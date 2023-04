L’oroscopo di oggi 11 aprile 2023: Acquario e Bilancia riprendono a flirtare Nell’oroscopo di oggi, martedì 11 aprile 2023, Venere è entrata nel segno dei Gemelli e sarà trigono a Plutone: il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato lo Scorpione. Via libera a tutte le tecniche di abbordaggio che vi possano venir in mente!

L'oroscopo di oggi, martedì 11 aprile 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

La Venere entra al grado zero del segno dei Gemelli, e da lì forma un trigono perfetto a Plutone. Tutto ciò è ottimo per le dichiarazioni d'amore, di ogni genere.

Con la Luna che oggi si trova ancora nel segno del Sagittario, il segno fortunato sarà il Toro e il segno sfortunato lo Scorpione.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Per stimolare un po’ il tuo sex appeal e le voglie nelle parti basse ora che hai Marte contro e sei più più casto delle coppie americane negli anni cinquanta, dovresti iscriverti a un corso di ‘Dirty Dancing’. Prendi spunto dai Beckham che hanno deciso si mettere un po’ di pepe e ritmo latino nel loro rapporto di coppia seguendo i corsi di salsa del guru Micho Valdes. Tu hai proprio il ritmo nel sangue.

Amore: devi imparare le basi partendo dall’Abc.

Lavoro: saresti davvero felice se ti affibbiassero il ruolo da garzone che smista la posta.

Salute: tu opti per outfit fluidi per stare sempre molto comodo.

Il consiglio del giorno: profuma la casa con oli essenziali al rosmarino per dare equilibrio.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Toro

Hai la giusta tempra per imprese mitiche grazie a Marte che ti dona grande prestanza e a Mercurio che trova sempre le migliori soluzioni a qualsiasi problema. Potresti anche tu avventurarti in progetti al limite come Joseph Dituri che vorrebbe trascorrere, a fine scientifico, cento giorni sott’acqua. Tu sei un atleta pronto per gli sport estremi.

Amore: sei sempre pronto all’azione.

Lavoro: sei più aggiornato dei giornalisti dell’Ansa.

Salute: tu hai la fortuna di poter sollevare cento chili o con i tuoi muscoli o con la forza del pensiero.

Il consiglio del giorno: gli avanzi del pranzo di Pasqua sono la tua schiscetta perfetta.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Il massimo del vostro impegno intellettuale ed emotivo sarà dedicato nell’aspettare l’uscita della serie TV ispirata ai libri di Harry Potter prevista per il prossimo anno. Voi con la Luna stortissima non avete alcuna intenzione di presenziare a eventi mondani e trovate qualsiasi scusa pur di stare a casa spaparanzati sul vostro divano. Un po’ di sana privacy di certo non guasta.

Amore: volete essere corteggiati come la principessa del castello.

Lavoro: senza una buona dose di divertimento non avete alcuna intenzione di impegnarvi.

Salute: voi pretendete riposo come durante le ferie di Agosto.

Il consiglio del giorno: guardate la serie ‘Sex Education’ per mettere un po’ di pepe nelle vostre relazioni.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Siete in grado di superare tutte le prove fisiche, psicologiche e intellettuali a cui è stata sottoposta Cristina Kock per poter salire a bordo dello shuttle che la porterà a navigare nello spazio intorno alla Luna. Con Mercurio, Venere e Marte dalla tua puoi facilmente far parte di quei gruppi di selezionatissimi super esseri umani. Tu sei un fenomeno senza doverti nemmeno impegnare troppo.

Amore: sesso e amore fanno parte della tua routine quotidiana come le fette biscottate con la marmellata.

Lavoro: sei più efficiente di un coltellino svizzero.

Salute: sei così meraviglioso che hai la fila di fans sotto casa come i veri divi.

Il consiglio del giorno: guarda la serie super ironica ‘Wellmania’.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Metti da parte tutte le paranoie in cui potresti sentirti intrappolato come in una partita a ‘Labirint’ e goditi gli ottimi influssi di una meravigliosa Luna che ti sprona a viaggiare e esplorare. E se per caso ti dovesse cadere l’occhio sulla polemica di quanto ci verrà a costare il ponte sullo stretto, tu gira pagina o clicca un link che parla di ricette culinarie di stagione. Hai solo bisogno di vivere il ‘qui e ora’.

Amore: questa è un’attività che appalteresti molto volentieri.

Lavoro: sei perfetto per bocciare tutto l’entusiasmo dei tuoi colleghi.

Salute: invece di guardare in modo ossessionato le tue rughe del contorno occhi, acquista un’ottima crema con l’acido ialuronico.

Il consiglio del giorno: guarda il film francese del momento: ‘La colpevole sono io’.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Hai la capacità di comprendere qualsiasi segreto senza aver bisogno dell’ausilio delle tecniche della polizia scientifica proprio grazie a Mercurio che stimola le tue sinapsi meglio di un ginseng di prima mattina. Infatti tu che sei una super tecnica eri già a conoscenza dei trucchi del mestiere di Leonardo che per rendere vivi e immortali i colori dei suoi dipinti utilizzava il tuorlo d’uovo. Tu praticamente conosci a memoria tutti i libri della biblioteca di Harvard, note dell’autore comprese.

Amore: cedi all’amore come all’hamburger con patatine quanto hai fame.

Lavoro: sei più consultata del motore di ricerca Google.

Salute: sei in grado di partecipare a un torneo di tennis già dopo la prima lezione.

Il consiglio del giorno: è arrivato il momento di fare le pulizie di primavera.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Dovresti cercare di scegliere in modo ponderato le tue crociate personali perché, anche se sei fiduciosa sulle tue capacità grazie alla Luna, devi sempre fare i conti con Giove contro che potrebbe romperti le uova nel paniere. Infatti potresti decidere di appoggiare le scelte, discutibili, di Rampelli che vorrebbe multare chi preferisce parole straniere ai sinonimi di lingua italiana. Ricorda che tutto, già da secoli, è in evoluzione e la dicitura "forestiero" è ormai obsoleta in tutti i campi.

Amore sei quasi tentata all’idea di notti folli.

Lavoro dovresti imparare a diversificare il tuo portafoglio di investimenti.

Salute: hai smarrito il tesserino della palestra.

Il consiglio del giorno: potresti valutare qualche micro ritocchino ma solo piccolo eh.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ultimamente sei poco ‘social’ proprio come Luigi Strangis che ammette pubblicamente di essere davvero poco pratico nel postare stories o foto su Instagram. Con Mercurio contro tutto il mondo tecnologico per te è un mistero più intricato di un romanzo di Agatha Christie. Meglio farsi consigliare subito il contatto di un buon Social Media Manager che può pensare a tutto lui.

Amore: usi la scusa del mignolo storto per restare in panchina.

Lavoro: le tue idee di investimento sono un vero buco nell’acqua.

Salute: sei apprezzato solo da collezionisti super specializzati.

Il consiglio del giorno: rileggi ‘Il nome della Rosa’ perché è sempre un must.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Ti dedichi volentieri a ricerche anche in campi per te proprio insoliti perché la tua curiosità è esaltata con la Luna proprio nel tuo segno. Infatti potresti trascorrere ore a guardare i fasci vascolari di un filo d’erba con tutte le cellule che sembrano delle faccine che sorridono. Il mondo in tutte le sue meravigliose declinazioni e tutto da scoprire.

Amore: lo vorresti romantico come una passeggiata lungo la Senna.

Lavoro: sei meticolosissimo e non tralasci alcun dettaglio.

Salute: durante il tuo allenamento vuoi sapere quali sono i muscoli che andrai ad allenare con tanto di nomi e funzioni specifiche.

Il consiglio del giorno: acquista un microscopio elettronico.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Tu hai la pretesa da te stesso di superare tutti i limiti e le sfide e con Mercurio e Venere dalla tua sono certa che ne hai tutte le capacità. Proprio come il professore Michele Campanile cha alla veneranda età di 82 anni diventa avvocato e vuole aprire uno studio per aiutare i più bisognosi. Dietro alla tua voglia di emergere ci sono sempre ottimi propositi.

Amore: sei dolce come la coppa Mont Blanc.

Lavoro: tu punti sempre al massimo, non hai mezze misure.

Salute: vorresti essere servito e riverito come un reale inglese.

Il consiglio del giorno: segna in agenda il vernissage del MiArt per andare a vedere le ultime novità nel mondo dell’arte.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Oggi che ti senti rinfrancato da una meravigliosa Luna a favore sei pronto a rimetterti in gioco e seguire i tuoi progetti sempre molto etici e socialmente importanti. Ti senti carico ed entusiasta proprio come la tecno attivista Matilde Caillart, meglio conosciuta come ‘MC dance pour le climat’ che si scatena a suon di musica tunz-tunz durante le recenti manifestazioni a Parigi. Torni orgoglioso a reggere striscioni in prima file ai cortei.

Amore le emozioni per te sono troppo forti come uno shottino di tequila.

Lavoro sei battagliero come i sindacalisti parigini.

Salute fai incetta di integratori pur di partecipare a eventi per te fondamentali.

Il consiglio del giorno: fai bookcrossing lasciando libri sulle panchine della metropolitana.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Solo per oggi che avete la Luna storta mettete da parte le questioni di cuore per favorire attività intellettuali dove siete dei veri fuoriclasse come Bezzecchi nel moto GP. Con questa voglia di condividere tutta la vostra conoscenza, potreste aprire la vostra folta libreria per realizzare una biblioteca privata come Carola Lo Nero che accoglie gli ‘affamati’ di cultura con una selezione giornaliera e un buon caffè fatto rigorosamente con la moka. Sono certa che questa potrebbe diventare una vostra nuova attività.

Amore: vi dedicate totalmente solo in pause ben scandite dai vostri impegni.

Lavoro vi piace dare input come lanciare un frisbee a un gruppo di Labrador e vedere chi per primo riesce a prenderlo al volo.

Salute: il vostro sorriso è così contagioso che tutti appena vi vedono pensano subito che sia una giornata meravigliosa.

Il consiglio del giorno: guardate il film Murder Mistery 2 perché poco impegnativo.

Voto 7 e mezzo