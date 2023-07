L’oroscopo di oggi 7 luglio 2023: Leone e Ariete si godono l’amore passionale Nell’oroscopo di oggi, venerdì 7 luglio 2023, vediamo Marte percorrere gli ultimi gradi del segno del Leone. Lunedì si sposterà in Vergine. Che i segni di fuoco si godano il mix perfetto di amore e passione. Il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato la Vergine.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, venerdì 7 luglio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Nell'oroscopo di oggi Marte percorre gli ultimi gradi nel segno del Leone e da lunedì entrerà in Vergine. Che i segni di fuoco si godano ancora questo weekend di passione. Con la Luna in Pesci il segno fortunato è il Cancro e il segno sfortunato la Vergine, ma si rifarà a brevissimo.

Ariete

Le domande esistenziali che ti poni potrebbero essere divertentissime battute per un film comico perché con Mercurio contro il tuo punto di vista è puro e sincero come quello di un bambino. Sono certa infatti che ti sei chiesto il perché la Nasa abbia chiamato il drone inviato su Marte, che si è anche disperso per ben due mesi, ‘Ingenuity’. Tu che hai proprio il pianeta rosso dalla tua preferiresti un nome ben più cazzuto tipo Conan o Attila.

Leggi anche L'oroscopo del 4 luglio 2023

Amore: non riesci più a tenere la zip dei pantaloni allacciati.

Lavoro: sei il protagonista del gioco caffè in ufficio. Tu vuoi solo scherzare.

Salute: sei più pompato di Rambo.

Il consiglio del giorno: fai un corso di pittura ad acquerello.

Voto: 7 +

Toro

La Luna di oggi riesce addirittura a ringalluzzire il tuo cuoricino avvizzito a causa di Venere contro. Tu vedi l’amore fiorire ovunque e soprattuto ora che ti si è proprio affinato il ‘fiuto’ tanto che sei uno dei primi ad aver notato il flirt tra Emma e Tony Effe anche se entrambi negano categoricamente. Sfrutta questa giornata per giocare al Dottor Strnamore per i tuoi amici single in cerca di filarino.

Amore: c’è voglia di esplorare, ma le temperature sono ancora tiepidine.

Lavoro: torna la simpatia e la collaborazione ma solo per ventiquattro ore.

Salute: la tua idea di collaborazione è che tu fai la mente e tutti quelli che ti gravitano intorno ti servono.

Il consiglio del giorno: tieni sempre un po’ di frutta fresca in frigorifero.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Avete proprio la sensazione di avere un piccolo sassolino fastidioso nella scarpa con questa Luna storta che si congiunge a Saturno contro. Avete lo stesso mood degli Amministratori Delegati di Twitter, molto irritati dalla comunicazione che la nuova app Threads non vede l’ora di rubargli tutti gli utenti. Essere dei veri lunatici con sbalzi di umore sarà proprio la vostra caratteristica principale della giornata.

Amore: sentite liberi di dire che oggi proprio non vi va.

Lavoro: oggi nelle discussioni siete più combattivi di un pugile sul ring.

Salute: fate l’elenco di tutti i vostri malesseri che spariranno naturalmente in sole ventiquattro ore.

Il consiglio del giorno: vestitevi c on abiti larghi di colore bianco come i santoni indiani.

Voto 7

Cancro

Adori le storie moderne caratterizzate da passione e grandi obiettivi etici oggi che sei particolarmente sensibile grazie alla Luna. Sei proteso ad alti obiettivi sociali come quello di Lorenzo Scano scrittore che ha riaperto l’edicola in piazza Buonarroti a Milano diventando subito un vero fenomeno perché punta a vendere solo storie fatte di libri e giornali. Il luogo ideale dove fare un giretto la mattina per iniziare subito a sognare in grande.

Amore: sei invitante come il tortino al cioccolato con il cuore tenero e caldo.

Lavoro: chiedi sempre di dare il massimo ma con garbo e gentilezza.

Salute: vorresti diventare un distributore di abbracci e stringere tutti quelli che in contri per strada.

Il consiglio del giorno: partecipa attivamente alla sagra del tuo paese.

Voto 7 e mezzo

Leone

Ti piace pavoneggiarti come Raquel Reitx che spiega a tutti i suoi follower come riesce a dare il due di picche ai calciatori chattando in direct su Instagram. Questa cosa che rasenti la perfezione e ti senti, grazie a Venere e Marte, un essere superiore ti sta un filino sfuggendo di mano. Ricorda che non sei obbligato a metterti sempre in bella mostra in piazza.

Amore: vuoi assolutamente essere adorato e messo su un piedistallo come una Barbie da collezione.

Lavoro: i meriti ovviamente sono sempre e tutti tuoi anche se non hai fatto molto.

Salute: sei splendido anche in camicia da notte e ciabatte bucate.

Il consiglio del giorno: controlla la programmazione dei cinema all’aperto vicino a casa tua.

Voto 8

Vergine

Sei proprio nervosetta oggi e puoi dare la colpa alla Luna e a Saturno contro. Polemizzare e rimproverare ti viene benissimo tanto che vorresti ‘prendere per le orecchie’ il personal trainer inglese che ha tentato di sfregiare il Colosseo dopo che nelle scuse ha affermato di non sapere che si trattasse di un monumento così vecchio e importante. In un attimo vesti i panni di un educanda del secolo scorso con tanto di righello per ‘bacchettare’ le dita ogni volta che senti una castroneria.

Amore: sei troppo presa a prendertela con il mondo per valutare le dolcezze.

Lavoro: ti senti come il controllore sul tram.

Salute: oggi mordi, meglio starti alla larga.

Il consiglio del giorno: prenota una lezione di Hata yoga.

Voto 7

Bilancia

A volte essere tutta muscoli e poco cervello come te che hai Marte dalla tua ma Mercurio contro, può essere una vero colpo di fortuna. Infatti se ti fossi trovata per sbaglio a testa in giù su una giostra negli Usa per ben due ore, non avresti assolutamente patito perché sei allenatissima come se dovessi gareggiare in uno Spartan.

Amore: sei pronta a consumarlo in tutte le posizioni possibili e immaginabili.

Lavoro: l’unico impegno fondamentale per te è prenotare il lettino al mare.

Salute: sei splendente e raggiante come una luminaria delle giostre.

Il consiglio del giorno: organizza una discesa in rafting con gli amici.

Voto 7 +

Scorpione

Vorresti assolutamente porre rimedio al problema che il 47 % dei giovani non dorme abbastanza. Oggi la tua attività preferita sono sicuramente i pisolini perché sai che con la Luna a favore potresti anche avere dei sogni premonitori. Quindi prepara il tuo angolino preferito per metterti subito all’opera. Ricorda di mettere fuori dalla porta l’avviso con su scritto: ‘non disturbare’.

Amore: sei concentrato unicamente su te stesso e sui tuoi piaceri più profondi.

Lavoro: hai bisogno di visioni e di sogni da inseguire .

Salute: tu persegui il tuo obiettivo di riposo totale.

Il consiglio del giorno: acquista un pigiamino chic con cui puoi anche uscire di casa.

Voto 6 –

Sagittario

Ti vedremo infiammarti e sbraitare senza alcun controllo con la Luna stortissima che mette il tuo umore ko. Siccome sei un vero guerriero, con Marte a favore, sei pronto a contro mosse e attacchi su qualsiasi argomento. Sono certa che sei pronto a scrivere una bella letterina ‘pepata’ a Mark Zuckerberg che ha deciso di mettere a pagamento le spunte blu su Facebook e Instagram. Tu non vedi l’ora di fare la rivoluzione.

Amore: sei pronto per qualsiasi conquista.

Lavoro: non ti lasci scoraggiare nemmeno se dovessi attraversare a nuoto lo stretto di Messina.

Salute: sei capace di imprese di grande resistenza come attraversare il polo nord di corsa in solitaria.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di scarpette con il tacco per le serate danzanti.

Voto 7 +

Capricorno

Hai proprio bisogno di distrazioni e di poesia e oggi la Luna a favore capita proprio a fagiolo per regalarti un po’ di leggerezza sopratutto a livello celebrale dato che con Mercurio contro ti senti proprio perso. L’ideale per te sarebbe poterti immergere a 2800 metri per ammirare la splendida nidiata di polipi scoperta nelle Hawaii. Siccome fisicamente ti è impossibile, puoi comunque perderti nei meravigliosi video girati per testimoniare questa meravigliosa scoperta.

Amore: sei tutto da abbracciare come il cuscino di piume per addormentarsi.

Lavoro: ti piace moltissimo fare lo spettatore come se fossi al cinema.

Salute: ti rifugi nel tuo meraviglioso mondo interiore a occhi aperti.

Il consiglio del giorno: riguarda tutte l vecchie puntate di Quark.

Voto 6 +

Acquario

Purtroppo i tuoi piani anche se ben progettati mentalmente subiscono delle sterzate improvvise sempre a causa di Marte e Venere contro. Proprio come è successo a Blanco che, durante un concerto, decide di scendere dal palco per farsi rincorrere dai suoi fan ma cade rovinosamente dopo quattro balzi. Dovresti stare sempre molto attento agli imprevisti.

Amore: i tuoi piani mentali non corrispondono alla realtà.

Lavoro: ricorda sempre che è opportuno avere un un piano B per qualsiasi evenienza.

Salute: guardi le gare di atletica con grande invidia.

Il consiglio del giorno: porta sempre con te una borraccia con acqua fresca e limone.

Voto 5 +

Pesci

Vi piacciono da morire le storie che raccontano come sia possibile legare la tecnologia con i problemi quotidiani con Mercurio che esalta moltissimo la vostra capacià di ingegno e la Luna nel vostro segno che alza l’asticella dei limiti. Sono certa che avete proprio sbliellato alla notizia che una donna ha partorito sul treno per Torino con l’aiuto dell’ostetrica in video chiamata. Vero?

Amore: siete pronti a grandi e importanti passi tanto da voler giurare amore eterno.

Lavoro: le vostre intuizioni sono geniali come quelle di un vero visionario.

Salute: la mattina vi preparate come per apparire sulla copertina di Vogue.

Il consiglio del giorno: guardate la serie ‘Glamourous’ per rilassarvi.

Voto 7 e mezzo