L’oroscopo della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024: Bilancia e Ariete hanno bisogno di tempo L’oroscopo della settimana che va da oggi, lunedì 29 gennaio a domenica 4 febbraio 2024, è perfetto per i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) e soprattutto per tutti coloro che hanno voglia di raccogliere i cocci e soprattutto rimetterli in ordine. I pianeti in Capricorno aiuteranno parecchio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di questa settimana che va da lunedì 29 gennaio a domenica 4 febbraio 2024, sembra darci un attimo di tempo per respirare dopo le forti tensioni della luna piena il Leone della settimana scorsa. Per questi prossimi giorni tre pianeti veloci saranno tutti nel segno del Capricorno: Mercurio, Venere e anche Marte. Tutti a favore di Giove, Saturno, Urano e anche Nettuno. Forse è proprio necessario per rimettere in ordine le cose che la Luna piena ha scompigliato.

Oroscopo settimanale 29 gennaio – 4 febbraio 2024: le previsioni segno per segno

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

I pianeti in Capricorno, a dire la verità, non ti piacciono proprio per niente, soprattutto perché dove il Capricorno richiede rigore tu sei, al contrario, il re indiscusso degli impulsi. Quindi, insomma, ti sentirai sbagliato, inadeguato, frustrato e con un sacco di voglia di mandare tutto all'aria e ricominciare.

Voto 5 e mezzo

Leggi anche Oroscopo di oggi 27 gennaio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Inutile dire, caro Toro, che tu sei uno dei segni privilegiati dalle stelle anche in questa settimana. Il bello è che credo proprio che tu abbia fatto tua la lezione più importante del mondo, che i monaci buddisti ci propinano da centinaia di anni: bisogna essere felici delle piccole cose. E tu in effetti lo sarai: dalla brioche al mattino, che è bruciacchiata al punto giusto.

Voto 9

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Da quando nessun pianeta, sempre il solito Saturno sia chiaro, ti dà più fastidio, direi che ti stai decisamente riprendendo. Il bello è che lo fai piano piano, passettino per passettino, dato che ormai hai capito come l'impulsività non ti porti proprio niente. Questo è il momento per stare lì, a giocare nei tuoi dolori e nei tuoi fastidi come un bambino nella pozzanghera.

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

I pianeti che si trovano a transitare tutti insieme nel segno del Capricorno non sono particolarmente rassicurante per te che, da una parte, vuoi soltanto essere abbracciato e coccolato ma, dall'altra, sei capace come nessun altro di guardarti nel profondo. Lo sai bene che se c'è qualcosa che scricchiola è assolutamente inutile ignorarlo, sia in casa che nel cuore.

Voto 5

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Direi che questa settimana ti serve per rientrare piano piano dalle grandi tensioni, sia fisiche sia emotive, della settimana scorsa. Se proprio non ti sei trattenuto e hai avuto bisogno di esplodere, adesso è il momento giusto per capire davvero che cosa vuoi e soprattutto verso cosa andare. Devi ritrovare un po' di equilibrio, e lo farai anche se questo dovesse costarti un po' di rinunce. Non ti dimenticare che Giove, il pianeta piacione, non è a tuo favore.

Voto 6

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Vieni da un weekend con la luna addirittura nel tuo segno zodiacale, e quindi parti già, il lunedì mattina, alla grandissima! Non solo ti senti performante più del solito, ma bella e soprattutto in armonia con tutto quello che ti circonda, persone, cose e persino messaggi dall'universo. Senti come si sta bene quando si è tutti in un unico flusso?

Voto 9 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei molto meno disponibile del solito, ma questo sarà decisamente un problema più nostro che tuo. E per fortuna, direi! Forse queste giornate di mal umore, nervosismo, qualche insicurezza ti possono aiutare a farti capire quanto troppo spesso metti gli altri davanti a te. Hai tutto il diritto di prenderti i tuoi tempi e di dettarli tu, soprattutto verso quelli che aiuti gratuitamente.

Voto 6 scarsissimo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sfrutti al massimo questa sensazione di avere una strada spianata di fronte a te e tu la macchina col pieno di benzina e la revisione appena fatta. Anzi, voglio esagerare: senti addirittura che all'autoradio mandano proprio la tua canzone preferita e tu non ti trattieni e balli come un pazzo. Insomma, tutto l'ottimismo del primo semestre pare essersi convogliato in questa settimana.

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

I pianeti in capricorno ti amplificano l'ansia da prestazione che, si sa, è messa in discussione da Saturno contro. Tu che sei l'insegnante dello zodiaco non ti permetti mai nemmeno di avere un dubbio (amletico), adesso ti attacchi alle tue certezze in una modalità granitica. Chiunque anche solo voglia fare un po' di discussione viene immediatamente zittito. Il tutto soprattutto se ti va a toccare la parte sentimentale.

Voto 6 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Hai l'impressione di avere davvero tutto sotto controllo e in effetti se non è proprio così ci vai molto vicino. l bello è che adesso che sei sereno, senza niente da dimostrare senza ansia da prestazione, ti rendi anche più simpatico perché capisci quanto sia importante per te non solo essere il migliore ma anche godere di un tempo migliore insieme a chi ti sta vicino. Mi sembra molto saggio!

Voto 9 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

È il momento di abbassare le armi, ridurre al minimo gli sforzi e gli impegni e fare il punto della situazione. Dovresti aver capito nelle ultime settimane quanto il silenzio sia produttivo e addirittura chiassoso se nel tuo cuore nella tua mente ci sono un sacco di cose. Quindi inutile che tu vada a cercare il divertimento fuori perché hai un sacco di ottimi argomenti da trattare con te stesso.

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Senti davvero di potercela fare per la prima volta, anche se sai che qualcosa è particolarmente difficile metti da parte i dubbi come gli scarti delle verdure e ti prepari a cucinare tutto il resto. Fiduciosissimo in un ottimo risultato. Non avrai nemmeno bisogno della solita spalla su cui piangere o del solito personal trainer emotivo che ti dia una spintarella. Fai tutto da solo.

Voto 7