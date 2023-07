L’oroscopo della settimana dal 31 luglio al 6 agosto 2023: Vergine e Capricorno solidissimi L’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 31 luglio fino a domenica 6 agosto, vedi consolidarsi Mercurio nel segno della Vergine. Abituatevi quindi ai segni di terra che saranno particolarmente decisionisti e perentori. Non cercate di fargli cambiare idea.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo della settimana che va da lunedì 31 luglio 2023 a domenica 6 agosto 2023, continua a vedere i segni di fuoco baciati da Venere e segni di terra baciati da Marte.

A partire da sabato 29 luglio della scorsa settimana però Mercurio, il pianeta del pensiero, è entrato nel segno della Vergine dove starà in sosta per diverse settimane. Quindi i segni di terra potranno contare sulle energie fisiche ma anche su quelle intellettuali.

Oroscopo settimanale 31 luglio – 6 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Attenzione anche la luna piena di martedì 1 agosto 2023 nel segno dell'Acquario che sarà perfetta per iniziare vacanze di gruppo: ecco cosa ci riserva l'oroscopo per la prossima settimana.

Leggi anche L’oroscopo del 27 luglio 2023

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Questi passaggi e movimenti dei pianeti veloci che cambiano di segno zodiacale non ti interessano più di tanto. Mercurio non sarà più a tuo spudorato favore, questo in effetti potrebbe farti perdere un po' di quel fascino da conquistatore che hai sfoggiato ultimamente… Ma poco male! Il bello è che grazie a questa Venere continui ad essere il re dei piaceri. Ancora più del solito, non avrai bisogno certo di comfort lussuosi per goderti la vita. Ti basta la vista del mare e della tua dolce metà.

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Marte e Mercurio iniziano ad essere entrambi a favore contemporaneamente, quindi diciamo che possono decisamente vedersela con quella Venere che ti dà un gran fastidio. Continui a non essere né particolarmente disponibile né particolarmente amorevole, ma comunque pronto a rimboccarti le maniche per fare cose senza perdere tempo. Ti senti di dover sfruttare al massimo queste giornate a tua disposizione.

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Non avrai stranamente niente da dire e, se vuoi un consiglio della tua amica astrologa, non sforzarti più di tanto di trovare qualche argomento per forza. Goditi il silenzio, lascia che le persone che ti circondano! Non brillerai probabilmente per le migliori public relations da ombrellone, ma scoprirai quanto in silenzio si possono fare i piccoli gesti che esprimano comunque il tuo grande amore. Perché non dimentichiamoci che questa è l'estate di Venere a tuo favore.

Voto 6 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Le cose vanno sempre meglio, e anche se tu sei uno che non si lascia trasportare dagli entusiasmi e stai attendendo la fregatura che arriva come un temporale estivo, sappi che questa volta resterai deluso. Ad attenderti ci sono soltanto gioie! Il bello è che nonostante tutta l'emotività che ti porti dietro come nello zaino da trekking, ti sentirai solido e lucido. Tutto questo ti dà una grande sicurezza in te stesso.

Voto 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Resti sempre più fico dell'estate, ma so che ti piace anche se te lo ripeto ogni settimana. Quindi eccomi qua a riempirti di complimenti e quasi anche ad applaudirti. Certo, perdi Mercurio dal tuo segno zodiacale ma poco te ne importa, perché tu non hai alcuna intenzione di smetterla di goderti i piaceri della vita. La fortuna è che avrai tantissima voglia di condividerli, questi piaceri, sia con chi ami che con gli amici.

Voto 9

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Mercurio è il tuo pianeta preferito, e il fatto che si sia posato nel tuo segno zodiacale, pronto a starci quattro volte più del solito, è davvero un'ottima notizia. Il bello è che avrai le idee chiarissime e non permetterai a nessuno di intromettersi tra te e i tuoi obiettivi. Chi vuole seguirti avrà in te una grandissima guida sempre disposta a ripetere pazientemente. Chi invece ha qualcosa da ridire può tranquillamente votare i tacchi.

Voto 9

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Anche Mercurio che si è posizionato, insieme a Marte, nel segno della Vergine e sembra proprio dirti che è giunto il momento di mettere da parte tutto il tuo desiderio di controllare ogni cosa, prevedere e sistemare. Smettila di preoccuparti di tutto e di tutti come fossi un martire e lasciati andare ad un po' di relax, magari persino a qualche piacere di coppia. Venere comunque continua ad essere dalla tua parte.

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ormai ti sei messo il cuore in pace, perché ti ho spiegato che quest'anno non sarà proprio un'estate leggera, giocosa e divertente. In compenso, però, proprio in questa settimana inizierai a sentire forte Mercurio a tuo favore. Per te questo è davvero importante perché, anche se nel cuoricino ci sono tempeste e nubifragi, avere la capacità di comprenderle ed indagarle filosoficamente ti dà comunque un certo sollievo. Non benissimo ma meglio!

Voto 6+

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Proprio tu, il segno zodiacale che l'astrologia lega al simbolo del maestro, della guida, del saggio per eccellenza, ti ritrovi in questi giorni ad avere Marte e Mercurio entrambi a sfavore, che di certo non saranno utili alla tua organizzazione mentale. La voglia di accumulare informazioni non passa di certo ma sarà piuttosto la loro schedulazione, comprensione ed esposizione agli altri a creare un sacco di problemi. Avrei come la sensazione di non essere per nulla capito da chi ti circonda e in effetti è un po' così.

Voto 6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Per te che ami avere la situazione sempre sotto controllo e poi far percepire questo tuo controllo agli altri, avere Marte e Mercurio entrambi a favore sarà davvero una gran botta di fortuna! Per una volta quindi la tua modalità di dare ordini a chi ti circonda non sarà accettata malvolentieri, sbuffando appena giri le spalle ma piuttosto ricercata e ringraziata. Saremo persino felici quando ci terrai ore a spiegarci i principi fisici del fornelletto da campeggio.

Voto 9

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

In questa estate che, diciamocelo, sembra proprio non capirti per niente, arriva quantomeno una luna piena proprio nel tuo segno zodiacale. Le giornate intorno al 1 agosto non entreranno certo nella storia come quelle più calme, pacate e serene. Piuttosto sentirai il bisogno di esplodere e dire tutto quello che si sta accumulando nel tuo cuoricino negli ultime settimane, un po' come i vestiti usati sulla sedia in camera. Sfogarti un po' non ti farà per nulla male.

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Questo mese di agosto inizia con Marte e Mercurio entrambi in opposizione al tuo segno zodiacale. Manco gli avessi fatto un torto! Cercare di ragionare lucidamente sarà davvero difficile e la cosa, per la prima volta, potrebbe non piacerti dato che Saturno nel tuo segno zodiacale ti vorrebbe far prendere delle decisioni importanti. Direi che puoi goderti queste settimane lasciando un attimo da parte tutti i progetti che ti eri messo in testa di portare avanti. Senti con il cuore che è comunque sempre la cosa che ti viene meglio.

Voto 5 e mezzo