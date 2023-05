L’oroscopo di oggi 11 maggio 2023: Acquario e Bilancia si lamentano Nell’oroscopo di oggi, giovedì 11 maggio 2023, il segno fortunato sono i Gemelli mentre il segno sfortunato il povero Leone. Il Sole si sta allontanando da Urano, mentre Venere e Marte acquistano forza. C’è equilibrio tra la voglia di sognare e quella di strutturare. Ottimi giorni per sposarsi con Venere trigono a Saturno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, giovedì 11 maggio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

Questa giornata è perfetta per sposarsi, ma anche per andare a convivere o firmare un progetto insieme a qualcuno. Venere infatti è in trigono a Saturno, il che è di buon auspicio per iniziare progetti di coppia, sia sentimentali che di business.

Con la Luna nel segno dell'Acquario, direi che oggi il titolo di segno sfortunato tocca al Leone, mentre quello di segno fortunato al Gemelli.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Grazie alla Luna favorevole di oggi, torna un barlume di speranza nella tua vita amorosa. Dovresti sfruttare Giove ancora dalla tua, per pochi giorni ancora, per puntare tutto sui sentimenti e prendere spunto da Robert De Niro, che alla veneranda età di 78 anni diventa papà per la settima volta. Datti subito da fare.

Amore: sei affettuoso come una salda stretta di mano.

Lavoro: sei addirittura propenso a collaborare.

Salute: la tua attività fisica è al massimo la ginnastica per il riscaldamento muscolare, nulla di più.

Il consiglio del giorno: vai nei giardini della tua città a guardare la fioritura delle peonie.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Toro

Sei decisamente un tipo pratico, di quelli che quando fanno un’offerta, che sia di lavoro o romantica, sanno di poterla chiudere dopo due secondi con una bella stretta di mano o un bacio appassionato. Marte e Mercurio dalla tua ti rendono un vero stratega, come il celebre Rommel, conosciuto come la "volpe del deserto", appunto. Con grande probabilità sei stato proprio tu a consigliare al club Al Hilal di tentare Messi ad entrare in squadra, offrendo cifre da capogiro per avere i suoi amici atleti in squadra. Tu sei un vero furbacchione.

Amore: hai un appetito pantagruelico.

Lavoro: i tuoi contratti sono blindatissimi proprio come nei business milionari.

Salute: la tua corsetta giornaliera dà le stesse prestazioni di un atleta olimpionico.

Il consiglio del giorno: acquista un nuovo paio di scarpette da corsa, ormai quelle che hai hanno macinato troppi chilometri.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Avete gli stessi sbalzi di umore di Cecchi Paone all’Isola dei famosi, che passa da romantiche dichiarazioni sul bagnasciuga a lamentele da riunione di condominio in diretta con Ilary Blasi. Anche con la Luna dalla vostra trovare un buon equilibrio vi è davvero impossibile, un po’ come quando durante le diete restrittive si brontola perché non si può mangiare nulla di goloso e ci si dimentica dell’obiettivo. L’allenamento per l’equilibrio perfetto è più tosto di quello che pensavate, vero?

Amore: i due di picche un po’ li date e un po’ li prendete.

Lavoro: siete sfiniti dalla discrepanza tra risultati e aspettative.

Salute: con un buon correttore per le occhiaie vi sentite già più rassicurati.

Il consiglio del giorno: acquistate incensi profumati per la casa.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Su argomenti come lo spreco e la noncuranza degli ambienti, con Marte e Venere proprio nel tuo segno, tu sei proprio intransigenze. Infatti, sono certa che vorresti insegnare empatia e rispetto all’ex veterano che ha abbandonato circa 200 chili di pasta in un bosco del New Jersey perché accumulati negli anni dalla madre. Siccome ti piace moltissimo aiutare chi ha bisogno (perché con Mercurio a favore sei un vero genietto) metti un annuncio on line e anche nel bar sotto casa come consulente ‘universale’.

Amore: è il tuo pensiero fisso anche quando dormi.

Lavoro: potresti già chiedere le ferie anticipate e rientrare a fine dicembre.

Salute: sei statuario come Gigi Hadid.

Il consiglio del giorno: fai volontariato nella parrocchia del tuo quartiere.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Leone

Tu che sei ancora afflitto da Mercurio contro, e oggi hai pure dalla Luna storta, potresti sentirti davvero demoralizzato dalla confusione che regna nella tua mente. Ti assicuro che dovresti riconsiderare i tuoi istinti di sopravvivenza, che sono esattamente come quelli della donna australiana che si è persa nella foresta per ben 5 giorni ed è riuscita a salvarsi con una bottiglia di vino. Ricorda sempre che tu hai ancora Giove a favore che ti aiuta nelle situazioni più critiche. Capito?

Amore: desideri che il tuo partner assomigli esattamente al tuo uomo ideale. Ti assicuro che è impossibile.

Lavoro: siccome con i numeri al momento non ci sai proprio fare, affidati almeno ad una calcolatrice.

Salute: prima di uscire di casa controlla sempre il meteo invece di andare ‘a naso’.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di pilates da parete, pare sia la nuova frontiera del fitness.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Tu, mia cara, canti e dedichi poesie d’amore a tutto l’universo e sei così aggraziata grazie a Venere dalla tua che come Biancaneve sei accompagnata da stormi di usignoli stile Supreme con Beyoncé. Del tuo stesso mood sono anche il celebre gruppo Baustelle, che mette da parte tutta quella verve intellettualoide che l'ha reso celebre, mostrando un lato dolcissimo e sentimentale nei confronti della loro bella Milano. Sei in un vero tripudio di sentimenti.

Amore: sei più dolce e vaporosa dello zucchero filato.

Lavoro: Sei apprezzata e stimata come hai sempre desiderato.

Salute: sei stilosissima anche quando scendi da casa per buttare il pattume in pantofole.

Il consiglio del giorno: ascolta il podcast ‘The business of fashion’.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Questo non è proprio il momento giusto per dichiarazioni e post che potranno dare una svolta positiva alla tua immagine. Con Venere e anche Marte contro, risulti sempre un po’ fuori luogo e attiri facili critiche. Proprio come è successo di recente a Giorgia Soleri, che su Instagram mette insieme vacanze, politica e foto sexy in bikini. Un polpettone troppo assortito che ha mandato in tilt la rete con commenti al sapore di lime. Ogni tanto è giusto mantenere un profilo più ‘basso’.

Amore: lo hai ritirato con i maglioncini di lana del cambio di stagione.

Lavoro c’è molta interferenza tra quello che aspiri e come poterlo ottenere.

Salute: avresti bisogno di un consulente d’immagine anche per scegliere l’outfit ‘da casa’.

Il consiglio del giorno: inserisci nella tua routine anche la maschera al fango per le impurità.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

La Luna storta di oggi ti infastidisce come il pensiero dell’imminente Giubileo del Papa del 2025 con i cittadini romani che si sentono già avviliti per le future invasioni di turisti. Tu invece di focalizzarti su questo fastidio lunare, che è passeggero, dovresti puntare tutto sulle relazioni amorose presenti che con Venere e Marte a favore sono come un biglietto per una crociera ai Caraibi vinto alla lotteria. Sforzati a non cadere sempre nel ‘pathos’.

Amore: hai bisogno di un po’ di peperoncino nei tuoi incontri d’amore.

Lavoro: metti a frutto la tua capacità di tacchinare in ufficio, ti assicuro che è una grande qualità.

Salute: hai l’appeal di una vera rock star.

Il consiglio del giorno: rilassati la sera guardando l’Eurovision.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Il tuo umore è decisamente ringalluzzito grazie alla Luna a favore che ti potrebbe convincere a rivalutare il concetto di fiducia nel destino. Dovresti leggere la recente intervista fatta a Francesco Facchinetti che parla proprio di provvidenza e di come seguire il ‘flow’ o le ‘vibes’ sia fondamentale per essere in armonia con tutto il cosmo. Inizia ad esercitarti lasciando decidere al caso dove andare a trascorrere la pausa pranzo, ad esempio.

Amore: tu vuoi una collaborazione casalinga.

Lavoro: pretendi una sana routine che procede lenta ma inesorabile come il susseguirsi delle stagioni.

Salute: coltiva la tua vena Zen, come contemplare le fioriture degli alberi in questa stagione.

Il consiglio del giorno: ascolta una raccolta delle canzoni di Bob Marley per le ‘good vibrations’.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Le tue più grandi soddisfazioni arrivano dal business, grazie a Mercurio dalla tua, che ti fa procedere come un caterpillar che spiana la strada a tuo favore, ovviamente. Tu i tuoi traguardi li festeggi pubblicamente su tutti i giornali proprio come la notizia dell’ordine degli ingeneri che ha rilasciato il primo timbro con su scritto ‘ingegnera’. Con la razionalità e il tuo intelletto sfidi anche Venere contro con tanto di ciuffo ribelle e senza makeup.

Amore: la vita a due ti sta davvero stretta.

Lavoro: il tuo scopo principale è il guadagno, chiedi subito l’aumento al capo.

Salute: tu sei no ‘frils’ come mark Zurckerberg che gira in pantofole di plastica.

Il consiglio del giorno: studia tutte le regole e i cavilli per fare la dichiarazione dei redditi da solo.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

La splendida Luna nel tuo segno rigonfia il tuo cuoricino di emozioni e di grande tenerezza. Sei così pieno d’amore che ti sei sicuramente commosso quando hai letto il post/lettera che Emma Marrone ha scritto alla bambina che ha tenuto sulle spalle al concerto di Tananai. Tu sei un tripudio di tenerezze e sei da strizzare come il pelouche prima di addormentarsi.

Amore ti piace avere una conquista in ogni porto come i marinai.

Lavoro la tua produttività è davvero ai minimi storici.

Salute oggi hai sorrisoni smaglianti a trentadue denti.

Il consiglio del giorno: allena i tuoi bicipiti per abbracci forti e calorosi.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Ai quesiti complessi voi avete sempre una risposta logica grazie a Mercurio che stimola il vostro super cervello. Infatti sono certissima che la recente notizia di un bimbo nato con un DNA di 3 genitori non vi abbia assolutamente stupito. Voi grazie a Venere e Marte e a tutte le annose domande che riguardano l’amore, soprattutto fisico, avete risposte che soddisfano qualsiasi palato da quello emozionale a quello anatomico. Sapete dare sempre un perché e una forma a tutte le cose.

Amore: potreste fondare un’Università dell’amore.

Lavoro: le vostre capacità sono davvero infinite.

Salute: avete la grazia di tutto il corpo di ballo del teatro ‘Alla Scala’.

Il consiglio del giorno: leggi il libro fantasy ‘La custode di parole’.

Voto 8