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Con Venere e Marte entrambi a tuo spudorato favore direi proprio che possiamo dare il via alla stagione estiva: quella fatta di divertimento sfrenato, di eccessi, di fascino incontenibile e soprattutto di voglia di fare tardi. Nulla e nessuno riuscirà a trattenerti ma il bello è che, nonostante la stanchezza del giorno dopo la festa, riuscirai sempre a dare il meglio di te. Goditi questo momento di straordinaria energia.

Leggi anche L'oroscopo del 1 giugno 2023

Voto 9

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Venere e Marte si trovano insieme a sfavore ma tu, dal canto tuo, rimani saldo e solido con Giove e mercurio nel tuo segno zodiacale. Questo significa che se le relazioni esterne non saranno proprio il tuo forte e soprattutto non saranno quello che vai cercando per stare bene, di contro il tuo cervello lavorerà benissimo. Approfittando anche di Saturno a favore potrebbe essere questo il momento giusto per mettere a terra grandi progetti personali. Ogni tanto un po' di solitudine ci fa bene.

Voto 6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Mercurio e Giove continuano ad essere in una posizione dalla quale risultano dubbiosi e tu problematico. Il fatto però che sia Venere che Marte siano a tuo spudorato favore dal segno del Lone è un ottimo indizio per indicare che dove il pensiero si fa profondo e intenso, di contro c'è una risposta energica e soprattutto decisa. I pensieri saranno quindi degli intoppi temporanei che ti permetteranno però di andare verso la meta ancora più sicuro di te.

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Venere e Marte nella tua seconda casa indicano quanto sia per te importante in questo momento mettere nero su bianco sia le emozioni che i progetti. Non ti dimenticare che Saturno continua a volerti con la testa sulle spalle.benissimo quindi il romanticismo in ogni sua forma ma adesso hai bisogno di concentrarti sulla concretezza e richiedere risposte decise. Non sei certo più il Cancro che possa essere condito via con due bacetti.

Voto 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Venere e Marte sono insieme nel tuo segno zodiacale e tu hai come l'impressione di essere chiamato dall'universo fare festa tutti i giorni e il tuo principale problema sarà intrattenere gli ospiti ordinare il migliore champagne. Ti senti un po' come il grande Gatsby! Non ti dimenticare però che Mercurio continua ad esserti a sfavore e questo rende più difficile il dialogo sia come intrattenimento di chi hai di fronte sia, soprattutto, come espressione di quello che vuoi davvero… Pensaci prima di aprire bocca.

Voto 7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

E tutti questi pianeti che transitano nella tua 12ª casa sembrano proprio abbassare la sicurezza in te stessa ma, contemporaneamente, alzare il livello di empatia.con anche Giove e Mercurio a favore chiacchierare con te e aprirci sui nostri problemi sarà davvero molto più facile del solito. In fondo non ti dispiace per niente anche questa nuova capacità di ascoltare che hai sviluppato.

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Direi proprio che è giunto il momento di darti alla pazza gioia e di dimenticare quello che nelle settimane scorse ti ha reso più nervosa e meno conturbante.adesso senti sia giunto il momento di riprendere quella tua immagine di chi ha sempre tutto sotto controllo ma soprattutto di chi è a suo agio in qualsiasi ambiente, fosse anche alla cena dei ministri.

Voto 8 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Inizia un periodo dell'anno nel quale senti proprio che tutti ce l'abbiano con te. Colpa di Venere e Marte che transitano nel segno del Leone e quindi a tuo sfavore. In questo periodo potrebbe essere difficile affrontare con leggerezza la quotidianità soprattutto estiva fatta di sorrisi e divertimento ma sono sicura che riuscirai a trarne qualche vantaggio. Ad esempio avrai l'occasione per andare ancora di più in profondità dei tuoi pensieri.

Voto 5

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

C'è tanta, ma tanta voglia di fare in te a partire da questa settimana. La tua focosità si esprimerà nel prendere 1000 appuntamenti alla stessa ora e nel riversare su tutto il mondo che ti circonda una dose di ottimismo decisamente superiore a quella che possa sopportare. Per te tutto è facile e tutto è possibile e soprattutto non accetto un "no" come risposta.

Voto 9

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Ti sei finalmente liberato dall'opposizione di Venere! È già questo un ottimo motivo per festeggiare. Ci vorrà ancora qualche settimana prima che almeno Marte arrivi a tuo favore ma da adesso direi che puoi allentare la presa e goderti Mercurio che ti rende saggio, divertente e molto scaltro soprattutto nelle decisioni lavorative.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Marte e Venere proprio in opposizione riducono i minimi storici la tua voglia di socialità e socievolezza. Ancora per questa settimana anche Mercurio e Giove in quadratura non fanno che peggiorare la situazione. Non ti dimenticare che c'è sempre un lato positivo nella vita e in questo caso sarà l'occasione di startene un po' per i fatti tuoi e fare dei bilanci che rimandi da un pezzo.

Voto 5

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Diciamo pure che queste ultime settimane ti hanno distratto, anche se piacevolmente, dai tuoi obiettivi. Adesso che Venere non è più a tuo favore tu investirà in meno tempo nella relazione con il partner, ne avrai di più per i tuoi progetti. Non ti dimenticare che Saturno e Giove ti vogliono sul pezzo!

Voto 7 e mezzo