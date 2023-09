L’oroscopo di oggi 8 settembre 2023: Vergine e Toro si sentono fortunati L’oroscopo di oggi, venerdì 8 settembre 2023, e le previsioni segno per segno: nell’aria c’è grande voglia di divertirsi e tanto ottimismo. Il segno fortunato sono i Pesci, mentre il segno sfortunato il Capricorno.

L'oroscopo di oggi, venerdì 8 Settembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Parte alla grande il weekend, dato che il Sole è perfettamente quadrato a Giove, quindi porta buonumore, ottimismo e voglia di divertirci. La Luna fin dalle prime ore della mattina entra in Cancro quindi sensibilissima (è anche in fase calante) e rende segno fortunato il Pesci e segno sfortunato il Capricorno.

Ariete

Ti senti particolarmente costretto, oggi che a Marte si aggiunge anche la Luna contro. Reagire ti pare un vero gesto liberatorio, ma solo se non sfocia nelle manifestazioni poco apprezzate dai taxi boat di Venezia della super star Kanye West e della sua nuova compagna Bianca Censori. I modi devono sempre rispecchiare un minimo di educazione.

Amore: ferro da stiro con i chiodi di Duchamp.

Lavoro: i favori ti scocciano parecchio.

Fortuna: non ne vuoi proprio sentir parlare.

Il consiglio del giorno: camminata al tramonto per distendere i nervi.

Voto: 6 – and relax

Toro

Sei un perfetto mediatore, oggi che la Luna intenerisce cuore e pensieri, tanto che potresti diventare un presentatore dei programmi calcistici cui canali provinciali, dove le discussioni sono veramente accese. Infatti hai la giustificazione ad hoc per mettere a tacere la polemica contro Brad Pitt che commette un errore madornale all’autodromo di Monza, trattandosi non di una competizione ma di un film, dove l’importante in fondo è la storia e non il dettaglio, e sei subito assunto come capo della comunicazione.

Amore: vicino, vicino.

Lavoro: comprensivo ad altissimi livelli.

Fortuna: sempre in pole position.

Il consiglio del giorno: merenda a casa con tutto il parentame.

Voto 8 +

Gemelli

Cambiate stile e pensieri come Arisa il suo look, sempre eccentrico e provocatorio. La razionalità al momento è decisamente al di fuori dell’ordinario, nel senso che farvi stare con i piedi per terra con un minimo di concretezza è praticamente impossibile. Tutta colpa di Mercurio contro. Voi volete assolutamente spiccare ed essere notati anche se gli esperti di immagine vi inseriranno nella sezione: ‘errori da non commettere’.

Amore: solo se vi promette scintille.

Lavoro: sempre fuori tema.

Fortuna: si deve attrezzare per imprese inusuali.

Il consiglio del giorno: fate programmi a brevissimo periodo.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Vivi l’amore romantico, quello dove si parla a cuore aperto accoccolati sul divano di casa guardandosi negli occhi oggi che sei particolarmente ispirato dalla Luna proprio nel tuo segno. Con questo mood sei pronto a dare il tuo apporto al governo sul programma di educazione sessuale nelle scuole e come valore aggiunto tu di certo proponi dolcezza ed empatia in tutti i gusti e le modalità. La combo sentimenti e idee geniali è favolosa.

Amore: tripudio di emozioni e non solo.

Lavoro: sai svelare qualsiasi segreto.

Fortuna: ti arriva a dozzine come i mazzi di rose.

Il consiglio del giorno: Seratina romantica su una terrazza.

Voto 8

Leone

Ti basta un palco, un faretto che ti illumina e un pubblico e sai creare uno spettacolo perfetto. Hai proprio il fisic di rôle e il magnetismo per tenere tutti incollati alle sedie e farti avvolgere da uno scroscio di applausi. Quando si ha Venere e Marte a favore il risultato è sempre al pari del concerto di Woody Allen con il suo clarinetto al Blue Note di Milano.

Amore: professionista in materia.

Lavoro: grazia e stile.

Fortuna: è di chi persevera.

Il consiglio del giorno: gita culturale fuori porta.

Voto 7 +

Vergine

La Luna di oggi ha su di te lo steso effetto della musica latina, tipo Mambo N.r 5, sul maestro dell’ horror Steven King: fa ondeggiare le tue anche. Ti vedremo meno rigida e più disposta al dialogo. Uscire dai tuoi personali canoni di comportamento può ridarti quella flessibilità che ti permette di affrontare quei piccoli, fastidiosi contrattempi che non avevi preventivato.

Amore: c’è movimento pelvico.

Lavoro: dialogo comprensivo.

Fortuna: leggera, quasi, come una piuma.

Il consiglio del giorno: guarda i look del festival del cinema di Venezia.

Voto 7 + leggiadro

Bilancia

Lo so che sei particolarmente buona con Venere a favore e dovresti sfruttare questo momento per darti il giusto ‘valore’. Hai l’ottima occasione di riflettere su questo punto proprio grazie alla Luna storta e con Marte nel tuo segno pretendere tutto ciò che meriti. In fondo anche la città più bella del mondo, Venezia, ha deciso di chiedere un biglietto di entrata di cinque euro per ogni turista giornaliero, tu potresti fare altrettanto, se non di più.

Amore: piacere infinito.

Lavoro: in cerca di conferme.

Fortuna: premere l’acceleratore.

Il consiglio del giorno: come prima cosa al mattino leggere le news internazionali.

Voto 7 +

Scorpione

Su certe ‘bravate’ tu non puoi assolutamente non sorridere anche perché oggi che hai la Luna dalla tua ti dimentichi delle paturnie di Venere contro. Infatti hai i lati delle labbra girate proprio all’insù quando hai letto che su Telegram per soli venti eurini era possibile acquistare il temutissimo test di ingresso a medicina. Tu cogli la palla al volo e riesci a fare subito un bel polverone tutto a base di polemica, che ti piace sempre tanto.

Amore: avvicinamenti clandestini.

Lavoro: sai sempre come coprirti serenamente le spalle.

Fortuna: non fa parte dei tuoi parametri.

Il consiglio del giorno: ricerchi online le mete più esclusive da visitare fuori stagione.

Voto 6 e mezzo

Sagittario

Hai proprio bisogno di distrazione e di stare il più possibile fuori dall’ufficio che pare essere diventato un habitat per te intollerabile sempre a causa di Mercurio contro. Non ti devi per forza avventurare nel pianeta simile alla terra che gli scienziati hanno appena scoperto nel sistema solare. Puoi anche serenamente stare a casa e regalarti un po’ di meritato relax intanto che inizi ad immaginarti il prossimo viaggetto fuori dalle mura domestiche ma sempre su questo pianeta.

Amore: da coccolare.

Lavoro: ci penserai lunedì.

Fortuna: afferrala al volo.

Il consiglio del giorno: apri l’atlante e indica un punto a caso. Quella sarà la tu prossima meta.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Oggi perdi totalmente l’auto controllo perché tutto ti fa proprio arrabbiare dato che sei super stimolato da Marte contro e dalla luna davvero stortissima. Sei pronto a fare la morale a chiunque ti passi accanto. Sfrutta questa energia per fare subito una bella raccolta fondi per la ragazza a cui i tifosi della Roma hanno praticamente distrutto la macchina. Mi raccomando fai di tutto per ripiegare su un po’ di giustizia.

Amore: in freezer.

Lavoro: polemica agguerrita.

Fortuna: oggi mordi.

Il consiglio del giorno: accendi una candela all’essenza di ylang ylang.

Voto 5 e mezzo

Acquario

Ora che ti senti già quasi totalmente ripreso vuoi recuperare proprio tutto e vincere su tutti come il film Barbie che è riuscito a superare addirittura gli incassi stratosferici di Harry Potter. Sei assolutamente esaltato da Marte che ti rende iper performante e competitivo. Saresti perfetto come ultimo modello di Redbull per correre la formula uno.

Amore: te lo mangi.

Lavoro: votato alla causa.

Fortuna: grinta da vendere.

Il consiglio del giorno: non fare programmi, segui il flow.

Voto 6 e mezzo in aumento

Pesci

La vostra mente inizia a volare davvero in alto con la storia di nonna Luigina che festeggia 98 anni con il bis, bis, bis nipote, come testimonia la fotografia che ritrae ben cinque generazioni. Siccome la matematica al momento per voi è un’opinione, lisciatevi unicamente guidare dalle emozioni dilaganti della Luna a favore. Con quelle di sicuro riuscite anche a capire il senso della vita.

Amore: è una festa.

Lavoro: è fantascientifico.

Fortuna: sorrisi da prima pagina.

Il consiglio del giorno: riguardate le foto delle vacanze appena trascorse.

Voto 6 +