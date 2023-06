L’oroscopo della settimana dal 19 al 25 giugno 2023: il Sole entra in Cancro nel solstizio d’estate L’oroscopo della settimana che va da lunedì 19 a domenica 25 giugno 2023 vede ancora trionfare segni di fuoco (Leone, Ariete e Sagittario) che ospitano Marte e Venere contemporaneamente. Attenzione alle varie sollecitazioni energetiche del cielo, che possono far sfuggire il controllo sulle emozioni.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di questa settimana che va da lunedì 19 a domenica 25 giugno 2023, ci sono ancora Venere e Marte, le due facce dell'amore, entrambe nel segno di fuoco del Leone. Mercurio intanto dal segno dei Gemelli rende le chiacchiere decisamente più leggere e divertenti.

Oroscopo settimanale 19-25 giugno 2023: le previsioni segno per segno

In questa settimana tra la Luna crescente, la quadratura tra Marte e Urano e il solstizio d'estate direi che possiamo aspettarci emozioni forti, anzi fortissime.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Non ci sarà Marte che tenga perché tu con tutti i pianeti a favore continui a sentirti davvero potentissimo. E in effetti lo sei! Tutte le caratteristiche del tuo elemento fuoco in questo momento divampano, bruciano come un incendio ma senza alcun danno ambientale. Anzi! Il bello di questo periodo e che ti permette di sfoderare tutte le tue caratteristiche, senza nulla che ti freni o ti comprometta.

Leggi anche L'oroscopo del 15 giugno 2023

Voto 10

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Nonostante la tua predisposizione naturale al godimento dei piaceri e nonostante Giove nel tuo segno zodiacale ti voglia giocoso e leggero, restano Venere e Marte a darti fastidio. Per questo anche in questa settimana vincerà il desiderio di solitudine e quel certo nervosismo ogni qualvolta tu ti debba interfacciare con un altro essere umano. Anche per telefono!

Voto 6 meno meno meno

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Mercurio nel tuo segno zodiacale amplifica la tua voglia di sguinzagliare tutti i neuroni come fossero agenti segreti immissione alla ricerca di curiosità, informazioni e stimoli intellettuali. Hai voglia di ascoltare, chiedere, leggere, provare tutte le esperienze cognitive che il tuo cervello possa riuscire a contenere nell'arco delle 24 ore. La noia non è contemplata ma soprattutto ti tieni bene larga delle persone e dalle situazioni noiose e ripetitive. Tu hai davvero voglia di fare tanto.

Voto 9

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Arriva il sole nel tuo segno zodiacale nel giorno del solstizio d'estate che, per tutti ma soprattutto per te, una porta di comunicazione è importante tra i vari piani del tuo essere. Approfitta di queste giornate concrete ma profonde proprio per comprendere che cosa desideri e fare già dei piani per realizzarlo al più presto. Hai l'impressione che non ci sia tempo da perdere e in effetti è proprio così.

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Te l'ho detto in tutte le lingue caro leone che questa è proprio la tua estate e, di tutta l'estate, questo è proprio il tuo periodo fortunato! Marte, Venere e anche Mercurio sono tutti dalla tua parte cosa che ti farà dimenticare, anche se solo temporaneamente, la quadratura di Giove. L'amore si presenterà a te sotto tutte le forme possibili e tu non vedrai l'ora di abbracciarlo e lasciarti coinvolgere.

Voto 10

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Questo Mercurio a sfavore proprio ti innervosisce perché si sa che per te avere il controllo sulla situazione soprattutto capire tutto fino in fondo è davvero importante. Questa sensazione di dubbio, caos e incertezza ti mette una certa ansia. Invece, se vuoi un consiglio dell'astrologo, dovresti proprio sfruttarla per indagare e lasciare porte e finestre aperte, nel cuore e nel cervello.

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

L'amore resta sempre il tuo punto di forza ma anche col sex appeal non si scherza per niente. Cara bilancia sei assolutamente convinta del fatto che nessuno possa resistere al tuo fascino perché quasi quasi ti limoneresti anche tu, la mattina guardandoti allo specchio. Inutile dire che questa sensazione ti darà una sicurezza in te stessa della quale avevi proprio bisogno…

Voto 10

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Venere e Marte che continuano a restare nel segno zodiacale del Leone e da lì ti infastidiscono moltissimo, soprattutto perché già ti sentivi sfortunato e poco socievole per colpa di Giove. Diciamo proprio che questa settimana per riuscire a sopravvivere dovrai mi metti zar e usare la tecnica del opossum. Non darti degli obiettivi alti per non restarci male. Se hai bisogno di ricaricarti stoppa tutto e disdici gli impegni.

Voto 5 meno

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

C'è solo mercurio che in effetti ti rende meno semplice l'approccio dialettico con gli altri e il tuo cervello funziona a rallentatore come il motorino in salita. In compenso tutto quello che hai fisico, dallo sport al sesso e alle fatiche, ti verrà davvero benissimo. Il tuo elemento fuoco sarà soddisfatto dei risultati raggiunti.

Voto 8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Hai la sensazione di essere lasciato a riposo, come un giocatore forte che sta in panchina nel primo tempo o come la pasta della pizza che lievita sotto lo strofinaccio. In tutti i casi senti che ci si aspettano grandi cose da te per questa estate e proprio per questo motivo adesso le stelle ti permettono di raccogliere le forze e le idee senza stressarti troppo.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sembra proprio che la tua estate non sia ancora iniziata e che nel tuo cuoricino ci sia il freddo gelido del cucuzzolo dell'Everest a dicembre. Datti pace caro Acquario perché ricorda sempre che l'oroscopo, anche quando sfavorevole, ha lo scopo di insegnarti qualcosa… Segui le sue tracce e vedrai che ne uscirai più che rinnovato.

Voto 5

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Mentre tu ti sentivi decisamente pronto per iniziare grandi progetti pare proprio che questo Mercurio, il pensiero, non ti stia dietro. Inutile dire che la cosa ti innervosisce parecchio ma forse vuole insegnarti che è ancora tempo di pensare e valutare e non è ancora di mettere in pratica. Il dialogo sarà soprattutto tra le varie parti della tua personalità.

Voto 6 +