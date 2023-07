L’oroscopo della settimana dal 17 al 23 luglio 2023: Cancro e Pesci sentono forti emozioni L’oroscopo della settimana dal 17 al 23 luglio 2023 parla di emozioni forti e molto intime. Con i pianeti in Leone ma la Luna nuova in Cancro ciascuno ha l’occasione di guardare ai propri veri bisogni.

L’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 17 a domenica 23 luglio 2023 inizierà subito con la Luna nuova alla fine del segno del Cancro… Un momento di introspezione, di ascolto e di sintonia con la parte più intima di noi. Tutti abbiamo bisogno di ricordarci quali siano state le nostre radici

Oroscopo settimanale 17 -23 luglio 2023: le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali: occhio alle emozioni, abbiatene cura!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

I primi due giorni della settimana potrebbero in effetti abbassare un po’ quella sensazione di amare ed essere amato di ritorno da tutto il mondo. Per fortuna dura pochissimo e poi, da mercoledì, grazie a Venere e Mercurio insieme a favore sarai pieno di energie, ottimismo, amore in tutte le forme. Dalle coccole alle serate vietate ai minori.

Voto 9

Toro (21 aprile – 20 maggio)

L’amore continua ad essere un sentimento quasi sconosciuto ma, in compenso, non hai alcuna intenzione di mettere un freno ai piaceri fisici che ti vuoi concedere. Da quelli in coppia fino a quelli della tavola, questa settimana sarà il momento peggiore per cercare di mettere ordine tra le tue abitudini. Preferisci di gran lunga abbandonarti alle voglie senza alcun senso di colpa. Direi che, considerando il Mercurio che non ti aiuta, il rigore non sarà il tuo forte.

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Per fortuna Venere e Mercurio amplificheranno la tua famosissima faccia di bronzo che ti permette di ottenere favori e piccoli sconti senza grande sforzo. Perché con questo Marte a sfavore sei davvero pessimo nel metterti in gioco. Preferisci stare in una zona di comfort sia fisica che intellettuale e delegare agli altri compiti e responsabilità. Insomma, se stiamo cercando qualcuno con il quale tirare tardi la mattina nel letto o chiacchierare sotto all’ombrellone sei davvero perfetto, per tutto il resto rivolgersi a qualcun altro.

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La Luna nuova nel tuo segno zodiacale proprio all’inizio della settimana amplifica quella tua meravigliosa capacità di chiuderti in te stesso e andare a pescare nelle emozioni più profonde anche nel bel mezzo di una festa sulla spiaggia. Ancora più del solito sei il segno perfetto con il quale confidarsi, al quale chiedere un abbraccio di conforto e da presentare come possibile partner alla nostra migliore amica. Insomma su di te si può davvero contare soprattutto perché non hai paura di guardare i sentimenti più forti dritto negli occhi.

Voto 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Resti indiscutibilmente il segno più dolce di questa estate e questa settimana non farà eccezione! Goditi tutti i complimenti che riesci a recuperare perché il bello è che li rimetterai subito in circolo. Sai quanto sia importante stare bene e sentirsi belli e proprio per questo non ti farai pregare per un sorriso o un apprezzamento dolce. Hai proprio l’impressione che dentro di te i sentimenti nuotino come pesci rossi in un acquario senza alcuna fretta e senza onde improvvise a turbarne la pace.

Voto 9

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Approfitta di questa Luna nuova all’inizio della settimana per placare un po’ i tuoi istinti divoratori (portati da Marte nel tuo segno zodiacale) e per amplificare le tue emozioni. Il bello di questa settimana, e di buona parte dell’estate, sarà proprio il fatto di essere in un perfetto equilibrio tra energie e desideri da una parte e umile attenzione ai tuoi sentimenti e a quelli degli altri.

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

A parte questa Luna nuova di lunedì che potrebbe portarti un pochino di malinconia, per il resto ricordati che Venere e Mercurio a favore ti donano una dialettica perfetta da sfruttare sia al lavoro che con gli amici. Chiacchierare con te sarà davvero un’esperienza fantastica! Non ti stupire se riceverai un picco di richieste per aperitivi e pomeriggi insieme.

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

L’amore è ancora un miraggio lontano ma questa Luna nuova potrebbe essere ottima per fare i conti con i tuoi bisogni più intimi, che probabilmente hai dimenticato da un po’. Poi, non temere perché Marte continua a renderti sexy ma anche particolarmente fattivo, risolutivo e muscolosamente attivo. Potresti addirittura impegnarti in qualche sport nonostante il caldo.

Voto 6

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Venere e Mercurio a favore del tuo segno zodiacale che più di tutti adora raccontare, spiegare e imparare, sono davvero un trionfo intellettuale. Non ti dimenticare che puoi sfruttare tutto questo per fare quello che ti piace, ovvero insegnarci cose, ma senza apparire un saputello innervosente. Dato che di muoverti e di fare cose non ne avrai alcuna intenzione, per colpa di Marte, approfitta per rimpolpare le tue conoscenze.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

C’è solo questa Luna a sfavore da superare proprio all’inizio della settimana e poi, come per magia, avrai l’impressione che nulla possa turbare le tue energie. Anzi! Mai come adesso ti sentirai pieno di entusiasmo e di vitalità ma anche di voglia di mettere a posto tutto quello che è rimasto irrisolto prima delle vacanze. Il tuo rigore Capricornino non sentirà ragione.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Venere e Mercurio entrambi a sfavore per tutta la settimana ti portano ancora una scarsissima capacità e persino desiderio di avere contatti col mondo esterno. Sei davvero poco interessato a scambi di qualsiasi genere, soprattutto di consigli e opinioni. Hai poco da dire ma anche nessuna intenzione di ascoltare.

Voto 5 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

L’opposizione di Marte proprio quando la Luna sollecita le tue emozioni più forti potrebbe portarti a perdere la pazienza, il senno e anche il senso della misura. Per un segno zodiacale come il tuo, portato alle esagerazioni ma tanto bisognoso di vivere le cose in profondità, potrebbe persino essere un bene: tenerti dentro le cose non è mai stata una buona idea. Cerca solo di non prendere decisioni irreversibili.

Voto 6