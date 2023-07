L’oroscopo della settimana dal 10 al 16 luglio 2023: Marte entra in Vergine L’oroscopo della settimana che va da lunedì 10 e domenica 16 luglio 2023, vede cambiare diversi umori: Marte dona sicurezza e sex appeal Vergine, Toro e Capricorno, mentre Mercurio e Venere rendono dolci e accoglienti Ariete, Leone e Sagittario.

Nell'oroscopo della settimana che va dal lunedì 10 a domenica 16 luglio 2023, ci sono ben due cambiamenti di segno dei pianeti veloci da segnalare: Mercurio entra nel segno del Leone, ma soprattutto Marte entra nel segno della Vergine.

Oroscopo settimanale 10 – 16 luglio 2023: le previsioni segno per segno

Per i prossimi giorni, quindi, ad essere più veloci nel pensiero e spigliati nel dialogo saranno i segni di fuoco che, con anche Venere a favore, possono contare sulle migliori tecniche di conquista. Marte invece a favore dei segni di terra li renderà ancora più fattivi, concreti e sensuali.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Nonostante Marte ti abbandoni, tu non ti darai di certo per vinto, e continuerai a viverti alla grande quella che tutti gli astrologi definiscono una delle estate migliori dell'ultima decade. A guidarti saranno l'amore, la dolcezza ma anche la voglia di chiacchierare e ascoltare davvero le persone che verranno a chiederti un breve soggiorno sul tuo telo mare. Dolce così non ti si vedeva da un pezzo.

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Te l'avevo detto che la situazione sarebbe migliorata dal 10 luglio, ed eccomi qui a ribadirlo! Marte si mette dalla tua parte e tu quantomeno ritrovi la voglia di fare, dentro e fuori dalle coperte. Anzi, se ultimamente ti sei ritrovato pigro e svogliato, adesso ti stupirai delle energie sembreranno aspettarti non appena ti svegli. Certo, per la voglia di condividere toccherà aspettare ancora un po'.

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Marte si mette a sfavore, e da questa settimana sentirai un drastico calo delle energie: sia quelle erotiche sia quelle effettive. Per fortuna il cervello continua a lavorare alla grande, e tutto quello che non avrai voglia di fare con i muscoli lo farai con i neuroni. È impossibile farti stare zitto e sembri aver ritrovato anche il gusto della polemica e di qualche innocua litigata.

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ti senti come se fossi assolutamente immune dai cambiamenti planetari di questa estate, praticamente vaccinato contro qualsiasi genere di rottura di scatole. Mercurio ti lascia per entrare nel segno del leone e tu sarai ancora più pratico e pragmatico, affidabile e sincera, grazie anche a Marte che ti do una grande sensazione di avere tutto sotto controllo.

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Marte ti ha abbandonato, ma tu non ti darai certo per vinto, Leone, perché queste ultime settimane davvero di fortuna e benessere ti sono piaciute parecchio. In più sai che Venere resterà nel tuo segno zodiacale per tutta l'estate, qualsiasi cosa decidano di fare gli altri pianeti. Questa settimana darai sfoggio delle tue più meravigliose capacità di conquista, chiunque sia la preda.

Voto 9

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Sfregati pure le mani, cara Vergine, perché inizia la tua vera estate! E, se ti ricordi che cosa ti ho detto nell'oroscopo dell'estate, tieniti pronta ad essere la regina indiscussa. Marte è entrato nel tuo segno zodiacale e tu raccogli con tanto desiderio sia erotico sia di divertirti. Non ci sarà alcuna proposta di sport, uscita o attività fisica alla quale dirai di no.

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

In questa settimana il tuo fascino straordinario ritornerà, dall'essere stranamente audace e sensuale, ad un atteggiamento decisamente più dolce, comprensivo e intellettuale. Tu che sei senza dubbio uno dei migliori amici dello zodiaco, con anche Mercurio a tuo favore, non potrai che amplificare la tua capacità di essere amica di tutti, di attirare a te tutte le confidenze e di dare un senso di affidabilità da maestra elementare.

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Di dire cose carine ancora proprio non se ne parla, caro Scorpione, ma quantomeno, in questa estate che abbiamo detto essere particolarmente delicata, ritrovi un po' di energie. Per evitare di dover condividere troppo tempo con le persone che ti stanno intorno, coinquilini e parenti stretti, potrai tranquillamente trovare la scusa di un torneo di beach-volley o una partita a padel. Nessuno penserà che tu stia solo scappando dalle coccole.

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti avevo avvertito: per dare prova ed esibizione concreta di tutta la tua prestanza erotica avresti dovuto sfruttare il periodo fino al 10 luglio. Da questa settimana infatti il pianeta dell'eros e delle voglie (Marte) passerà a sfavore. Rimangono ad aiutarti a una grande agilità intellettuale, la voglia di chiacchierare e di studiare, l'amore e la dolcezza paziente. Non rifiuterai nemmeno un bacino sotto il sole cocente ma nessun secondo fine ti guiderà.

Voto 6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Eccoci qui: nel giro di pochissimi giorni la tua estate inizia la svolta. Mercurio non sarà più a sfavore, e quindi ritorneranno nel tuo cervello come per magia argomenti di discussione e, soprattutto, una grande voglia di condividerli. Certo, se è vero che chiacchiererai molto più volentieri, non credo proprio che il tuo obiettivo sia farti dare consigli. Con Marte che adesso è a favore la sicurezza in te stesso raggiunge livelli stellari. Chiacchierando, più che altro, cercherai di convincere tutti a tornare che il tuo pensiero è il migliore.

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Il tuo cervello sembra davvero essere già partito per il mare, e non risponde nemmeno più al telefono! Mercurio si è messo a sfavore insieme a Venere e tu piuttosto che intrattenere una conversazione con amici o partner di fingi malato. L'unica cosa che ti darà piacere sarà ciondolare indisturbato sull'amaca o, ancora meglio, al fresco dell'acqua della piscina. Qualsiasi cosa pur di poterti fare i fatti tuoi…

Voto 5 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

In questa settimana tutta la tua storica pigrizia verrà messa in atto: potrai usare la scusa del caldo per spiegare la tua totale assenza di iniziativa. Sarai anche disposto a dare una piccola mancia a chi dalla cucina ti porta una bibita fresca direttamente sul divano: non alzare le chiappette sarà il tuo più ambizioso obiettivo. Che nessuno ti chieda di fare qualcosa che non sia assolutamente vitale.

Voto 6 – –