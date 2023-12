Oroscopo della settimana dal 18 al 24 dicembre 2023, le previsioni segno per segno Nell’oroscopo di questa settimana che va lunedì 18 a domenica 24 dicembre, e che è l’ultima settimana intensa prima della fine dell’anno, Mercurio retrogrado ci obbligherà a rallentare. Anzi, potrebbe forse farci pensare e valutare fuori dagli schemi tradizionali: Cancro, Scorpione e Pesci innamorati.

Nell'oroscopo di questa settimana che va da lunedì 18 domenica 24 dicembre 2023 dovremmo vedercela con Mercurio che é retrogrado in Capricorno. Ed è proprio la settimana più intensa dell’anno. Mannaggia! Intanto c’è anche il solstizio d’inverno il 22 alle primissime ore del giorno: i pagani lo festeggiavano con Yule, uno degli 8 sabba, e con fuochi immensi. Era il ritorno della luce!

Oroscopo settimanale 18 – 24 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Ecco cosa ci riservano le stelle questa settimana, l'oroscopo per tutti i segni zodiacali.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Marte continua ad essere a tuo favore ma tu in questi giorni sarai il primo a perdere il controllo della situazione. Tutta colpa di Mercurio retrogrado a sfavore che ti offusca il cervello come se avessi mangiato troppo pandoro e avessi shakerato la bustina di zucchero vanigliato direttamente tra le idee. Dovresti solo riposarti un po'.

Voto 6

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Il partner dovrà farsene una ragione se tu non hai assolutamente voglia di coccole, dolcezza e nemmeno condividere il divano per vedere la vostra serie TV preferita abbracciati stretti stretti. Tutto quello che di solito non vedevi l'ora di fare in due adesso preferisci fartelo per i fatti tuoi che i bacetti ti distraggono.

Voto 6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Marte a sfavore proprio nella settimana nella quale tutti sembrano perdere la testa potrebbe effettivamente scatenare più volte al giorno una reazione nevrotica da parte tua. Inutile dire che le energie sono davvero sotto le scarpe come cicche masticate e che spero davvero che nessuno ti inviti ad un'altra cena di saluti. Non potresti proprio sopportarlo.

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Anche se il tuo cervello sembra essere stato invaso dalla crema al mascarpone, quella che si mette sul pandoro, tu non farai una piega e anzi ti sentirai ancora più degno di essere preso a morsetti dal tuo partner. Perché in fondo con Venere a favore l'unica cosa che ti interessa è l'amore e di questo ne avrai container pieni.

Voto 7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Mamma mia Leone, quante energie! Non so bene nemmeno da dove tu riesca a tirarle fuori dato che di sicuro non sono i sentimenti a trainarti come le renne con la slitta. Anzi, tutto questo perdere tempo in baci, saluti e (finte) dichiarazioni di affetto, ti sembra decisamente superato.

Voto 7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Mercurio retrogrado ti fa un baffo perché tu hai capito da tutto questo 2023 quanto sia importante, per comprendere bene le persone che hai di fronte e le situazioni che vivi, usare più il cuore che non la mente. Direi proprio che questi giorni sono stati più formativi di un erasmus all'università.

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

In effetti potresti risultare un po' più silenziosa del solito cara Bilancia con Mercurio retrogrado proprio a sfavore. Anche le frasi fatte, tutti i convenevoli nei quali sei di solito assolutamente ineccepibile, non avranno alcuna voglia di uscire dalla tua boccuccia. Anche se, devo ammetterlo, qualche volta sarà addirittura meglio così perché questa storia di dire tutto quello che pensi potrebbe sfuggirti di mano.

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Niente Scorpione, anche questa settimana non ci sembra vero che tu abbia Venere nel tuo segno zodiacale e quindi un sacco di voglia di organizzare aperitivi, feste, qualsiasi occasione nella quale ci si abbracci e ci si dicano cose carine. Proprio tu che ti solito sbuffi quando qualcuno ti sta troppo vicino, questa volta addirittura vorresti saltare in braccio alle persone che ami.

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Prima che arrivi Mercurio retrogrado proprio nel tuo segno zodiacale (la prossima settimana) continua a goderti Marte che ti rende assolutamente immune al bisogno umano di dormire. Fosse per te festeggeresti H 24 e ogni volta che ti trovi ai saluti finali della serata ti viene un po' di malinconia. Sarà che nonostante la voglia di fare baldoria resti un romantico a tenerone.

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Mercurio retrogrado è proprio nel tuo segno zodiacale ma Venere continua ad essere a tuo favore e questa combo amplificherà senza nemmeno grandi sforzi la tua capacità introspettiva, empatica e addirittura compassionevole. Ti sembrerà di aver fatto tuoi tutti i valori del Natale che troppo spesso ti sono scivolati addosso. In fondo questa storia di essere più riflessivo che non fattivo inizia quasi a piacerti.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

L'amore continua ad essere l'ultima delle tue priorità ma la cosa bella è che non ti pentirai nemmeno per un secondo di aver riciclato regali o comperato quelli più low cost, per assecondare anche questo Giove a sfavore. Inutile dire che tutti i minuti che riuscirai a sottrarre all'ultima settimana lavorativa intensa dell'anno li dedicherai a te stesso.

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Dato che sei decisamente il segno zodiacale più vizioso di questa settimana, quello che vorrebbe tutti i piaceri del mondo ma soprattutto vorrebbe che gli fossero consegnati a domicilio senza nemmeno dover fare la fatica di ordinarli, sei perfetto per organizzare la festa aziendale. Se ci pensi tu di sicuro sarà memorabile.

Voto 6 +