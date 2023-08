L’oroscopo della settimana dal 28 agosto al 3 settembre 2023: Gemelli, Acquario e Bilancia determinatissimi L’oroscopo della settimana che va da lunedì 28 agosto a domenica 3 settembre 2023 vede Marte donare decisione e determinazione ai segni d’aria. Intanto attendiamo la Luna piena in Pesci del 31 agosto per capire davvero che cosa desideriamo per i prossimi mesi.

L'oroscopo della settimana che va da lunedì 28 agosto a domenica 3 settembre 2023 vedrà l'ingresso di Marte nel segno della Bilancia, dove starà per tutto il mese di settembre. Attenzione poi alla Luna piena potentissima nel segno dei Pesci, proprio l'ultimo giorno del mese.

Oroscopo settimanale 28 agosto – 3 settembre: le previsioni segno per segno

Con la Luna piena soprattutto sarà bene, prima di rimboccarci le maniche per ricominciare l'anno, prestare attenzione ai nostri bisogni e ai nostri sogni.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

D'un tratto tutta la pazienza e la dolcezza che hai accumulato nelle settimane estive sembra essere stata scaricata insieme ai bagagli del rientro. Marte a sfavore ti rende più burbero, nervoso, pronto a scattare per qualsiasi cosa e poi ad alzare bandiera bianca dichiararti stanchissimo.Insomma chi contasse su di te ha proprio sbagliato a capire.

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Continua ad essere tutto cervello e pochissima voglia di fare o farti fare le coccole. Oramai questa Venere che da diverse settimane a sfavore potrebbe averti fatto crescere un po' di calcare nel cuoricino: hai proprio bisogno di un po' di acqua calda mista a baci che ti liberi le tubature delle emozioni.

Voto 7+

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Resta Mercurio che ti confonde le idee, proprio adesso che hai bisogno di una grande lucidità per affrontare Saturno contro. Eppure ti ritroverai spesso a guardare nel vuoto senza sapere che decisione prendere. Questa confusione si amplificherà con la Luna piena nel segno dei Pesci del 31 agosto ma è proprio da lì che potrebbe arrivare una sorpresa, un'illuminazione. Non sottovalutare mai nulla.

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Marte improvvisamente a sfavore sembra rompere un pochino l'idillio delle ultime settimane. Sono però talmente tanti i pianeti che ti danno manforte che non hai davvero nulla da temere. Solamente, per iniziare qualsiasi attività che abbia bisogno di una grande forza fisica e di volontà sarà bene farti aiutare oppure arrivare con un elenco di motivazioni solide da rileggere fino all'ultimo.

Voto 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Adesso si che si ragiona! Per te che ospiti il pianeta dell'amore da diverse settimane, avere anche il favore di Marte ti aiuta ad essere decisamente irresistibile. Non c'è modo di fermarti quando hai deciso di iniziare un programma: sarai il leader assoluto e, per fortuna, grazie a Venere che è retrograda resterai umile.

Voto 9

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Ti dispiace un pochetto lasciar andare Marte che nelle ultime settimane ti ha reso particolarmente sexy e soprattutto intransigente e decisa nel far rispettare le tue idee. Bando ad ogni genere di educazione e diplomazia. Non preoccuparti però perché il tuo pianeta preferito, Mercurio, resta sempre nel tuo segno zodiacale è il fatto che sia retrogrado non è un problema: tu sei una abituata a porsi dei dubbi.

Voto 9

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Da questa settimana puoi riprendere in mano il tuo elenco dei buoni propositi e non permetterti più di trasgredire a quelli che sono i doveri che ti sei auto imposta. Non ti dimenticare che nel tuo carattere c'è una buona dose di Saturno, il pianeta della grande determinazione al risultato. Adesso con Marte nel tuo segno zodiacale ti senti pronta a sguainare la spada e rimetterti in pista, anche col partner.

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Anche con questa Venere che ancora non ne vuole sapere di lasciarti abbandonare ai piaceri e alle dolcezze, puoi contare su una bella luna piena a favore che va a pescare come un cacciatore di tonni in fondo al tuo io. Goditi questa occasione di toglierti ogni maschera anche soltanto con te stesso.

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Resti in effetti poco desideroso di chiacchierare e la cosa stupisce sia te sia noi che ti stiamo intorno.Tutta la socialità che richiede la routine lavorativa non sarai proprio impaziente di rimetterla in moto.in compenso però col partner sei davvero il miglior fidanzato sulla piazza.Venere e Marte insieme a favore ti rendono equilibratamente dolce e voglioso… Che vuoi di più?

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Dopo che ti prepari da tutta estate con esercizi che riscaldano i tuoi muscoli ma anche la tua tensione al risultato, adesso sul più bello ti senti stanchissimo.Tutta colpa di Marte che si è messo a sfavore. Quindi insomma ti troverai a partire in questi giorni con tutti i tuoi progetti che non sarai più così sicuro siamo invincibili. Hai bisogno di una spintarella.

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Direi decisamente che ti puoi ritenere fuori dal periodo più difficile di questo 2023! Venere a sfavore ti vuole ancora un po' rigidino quando qualcuno cerca di abbracciarti e baciarti e decisamente propenso a farti i fatti tuoi. Per fortuna però Marte ti fa tornare la voglia di metterti in gioco, perché in effetti nelle scorse settimane sei stato un po' pigro!

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Se è vero che questo Mercurio a sfavore da un pezzo ha probabilmente reso molto più confusi i tuoi obiettivi, avrai l'occasione della Luna in Pesci per spegnere ufficialmente il cervello e dare voce all'istinto. Non significa chiaramente prendere decisioni e strade folli, Saturno non te lo permette, ma piuttosto risvegliare quelli che sono i reali desideri. So che lo sai fare.

Voto 6 e mezzo