Oroscopo di domani 9 gennaio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L'oroscopo di domani, martedì 9 Gennaio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Anche nell'oroscopo di domani, martedì 9 gennaio 2024, la Luna resta in Sagittario insieme a Venere e Mercurio e, mentre ci avviciniamo alla Luna nuova in Capricorno (di domani), il Sole è in trigono a Urano. Cioè si sostengono: significa che la voglia di fare non solo c'è ma addirittura trabocca.

Ariete

Amore: cerca il tuo compagno perfetto per i riposini.

Lavoro: ti applichi ma senza troppe urgenze.

Fortuna: ti concede grande serenità e tu ne hai sicuramente bisogno.

Il consiglio del giorno: il programma serale è pigiamone, plaid e tisana davanti a un bel film.

Voto: 7 – tutto coccole.

Toro

Amore: sotto le lenzuola sei imbattibile.

Lavoro: comandi tu e vuoi tutti sull’attenti.

Fortuna: ti fornisce anche una bella bacchetta come un direttore d’orchestra.

Il consiglio del giorno: controlla il tuo tono di voce che potrebbe sfuggirti di mano.

Voto 7 + al comando.

Gemelli

Amore: contattate la trasmissione ‘Chi l’ha visto’.

Lavoro: niente investimenti azzardati per il momento.

Fortuna: potete farvi affidamento ma solo per un quaranta per cento.

Il consiglio del giorno: dedicatevi alla tranquilla routine, nulla di più.

Voto 5 e mezzo in tranquillità.

Cancro

Amore: vuoi essere totalmente adorato.

Lavoro: vuoi solo notizie felici e super positive

Fortuna: ti avvolge come un cuscino di piume.

Il consiglio del giorno: massaggio rilassante in una spa da sogno.

Voto 6 servito e riverito.

Leone

Amore: all’avventura, ma con il tuo partner.

Lavoro: gli approcci nuovi ti piacciono moltissimo.

Fortuna: ne sei dotato di natura.

Il consiglio del giorno: tacchi alti già di prima mattina.

Voto 7 e mezzo sorprendente.

Vergine

Amore: è un po’ impegnativo ma tu non ti tiri indietro.

Lavoro: non farti demoralizzare se non ottieni tutto e subito.

Fortuna: tu con la costanza e la buona lena scali le montagne.

Il consiglio del giorno guarda tutte le mise delle star dei Golden Globe.

Voto 6 – con mordente.

Bilancia

Amore: c’è molta sintonia.

Lavoro: sempre disponibile per i brainstorming.

Fortuna: come un cioccolatino dopo il caffè.

Il consiglio del giorno: puoi permetterti di lavorare seduta comodamente sul divano.

Voto 7 e mezzo per la comodità.

Scorpione

Amore: imponi puntualità.

Lavoro: metti tutti in riga.

Fortuna: ti rende felice come un panino alla mortadella, ma non lo ammetteresti mai.

Il consiglio del giorno: non arrabbiarti se questa sera lavorerai fino a tardi con i tuoi colleghi più giovani.

Voto 7 burbero.

Sagittario

Amore: il fascino è alle stelle.

Lavoro: sei un vero sapientino.

Fortuna: gira sempre per il verso giusto.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un super mega quizzone in televisione .

Voto 8 e mezzo e sai sempre tutto tu.

Capricorno

Amore: sempre pronto all’azione.

Lavoro: puoi lanciarti in operazioni spericolate.

Fortuna: compagna di avventure e di bagordi.

Il consiglio del giorno: organizza una partita a poker con gli amici.

Voto 7 al raddoppio.

Acquario

Amore: pieno di attenzioni.

Lavoro: sei già proiettato nella prossima decade.

Fortuna: fatica a stare dietro alle tue idee.

Il consiglio del giorno: scrivi le dieci cose che vuoi assolutamente realizzare nei prossimi tre mesi.

Voto 8 e grandi idee.

Pesci

Amore: potreste scordarvi un incontro galante.

Lavoro: preparatevi a qualche spesa imprevista.

Fortuna: distraetevi con del sano sport.

Il consiglio del giorno: iscrivetevi in palestra per rimettervi in forma dopo le feste.

Voto 5 un po’ smemorati.