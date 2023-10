L’oroscopo di oggi 11 ottobre 2023 e le previsioni astrali di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, mercoledì 11 Ottobre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Questo è il momento giusto per lasciar andare anche vecchi dolori e ferite, dato che Chirone è opposto al Sole: l’io se la vede con quello che gli ha fatto male. Il segno fortunato di oggi è il Toro e il segno sfortunato i Pesci.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Lo so che sei demoralizzato, ora che sei osteggiato da Marte e Mercurio e abbandonato da Venere. Ti senti preso in giro dai pianeti, come la super truffa su Facebook che sfrutta i volti di Fabio Fazio e Alessia Marcuzzi. In questi giorni ti tocca fare da bersaglio, ma ti assicuro che si prevede un ottimo riscatto.

Amore: ti senti come alle prime armi.

Lavoro: hai l’impressione di guidare un Ferrari di F1 ma non hai la patente.

Fortuna: dovresti ottimizzarla meglio.

Il consiglio del giorno: uscita con gli amici per avere supporto morale.

Voto: 5 e mezzo

Toro

Hai voglia di fare le cose in grande, da vero esagerato, stile Drake, che regala cinquantamila dollari a un fan al suo concerto di Miami. Con l’appoggio di Venere e anche della Luna sei pronto a tutto. I gesti eclatanti sono perfettamente allineati a questo tuo stile da ‘grandeur’ abbonato al tavolo centro pista di locali stile "Billionaire".

Amore: senza fine.

Lavoro: sai benissimo come far ‘crescere’ il tuo business.

Fortuna: ti bacia tutte le sere prima di andare a dormire.

Il consiglio del giorno: leggi gli approfondimenti economici sul ´Sole 24 Ore’.

Voto 8 pronti a sbocciare

Gemelli

Siete indisciplinati come i ‘discoli’, che si sono arrampicati e hanno imbrattato la Cupola della Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Con Venere e anche la Luna contro vi fate trascinare dalle ‘cattive compagnie’ e dalla vostra indole ribelle, sprezzante per il pericolo e totalmente non curante delle regole. Non è sempre necessario stupire.

Amore: volete emozioni adrenaliniche.

Lavoro: la risposta è sempre pronta.

Fortuna: non sempre è sufficiente da sola.

Il consiglio del giorno: prenotate un lancio con il paracadute.

Voto 5 e mezzo

Cancro

Sai bene quanto sia importante per te seguire i sentimenti e l’istinto, e oggi che hai la Luna e Venere a favore dovresti proprio abbandonarti a questo sentire. Proprio come Giorgia e Irene del Vecchio, che hanno lasciato il tanto amato ‘posto fisso’ per aprire una libreria per bambini e vivere tutto il giorno tra draghi, arcobaleni e unicorni. Questo mi sembra il posto perfetto per te che ti immedesimi emotivamente in qualsiasi racconto fantasy.

Amore: potente come le cascate del Niagara.

Lavoro: le tue idee sono fuori tema.

Fortuna: è come un biglietto regalato al concerto dell’anno.

Il consiglio del giorno: rileggi i tuoi vecchi diari per riscoprire i tuoi sogni.

Voto 7 e mezzo

Leone

Che tu sia un vero genietto del Marketing con Mercurio a favore non ci sono proprio dubbi. Hai così grandi capacità comunicative che dovresti iniziare a promuovere prodotti online, perché pare che gli influencer riescano a convincere il cinquantasette percento degli italiani a fare shopping sfrenato. Mettiti subito in gioco.

Amore: sai sedurre con le parole.

Lavoro: puoi esattamente ottenere quello che vuoi.

Fortuna: te la sai apparecchiare tutto da solo.

Il consiglio del giorno: acquista un ringlight per fare video sui social.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Sei la paladina dell’eleganza e del bon ton, ora che Venere e la Luna sono nel tuo segno. Hai un certo gusto per tutto ciò che è formale, perché proprio dall’abito per te si trasmette il rispetto. Infatti, potresti aver ispirato proprio tu la preside dell’istituto di Lecce che impone un dress code formale anche agli insegnanti. Tu pretendi sempre un certo decoro.

Amore: ti scateni a luci spente.

Lavoro: sei sempre iper professionale.

Fortuna: sei già perfetta così come sei.

Il consiglio del giorno: prepara i vestiti del giorno dopo, prima di andare a dormire.

Voto 8 perfetto!

Bilancia

Partecipi molto volentieri a tutte quelle iniziative etiche e sportive con risultati in classifica come minimo nella top ten. Mercurio e Marte, che gravita ancora oggi nel tuo segno, ti conferiscono grande energia e velocità. Dovresti segnare in agenda eventi come come la Pitta Rosso Pink Parade, che ha colorato di rosa tutta la città di Milano per la ricerca contro i tumori femminili. Tu apporti una carica adrenalinica di buon umore in tutto quello che fai.

Amore: fantasie stuzzicanti.

Lavoro: hai sempre ottimi consigli da regalare ai colleghi.

Fortuna: ti permette di essere iper atletica.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un club di corsa.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Potresti essere stato proprio tu a scrivere i testi delle canzoni dell’album ‘L’amore è un sentimento ruvido’ a Drusilla Foer, che di recente si è esibita al Blue Note di Milano. Ora che hai Venere e anche la Luna dalla tua, trionfa la voglia di tenerezza e di parlare apertamente di sentimenti. Dopo mesi che ti sei tenuto tutto dentro è arrivato proprio il momento per esprimerti e dichiararti, cogli il momento senza dover trovare a tutti i costi anche il minimo contrattempo.

Amore: sono gioie e dolori, ma soprattutto gioie.

Lavoro: ti applichi più volentieri nelle relazioni pubbliche.

Fortuna: ti coccola e rassicura come il plaid e la tisana prima di andare a dormire.

Il consiglio del giorno: acquista una sottoveste nera di seta da usare anche per andare in giro.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Alla notizia che il Monte Bianco si sia ‘ristretto’ di circa due metri nell’ultimo anno tu non ti scaldi emotivamente troppo, ma opti per una critica puntuale e molto ragionata. Venere e la Luna contro stanno comprimendo le emozioni come la ‘schiscetta’ per il pranzo nel tapperware. Affronti tutto con l’iper razionalità che ti conferisce Mercurio e ‘incredibilmente’ non perdi mai le staffe.

Amore: è fuggito con in pinguini in Antartide.

Lavoro: tutto si può ridurre ai minimi termini.

Fortuna: se non puoi calcolarla o misurarla non ti serva.

Il consiglio del giorno: per diletto fai calcoli complicati a mente.

Voto 6 –

Capricorno

Fai veramente di tutto per proteggere ciò che ami, ora che i sentimenti puri riempiono il tuo cuoricino grazie a Venere e alla Luna. Per merito di questi due pianeti reagisci alle incursioni antipatiche di Marte contro. Come il comune di Firenze che ha deciso di vietare la creazione di nuovi Airbnb nel centro storico della città perché, essendo patrimonio internazionale dell’Unesco, deve essere tutelato, rispettato evitando l’invasione di orde di turisti che non si soffermano per più di ventiquattro ore.

Amore: attenzione a non soffocarlo.

Lavoro: sei mosso solo da ciò in cui credi profondamente.

Fortuna: ti conferisce sempre il giusto ‘balance’.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di ballo con il tuo partner.

Voto 7 +

Acquario

Sei particolarmente ispirato da Mercurio a favore, tanto che vuoi assolutamente divulgare e coinvolgere tutti quanti con i tuoi valori di rispetto e coscienza collettiva. Pare proprio che queste tue caratteristiche abbiano ispirato il nuovo ristorante di Massimo Bottura a Modena, ‘Il Gatto Verde’, che promette menù ‘conscius’ ed essere il primo locale al mondo ‘zero waste’. Tu sei proprio baluardo di importanti rivoluzioni.

Amore: ti riempie finalmente il cuore.

Lavoro: sei avanti anni luce.

Fortuna: te la inventi da solo.

Il consiglio del giorno: prenota una cena a ‘Il Gatto Verde’.

Voto 7 +

Pesci

Rifugiarvi nella vostra fantasia pare essere la soluzione migliore per fronteggiare Venere e la Luna in opposizione. Potreste anche interessarvi delle scoperte dell’UH Institute of Astronomy che sta studiando una bolla di galassie che pare essere addirittura catalogato come ‘fossile’ del Big Bang. Di sicuro potrebbe ispirare la vostra mente per mirabolanti avventure che sarebbero un ottimo spunto per un romanzo fantasy.

Amore: vi concedete solo nei vostri sogni.

Lavoro: ricercatori provetti.

Fortuna: dovreste applicarla un po’ di più al vostro quotidiano.

Il consiglio del giorno: rispolverate i vecchi libri di astronomia del liceo.

Voto 5 –