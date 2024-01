Oroscopo di gennaio 2024, le previsioni del mese per tutti i segni: Capricorno e Toro partono alla grande L’oroscopo di gennaio 2024 e le previsioni astrali del mese per tutti i segni zodiacali: Toro e Capricorno partono alla grande! La Luna nuova nel segno del Capricorno l’11 del mese, ci poterà più pragmatismo. Da quel momento non avremo più scuse: i buoni propositi devono essere schedulati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo di gennaio 2024 con le previsioni del mese segno per segno: la bella notizia è che Mercurio resta retrogrado soltanto per poche ore, per poi tornare in moto diretto, e quindi possiamo tornare a sentirci padroni dei nostri pensieri. La cattiva notizia invece è che proprio allo scoccare della mezzanotte ci sarà un piccolo battibecco tra Venere e Saturno: occhio alla freddezza, non solo metereologica.

Per riassumere, Mercurio resta in Sagittario fino al 14 gennaio, Marte fino al 4 e Venere fino al 24. Da segnalare però ci sono due cose molto importanti: la prima è importante quanto basta, ovvero la Luna nuova nel segno del Capricorno perfetta per iniziare a mettere in pratica i buoni propositi, che sarà l'11 di gennaio. La seconda, davvero importante, è che il 21 gennaio Plutone ritorna nel segno dell'Acquario proprio come aveva già fatto lo scorso anno. Ogni volta che Plutone entra in Acquario sembra dare un'accelerata a quelle che sono le spinte sociali dell'era dell'Acquario.

Ariete

Per fortuna tu non sei proprio un segno zodiacale chiama perdere tempo, vero Ariete? Perché in effetti se i primi giorni di questo mese di gennaio ti sembreranno leggeri e facili facili, già a partire dalla fine della prima settimana, con la Luna nuova nel segno del Capricorno, potresti dovertela vedere con la sensazione di una tabella di marcia alla quale non ti senti ancora pronto. No Panic, è solo che i pianeti in quadratura ti mettono in riga, anche a te che sei uno spirito libero.

Voto 6

Toro

Dovrai aspettare che i pianeti veloci entrano nel segno del capricorno, uno per volta, per rendere il tuo gennaio effettivamente un mese da segnare nel calendario. Quando tutto sarà a regime, nella seconda parte del mese, ti vedremo piroettare felice carico di un ottimismo sfrenato. Il bello è che come sempre quando stai bene tu non vedi l'ora di far star bene anche quelli che ti circondano. E così sarà! D'altronde con Giove nel tuo segno zodiacale non vedi l'ora di trovare qualcuno con cui condividere cose.

Voto 8

Gemelli

Sembra proprio che l'universo voglia prenderti per le orecchie e farti capire subito che in questo 2024 devi tenere la testa sulle spalle il più possibile senza strafare. Insomma, casomai ancora non ti fosse chiaro devi rallentare e soprattutto restare il più serio possibile! I pianeti veloci a sfavore, finché stanno nel Sagittario, ti faranno sentire tutto come molto ma molto faticoso. Stai già pensando alle prossime vacanze.

Voto 5 e mezzo

Cancro

Ti ho detto che sei uno dei segni zodiacali più fortunati di questo 2024 lo ribadisco, caro Cancro. Però, come sempre accade, ci sono dei mesi che vengono chiamati "antichi compleanno" in cui molti dei pianeti veloci si trovano a passare nel segno zodiacale opposto al nostro. E' proprio quello che succederà nella seconda parte di questo mese di gennaio in cui Mercurio, Venere e anche Marte saranno tutti in capricorno. In quel momento ti sentirai soltanto un po' più solo, malinconico, lamentoso, insicuro e insofferente. A parte questo però tutto bene!

Voto 6 +

Leone

Per essere un altro anno con Giove a sfavore, almeno fino alla fine di maggio, diciamo che non inizia proprio nel peggiore dei modi… Anzi! Goditi la leggerezza, l'amore, persino il sesso. Insomma, tutto quello che può far felice un Leone tu l'avrai, anche un sacco di persone che ti danno ragione.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Se l'universo voleva spiegarti che questo 2024 richiede tutta ma proprio tutta la tua attenzione, avrebbe potuto tranquillamente mandarti un telegramma. Invece fin dal mese di gennaio oltre a Saturno dovrai vedertela con i pianeti veloci che sembrano sfiancarti, innervosirti, farti apparire tutti davvero insopportabili. Sbuffare sarà l'unica attività di fitness alla quale ti dedicherai volentieri.

Voto 5

Bilancia

Goditi tutto e subito l'inizio di questo mese di gennaio, sfruttando soprattutto la prima settimana nella quale, se sei fortunata, sarai persino in vacanza. Poi, quando i pianeti veloci passeranno nel segno del capricorno, avrai la sensazione che tutto sia un po' troppo pesante rispetto alla tua voglia di leggerezza. Anche le persone intorno vorresti scansarle come con la scopa della Befana.

Voto 6

Scorpione

Il mese di gennaio sembra proprio volerti graziare, farti iniziare questo periodo che abbiamo detto non essere proprio dei più lisci con un tiepido benvenuto. Per fortuna c'è sempre Saturno a favore sul quale puoi contare anche quando per colpa di tutti gli altri pianeti non hai alcuna voglia di uscire divertirti. Puoi restare a casa a programmare il tuo futuro. Come adesso!

Voto 7

Sagittario

Nei primissimi giorni del mese di gennaio tutti questi pianeti veloci nel tuo segno zodiacale ti fanno sentire effettivamente invincibile: da buon segno di fuoco. Sottovaluti alla grande Saturno contro proprio perché le energie sembrerai prenderle al distributore automatico. Col passare dei giorni però i pianeti veloci passano nel segno del Capricorno e a te rimane la sensazione di avere un sacco di lavoro da fare per ottenere quello che vuoi.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Sono sicura che ti sentirai uno dei grandi protagonisti di questo mese di gennaio direi che fai benissimo. I pianeti veloci entreranno, chi prima chi dopo, nel tuo segno zodiacale mentre Giove, Saturno, Urano e anche Nettuno sono tutti a tuo favore. Direi che la ciliegina sulla torta sarà la Luna nuova proprio nel tuo segno zodiacale l'11 gennaio che ti farà sentire davvero invincibile ma con la voglia di fare grandi cose che facciano bene a tutti e non solo a te stesso. Mi pare un ottimo risultato.

Voto 9

Acquario

Tieniti pronto ad accogliere come si deve Plutone nel tuo segno zodiacale anche se, diciamocelo, toccherà per diverse settimane soltanto il grado 0 e 1. Quindi sarà una rivoluzione sì, ma soltanto per i nati nei primi due giorni del segno. Per il resto ricordati che i pianeti ti daranno grinta ed energia finché si trovano nel segno del sagittario mentre poi, quando passano i capricorno, ti mettono malinconia, qualche insicurezza e la voglia di coccole. Dovrai trovare un modo carino per chiederle.

Voto 7

Pesci

Questo mese di gennaio non inizierà proprio sotto i migliori auspici perché a te tutti i pianeti che nei primi giorni dell'anno si trovano nel segno del sagittario ti innervosiscono parecchio. Stanco, stremato, con pochissima voglia di socializzare. Non mi stupirei se avessi passato il capodanno sul divano. Tieni duro però perché già la luna nuova dell'11 gennaio ti rinsalda nei tuoi buoni propositi: determinato così non ti si vedeva da tempo.

Voto 6