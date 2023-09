L’oroscopo della settimana dal 25 settembre al 1 ottobre 2023: Bilancia e Ariete ritrovano l’armonia Nell’oroscopo della settimana che va dal 25 settembre al 1 ottobre 2023 troviamo ancora i pianeti veloci nelle stesse posizioni della settimana scorsa ma arriverà una Luna piena, il 29 settembre, a portare scompiglio nei nostri cuori: Bilancia, Ariete e Gemelli i segni più toccati.

Nell'oroscopo di questa settimana che va dal 21 settembre al 1 ottobre 2023, due sono le cose importanti da notare. Prima di tutto il Sole entra nel segno della Bilancia ufficialmente e questa è la prima settimana d'autunno. Poi, non meno importante, c'è la Luna piena del 29 settembre con la Luna in Ariete che si scontra con il Sole in Bilancia. Questa opposizione ci chiede di pensare a fondo al ruolo e allo spazio che vogliamo dare agli altri intorno a noi. Ritroviamo la nostra centratura.

Oroscopo settimanale 25 settembre – 1 ottobre 2023: le previsioni segno per segno

Ecco cosa ci riservano le stelle per la prossima settimana: le previsioni segno per segno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sarai tu il segno protagonista di questa Luna piena del 29 settembre. Con Marte in opposizione e la Luna che scalda gli animi sarà davvero difficile chiederti di mantenere la calma, il silenzio e l'equilibrio. Tu sei uno dei segni più passionale dello zodiaco e ce lo dimostrerai proprio in questi giorni in cui quello che desideri, quello di cui hai bisogno, te lo andrai a prendere senza chiedere il permesso. Forse i modi non saranno i più educati ma di sicuro il tuo subconscio sarà fiero di te.

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Con questa Venere che ti rende decisamente meno predisposto alla condivisione dei piaceri ci hai oramai fatto pace e quindi anche chi ti sta intorno non se la prenderà più se preferirai passare del tempo da solo! In compenso però, tra te e te riuscirai a mettere in piedi grandi, anzi grandissime idee e progetti. C'è un Giove nel tuo segno zodiacale che porta fortuna e va sfruttato.

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Il fatto di avere Mercurio a sfavore ti renderà ancora più difficile capire che cosa pensi e provi quando le emozioni saranno incontenibili, quindi con la Luna piena. In compenso però proprio perché ormai sei già abituato ad essere confuso non saranno certo queste ulteriori tensioni a preoccuparti. Anzi, si sa che tu soltanto di una cosa hai paura: la noia, e stai sicuro che anche per questa settimana non busserà alla tua porta.

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Marte e la Luna piena sembrano fare a gara a toglierti dalla comfort zone, tutte quelle situazioni nelle quali trovi la tua serena stabilità. Questa invece è la settimana nella quale devi metterti in discussione e se non lo farai da solo gli eventi ti sfuggiranno di mano così che tu ne sia obbligato. Cercare di mantenere il controllo mentale sarà come cercare di non bagnarti quando sei sotto ad un temporale senza l'ombrello. Praticamente impossibile.

Voto 7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Persino la Luna piena non oserà darti fastidio a te che sei ancora per questa settimana il segno zodiacale baciato dalla dea dell'amore. Entrare nel periodo autunnale con Venere che ti riscalda il cuore ti farà sentire decisamente meno la mancanza della tua amata estate. Anzi credo proprio che tu, anche per merito di Giove a sfavore, stia riuscendo ad indagare un tipo di amore molto più intimo e profondo, delicato e ricco di attenzioni. Facci caso perché sarà questo a guidarti nelle prossime settimane.

Voto 9

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Il tuo bello ancora per questa settimana sarà proprio la grande capacità di comprendere rapidamente tutto quello a cui la tua mente voglia arrivare. Che si tratti di un manuale (i tuoi preferiti) oppure di una chiacchierata profonda con un'amica poco importa: tutti i tuoi neuroni e persino l'empatia saranno messi a disposizione! Mercurio ma anche Venere sembrano proprio spalancarti le porte di esperienze intellettuali altissime. E si sa che tu con l'intelletto sbielli.

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Nemmeno la Luna opposta riuscirà a farti perdere le staffe perché tu hai già pensato, valutato e compreso quale ruolo vuoi avere nelle dinamiche delle relazioni che ti circondano e quale ruolo concedi agli altri. Venere ancora a tuo favore e Marte che ti dona sicurezza e coraggio (molto più del solito) sembrano davvero farti mantenere un meraviglioso equilibrio. E chi se non tu sta bene quando riesce a stare in bilico come su di uno skateboard?

Voto 9

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Per dare una spiegazione e anche una giustificazione del tuo caratteraccio almeno questa settimana potrai usare la scusa astrologica della Luna piena. Con Giove, Venere e anche Urano tutti a sfavore anche i sorrisi e le gentilezze di circostanza ti risultano difficilissimi. Hai quella sensazione che nessuno ti ami davvero anche se tutti intorno giurassero il contrario. Permettiti pure di fare qualche capriccio.

Voto 5 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Le passioni ti sconquassano e questo ti ricorda quanto ti piace essere un segno di fuoco di quelli che agiscono prima di pensare e di quelli che si tuffano nelle novità con tripli salti carpiati senza essersi prima assicurati che dall'altra parte ci sia un comodo e rassicurante cuscino. Non dimenticarti che Venere e Marte sono dalla tua parte e che in questi giorni anche la Luna non farà che sollecitare l'amore in tutte le forme. Si tenga pronto il partner perché sarai molto esigente.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

La Luna piena del 29 settembre potrà darti particolarmente fastidio anche perché queste settimane con Marte a sfavore stuzzicano e sollecitano molto i tuoi nervi. Nonostante tu sappia benissimo che perdere le staffe non è un atteggiamento particolarmente autorevole, qualche volta non riuscirai a farne a meno. Trattenere non è sicuramente la soluzione ideale per questi giorni in cui ti senti sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Voto 6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Oramai l'hai capito che questo non è il periodo giusto per le dolcezze, le gentilezze e le coccole.sarai freddo come il ghiaccio sullo sportello del freezer e sarà davvero difficile arrivare al tuo cuoricino. Marte almeno un pochetto ti ha riscaldato sotto le coperte ma tu continui a voler essere indipendente, così tanto indipendente da gestire qualsiasi emozione per conto tuo.

Voto 5 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Nelle settimane in cui si parla di emozioni forti tu ti sfrega le mani anche se, a dire la verità, non sarà il tuo uno dei segni zodiacali più coinvolti. In compenso continui a sentire l'assoluta inutilità nel tentare di usare la ragione mentre riscopre ogni giorno di più quanto il tuo corpo il tuo cuore sappiano già benissimo dove portarti. Non è che un'ulteriore conferma di quanto il tuo sentire sia potente.

Voto 6 +