L’oroscopo della settimana dal 24 al 30 luglio 2023: Sagittario e Ariete malinconici L’oroscopo della settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 luglio 2023 vedrà stupirci i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario). Con Venere retrograda resteranno i più grandi amanti, ma il loro amore si farà decisamente più profondo, a tratti malinconico.

Nell'oroscopo di questa settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 luglio 2023 vedremo Venere, il pianeta dell'amore, muoversi di moto retrogrado. Sappiamo che questo succede piuttosto spesso a tanti dei pianeti nel cielo ma per questi prossimi giorni porterà ad un amore più introverso, introspettivo e malinconico, sensibile e attento soprattutto per i segni di fuoco.

Oroscopo settimanale 24-30 luglio 2023: le previsioni segno per segno

Ecco l'oroscopo per la prossima settimana e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Nonostante questa Venere retrograda resti comunque uno dei segni più amati dello zodiaco per tutta la settimana. Il bello è che anche grazie a mercurio nel tuo segno zodiacale sarai stranamente meraviglioso nell'ascoltare problemi, paranoie e confidenze di tutti coloro che verranno a fartele. Sarai dispostissimo a mettere da parte la tua voglia di sculettare già a partire dall'ora dell'aperitivo in favore di extra time sotto all'ombrellone a dare consigli sentimentali.

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

E assolutamente impossibile, pur impegnandoti, che tu riesca a dire qualcosa di carino oppure a dire qualcosa di neutro in una maniera che non risulti molto antipatica. In tutti i casi fai proprio venire voglia di farti un dispetto! Venere e mercurio entrambi a sfavore rendono quella parte di te pragmatica e fattiva un po' troppo rude. Sembri quasi essere un istruttore di rugby quando deve incitare i suoi ragazzi! Tieniti ben alla larga da qualsiasi discussione sentimentale e se il partner vuole un confronto tu fai soltanto sì con la testa.

Voto 6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Lo spirito di conquista che ti ha animato negli ultimi giorni direi che subisce come una inchiodata! Venere non ti rende più sicuro del tuo fascino e Marte fa il resto del mestiere ricordandoti che lo scivolone anche dal punto di vista emotivo è sempre dietro l'angolo. In compenso se vuoi parlare d'amore con il partner o con gli amici lo saprai fare davvero benissimo anche se non sarai la persona più giusta alla quale chiedere un incitamento quando si è indecisi su una nuova preda d'amore.

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Quanto ti piace quando una tua previsione sentimentale, soprattutto per le vite altrui, si rivela veritiera! Ecco, in questa settimana avrei proprio la ghiandola del "te l'avevo detto" pulsante e la cosa sappi che non è per niente di sollievo a chi se lo sentirà ripetere. E' che a differenza del solito in questi giorni non comprendi alcuna azione che non sia dettata parola per parola dalla ragione, dalla logica e dalla lucidità. Fai soltanto cose intelligenti… O almeno ci provi!

Voto 7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Dolce, sensibile, praticamente un poeta anche solo se stessi scrivendo le cartoline dal mare! Venere retrograda e mercurio ancora nel tuo segno zodiacale sono perfetti per metterti anche in questi giorni nella meravigliosa situazione di amare tutti e di riuscire a comunicarlo a parole, a sorrisi e anche a baci. Resti sempre il migliore amico di vacanza possibile!

Voto 8 +

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Ti rimbocchi le maniche e come una vera paladina pensi tu a risolvere tutti i problemi. Ancora più del solito! In questa settimana sarei anche disponibile ad aiutare tutti coloro che per qualche motivo avranno il cuoricino spezzato.Venere in questa posizione ti rende molto sensibile alle emozioni altrui che ti senti di condividere senza pensarci due volte. Praticamente sei l'assistente sociale per le persone tristi.

Voto 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ti senti un po' come la principessa delle favole, quella che fino a pochi anni fa veniva descritta come una ragazza timida, dolce, piena di buoni sentimenti ed educata meglio che in un collegio svizzero. Ti senti praticamente perfetta, la fidanzata ideale da presentare alla mamma. Non c'è proprio niente che possa turbare quella pace zen che hai finalmente conquistato. L'aggressività non ti appartiene e anche in mezzo al traffico da bollino nero è solo parole di conforto e incitamento.

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Le tue idee in fatto d'amore questa settimana saranno particolarmente confuse. Molto ma molto più confuso del solito. Forse c'è da ricordarti perché i tuoi ex siano ex?? Se sì basterà chiedere una piccola rinfrescatina di memoria alle tue migliori amiche. Occhio perché in questi giorni potresti prendere decisioni azzardate soprattutto dal punto di vista sentimentale. Se vuoi un consiglio dimenticati proprio di quella parte della tua vita per i prossimi sette giorni e concentrati solo sul presente nella maniera più lucida possibile.

Voto 5

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Vuoi soltanto sentire cose belle, parlare con persone che ti stanno simpatiche, leggere i giornali di gossip ma da lieto fine e dare e ricevere un flusso continuo di baci.questa Venere che si mette in moto retrogrado non riuscirà certo a distoglierti dal tuo intento di raggiungere i massimi livelli possibili di dolcezza.Marte a sfavore non farà che amplificare quel sorrisoni godereccio di chi non ha nessuna intenzione di occuparsi di qualche fatica.

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Continui ad essere uno dei segni più sexy di tutta questa settimana e non hai intenzione di perdere questo allure da forte e coraggioso essere umano che non deve chiedere mai, nemmeno facendo un sorrisino ad un cagnolino incontrato al bar della spiaggia. Non ci sarà alcuna debolezza o dolcezza che ti cogliere in fallo perché adori sentirti corazzato come un vero guerriero. Tu sei pronto a sbrinare la spada ogni volta che ci sarà un po' di esibizionismo da guadagnare.

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Caro acquario il consiglio più intelligente che l'astrologa ti possa dare per questa settimana e di fare il più possibile una delle mosse migliori per quando le cose non girano proprio per il verso giusto: fai il morto a galla! Da sempre una delle mie grandi passioni è il modo perfetto per ritrovare un po' di pace soprattutto quando hai le orecchie immerse nell'acqua e senti soltanto in lontananza le parole che vengono dette al di fuori. Tanto poco te ne fregherà di avere a che fare con chi ti circonda quindi così risulterai anche meno antipatico.

Voto 5

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

In questa settimana sarai come un audiolibro ma solo di lamentele: e fa caldo, e nessuno ti capisce davvero, e che stanchezza non hai alcuna voglia di alzarti! Ogni pretesto, anche in esistente, sarà un'ottima scaletta per fare un salto verso la rottura di scatole. Tu con Marte in opposizione sei davvero intollerante!

Voto 6