L’oroscopo della settimana dal 21 al 27 agosto 2023: Mercurio diventa retrogrado L’oroscopo della settimana dal 21 al 27 agosto 2023, ci accoglie con Mercurio retrogrado. I pensieri saranno più malinconici e meno sicuri ma, forse, possiamo utilizzare questo transito per ripensare in profondità a ciò che è venuto a galla nelle scorse settimane.

L'oroscopo della settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 agosto 2023 vede, da giovedì, il pianeta del pensiero, Mercurio, diventare retrogrado. Diciamo pure che ricominciare le attività di routine con Mercurio retrogrado non è il massimo della facilità.

Per fortuna Marte ancora nel segno della Vergine ci rende concreti e Venere, anche lei retrograda, amplifica le emozioni ma in una modalità costruttiva.

Oroscopo settimanale 21 – 27 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Ecco l'oroscopo per la prossima settimana segno per segno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Certo, Mercurio retrogrado potrebbe spegnere un po' la tua meravigliosa capacità di amare appassionatamente, incandescente e altamente infiammabile come una tanica di benzina. Il bello è che dopo tante settimane di Venere a favore sei anche disposto a mettere il freno alle tue emozioni pur di essere sicuro che appoggino su di un terreno stabile. Qualcuno rimpiangerà i tuoi attacchi passionali ma di sicuro il risultato finale è positivo.

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sarai costretto da Mercurio retrogrado a ripensare per un paio di volte in più prima di prendere qualsiasi decisione. Ti è piaciuto nelle settimane scorse sentirti forte e assolutamente invincibile grazie a Marte a favore ma adesso è probabile che ti venga richiesta un'extra dose di empatia, soprattutto perché ultimamente l'hai snobbata del tutto. Insomma diciamo che rallentare quanto a determinazione potrebbe far entrare nel tuo cuoricino un rivoletto d'amore.

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Caro gemelli so che non dovrei essere io a consigliartelo ma se ti fosse possibile prenderti ancora qualche giorno di tempo per riposare ti direi di approfittarne. In tutti i casi la sveglia della mattina sarà assolutamente insopportabile un po' perché ti senti ancora stanco e stremato e un po' perché il tuo cervello sembra essere rimasto sullo scoglio a prendere il sole. La lucidità non sarà il tuo forte per cui, in tutti i casi, cerca di esprimerti il meno possibile e mai in modo definitivo.

Voto 5 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Per un segno zodiacale come te, un segno d'acqua con la Lina come pianeta dominante, Mercurio retrogrado non fa davvero paura. Questo succede perché tu sei assolutamente abituato a guardarti dentro, a ripensare e a fare di ogni decisione anche l'occasione per guardare il passato da un'angolazione diversa. Adesso, con anche la sicurezza in te stesso di Marte a favore, qualsiasi pensiero sarà il benvenuto. Se puoi, spiegaci come si fa.

Voto 8 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il tuo bello in questa settimana sarà la meravigliosa capacità di spogliarti di tutti i beni, le apparenze, i gingilli luccicanti e le occasioni perfette per un post su Instagram e dedicarti completamente a quello che senti. Sembra davvero difficile conoscendoti ma preferisci decisamente una serata di chiacchiere con le amiche ad una cena in un ristorante stellato con qualcuno che forse non dà abbastanza peso alle tue emozioni.

Voto 8

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Sei assolutamente la persona migliore per dare i consigli di qualsiasi genere e la prima da ascoltare anche quando predice una sfiga. Non che tu abbia poteri magici (almeno non nuovi) ma hai talmente chiara la visione delle cose che ti circondano, sia logistiche che emotive, che arrivare alle conclusioni corrette e ti sarà inevitabile. Il bello e il brutto allo stesso tempo di tutto ciò è che non potrai nessun modo ingannare te stessa.

Voto 9

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ancora per questa settimana puoi goderti quella meravigliosa sensazione di galleggiare nelle emozioni, contemporaneamente sensibile ma anche distaccata, emotiva ma anche lucida e coerente. Sei ancora la persona più buona in tutto il cerchio dello zodiaco ma non hai alcuna intenzione di mentire sulla verità. Quello che pensi dici.

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Quando intorno a te la situazione si fa più densa tu sguazzi meglio di un pesce rosso all'interno della fontana di Trevi. Sei pronto a riprendere in mano il controllo della tua vita anche qualora ci fossero delle relazioni da sistemare. Che si tratti di tagli o grandi cambiamenti tu ritieni di aver pensato a sufficienza e di essere arrivato alla consapevolezza più zen possibile. E allora vai caro Scorpione: agisci!

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Per te che sei abituato ad avere sempre la risposta pronta ricominciare la routine dell'anno con Mercurio e Marte entrambi a sfavore e, per di più, Mercurio retrogrado è davvero fonte di ansia. L'unica cosa da fare è ammettere di aver bisogno di più tempo del solito per prendere qualsiasi tipo di decisione e, perché no, permettere al cervello più pause di quelle alle quali sia abituato.

Voto 5 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Nessun Mercurio retrogrado potrà creare anche soltanto una piccola falla e al tuo business plan personalissimo per il rientro alla routine. Hai tutto sotto controllo e soprattutto continui a ritenere di essere l'unica persona in grado di portare avanti i tuoi grandi progetti. Ti senti il capitano della nave da crociera e vuoi soltanto intorno a te persone che ti ubbidiscano. Tutto ciò, se debitamente contenuto, può risultare anche molto ma molto sexy.

Voto 9

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Diciamo che questo Mercurio retrogrado non potrà certo peggiorare la situazione, dopo un'estate che non è stata rigenerante al massimo. In compenso però, se il pianeta del pensiero sembra volerci far sprofondare nell'intimità dei "perché" più radicati, diciamo che tu sei assolutamente prontissimo. Che si tratti d'amore o di progetti personali non prendi nulla con leggerezza e la cosa inizia non dispiacerti più.

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La confusione sembra aumentare anziché trovare una qualsiasi sistemazione come i vestiti nei cassetti quando li togli dalla valigia. Sembra proprio che il tuo cervello voglia rimanere come il cestone della biancheria da lavare: confuso, appallottolato e non necessariamente tirato a lucido.Ricordati però che tu hai una mente geniale e soprattutto poco schematica quindi nella confusione potresti anche avere delle brevi illuminazioni. Non sottovalutarle.

Voto 5/6