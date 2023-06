L’oroscopo di oggi 7 giugno 2023: Leone e Gemelli fanno sentire la loro voce L’oroscopo di oggi, mercoledì 7 giugno, sembra gridarci a gran voce quanto sia importante lottare per le nostre idee e anche per la nostra libertà di espressione. Lilith in Leone è sestile al Sole in Gemelli: nessuno può zittirvi! Nelle previsioni delle stelle il segno fortunato sono i Gemelli, mentre lo Scorpione il segno sfortunato.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 7 giugno, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro, fortuna.

L'oroscopo di oggi ci parla di libertà e di indipendenza soprattutto dagli schemi sociali della tradizione. Il Sole in Gemelli è in perfetto sestile Lilith in Leone mentre la Luna in Acquario, simbolo di innovazione e avanguardia, si congiunge a Plutone e si oppone a Venere. Non abbiamo paura di far sentire la nostra voce, anche quando rompe secoli di tradizione.

La Luna oggi entra nel segno dell'Acquario intorno alle 11 di mattina e renderà lo Scorpione il segno sfortunato del giorno e i Gemelli il segno fortunato. Come se ne avesse bisogno!

Ariete

Ti senti pronto proprio a tutto oggi che con questa Luna che risveglia la tua voglia di confronto con la società e, grazie a Marte e a Venere, sei fornito di una forza armoniosa proprio come quella delle ‘farfalle’ della ginnastica ritmica. Proprio come Gabriella Bois prima italiana ad entrare nella categoria Triathlon over ottanta. Tu accogli sfide quasi impossibili.

Amore te lo divori come la vetrinetta della pasticceria piena di maritozzi.

Lavoro ti impegni affinché tutti stiano sull’attenti, pancia in dentro e petto in fuori.

Salute: come gli atleti nazionali riesci anche tu a saltare più di un metro in alto senza slancio e a piedi uniti.

Il consiglio del giorno: ti piace sfoggiare una scollatura mozzafiato.

Voto 7 e mezzo

Toro

Concordi pienamente con l’ultimo studio scientifico che dichiara che rimanere amici con gli ex sia da veri psicopatici. Tu che sei particolarmente diffidente nelle questioni amorose con anche Venere contro e con la Luna storta, oggi preferisci un più educato e rispettoso silenzio e un definitivo ghosting. Ovviamente da entrambe le parti.

Amore: hai finito la scorta di baci e dolcezze che tenevi nel cassetto chiuso a chiave per le emergenze.

Lavoro: sei pronto ad asfaltare verbalmente chiunque ti faccia anche la più piccola obiezione.

Salute: neppure un sonno ristoratore di otto ore riesce a rifocillare le tue membra stanche.

Il consiglio del giorno: riguarda il film ‘Il bisbetico domato’.

Voto 6 –

Gemelli

Siete così presi bene grazie a Venere e la Luna a favore che vi sentite assolutamente invincibili. Con queste positive vibrations siete immuni anche alla sfiga. Pare proprio che questo vostro atteggiamento nei confronti della vita sia lo stesso della scozzese Joe Cameron, di natura impavida e coraggiosa, che guarisce più rapidamente dai malanni rispetto alla media nazionale proprio per questa sua indole. Il vostro buonumore riesce addirittura a guarire il cattivo umore di chi vi sta intorno.

Amore: siete amanti attenti alle preferenze del partner.

Lavoro: avete bisogno di goliardia anche durante le riunioni più serie con il super mega presidente.

Salute: sculettate anche quando suona la vostra suoneria del telefono, non riuscite a stare assolutamente fermi.

Il consiglio del giorno: fate un corso per diventare maestri di Zumba.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Ti è piaciuto parecchio essere il segno più romantico di tutto lo zodiaco che riusciva a sorprendere il partner con mazzi di rose rosse consegnate in ufficio. Ora che Venere ti ha salutato è l’iper razionalità di Mercurio a dominare le tue scelte. Del tuo stesso mood è anche la figlia di Channing Tatum che chiede al padre di eliminare le vocine giocose quando legge la favola della buonanotte, commentando che è assolutamente imbarazzante.

Amore: tu cerchi un amore da filosofo esistenzialista.

Lavoro: rimandi le email ai tuoi colleghi con le correzioni e voto stile maestro delle elementari.

Salute: lo specchio, la mattina, lo eviti come la telefonata della simpatica suocera.

Il consiglio del giorno: leggi un classico intramontabile come ‘Il Gattopardo’.

Voto 7

Leone

Ti senti un figo pazzesco con Venere e Marte proprio nel tuo segno che esaltano la tua voglia di metterti fisicamente a nudo ed essere osannato come Damiano dei Måneskin sul palco del concerto. Neppure la Luna storta di oggi riesce a farti un po’ ragionare. Con questa voglia di mostrare il cento per cento dei centimetri della tua pelle, potresti optare per un po’ di relax in una spiaggia nudista come quella di Guvano che si trova a Vernazza, una delle più belle località delle cinque terre.

Amore: ti vuoi rotolare sotto le lenzuola con il partner almeno per tre volte al giorno, come i pasti.

Lavoro: tu vuoi solo fare video chiamate per sfruttare il tuo rinomato charme.

Salute: anche senza allenamento sei prontissimo per percorrere una maratona senza una gocciolina di sudore.

Il consiglio del giorno: prepara la pelle per le prime giornate al mare con la crema autoabbronzante.

Voto 7 –

Vergine

Sei sempre prodiga di buoni consigli grazie a Mercurio che solletica le tue sinapsi. Sei così saggia che sicuramente è una tua idea quella di promuovere il paese di Ollolai in Sardegna come meta ideale per lo smartworking per i cittadini statunitensi che offre accomodation ad un prezzo di un solo simbolico euro. Tu dimostri quotidianamente le tue superiori capacità intellettuali.

Amore: sai essere dolce ‘q.b.’, ovvero quanto basta.

Lavoro: sei più facile da consultare del motore di ricerca Google.

Salute: riesci a tenere tutto perfettamente sotto controllo, anche il tuo ciuffo ribelle.

Il consiglio del giorno: sfoggia un vestito con la fantasia ‘vichy’.

Voto 8

Bilancia

Il tuo cuoricino batte all’impazzata come le congas nelle canzoni disco di Cerrone. Proprio come Nilla Zilli quando abbraccia per la prima volta la sua piccola neonata Anna Blue. Venere e la Luna a favore ti trasformano nella perfetta dolce fidanzatina da presentare subito a casa alla mamma e alla zia.

Amore: sei dolce come un caramella gommosa alla frutta.

Lavoro ti basta un semplice sguardo per far fare quello che vuoi a tutti i tuoi colleghi e anche al capo.

Salute: sei perfetta come Taylor Swift sul palco dei suoi concerti.

Il consiglio del giorno: metti il rossetto rosso fuoco già di prima mattina.

Voto 6 –

Scorpione

Lo so che vorresti ricevere la stessa attenzione di Giuseppe Cruciani ogni volta che ti approcci a una qualsiasi tematica. Purtroppo con Mercurio ma anche Venere contro e pure la Luna storta, ogni volta che apri bocca si sentono gli improperi degli spettatori che intervengono nel celebre programma del giornalista romano. Tu al momento dovresti optare per la staticità di un monaco zen in meditazione.

Amore: te lo sei dimenticato con i panni bagnati nella lavatrice che non hai mai steso.

Lavoro: prima di rispondere a messaggi o email fai almeno cinque minuti di training autogeno.

Salute: ti senti aggraziato come un elefante in una cristalleria.

Il consiglio del giorno: vai in una nail spa per una manicure perfetta.

Voto 5

Sagittario

Sei sfrontato e esaltato come Remy Reportedly che celebra il suo compleanno dichiarando di avere 35 anni quando in realtà ne ha 43 perché gli anni di carcere e del Covid per lei non si contano. Tu ti senti pienamente vivo solo quando sei in movimento perché con Venere, Marte e la Luna dalla tua tu hai bisogno di espanderti verso tutte le direzioni e le strade del globo.

Amore: tu hai l’ormone impazzito perché in piena stagione di accoppiamento.

Lavoro: la butti sempre a tarallucci e vino con la scusa che è sempre un buon momento per fare un bell’aperitivo.

Salute: sei il re indiscusso della movida della tua città.

Il consiglio del giorno: impara a fare balletti su Tik Tok.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Hai lo stesso aplomb presidenziale di Mattarella all’altare del milite ignoto mentre passano le frecce tricolore. Tu in qualsiasi situazione grazie a Giove e Mercurio a favore sai perfettamente come comportarti, anzi tu non deludi mai le aspettative. Quando si parla di perfezione ragionata tu sei preciso come le tre cifre dopo la virgola.

Amore: ora che ti sei rimesso in moto, mantieni una sana andatura da gitarella della domenica.

Lavoro: quando ci sono dei dubbi tu sei il collega giusto a cui affidarsi.

Salute: rispolveri la tutina per andare in palestra.

Il consiglio del giorno: acquista un nuovo paio di scarpette da corsa.

Voto 7

Aquario

Nel tuo cuoricino e nelle tue relazioni c’è un po’ di maretta proprio come in casa della celebre Natalie Portman tradita dal marito per una attivista ambientale. Nonostante la Luna nel tuo segno che porta una certa dose di ottimismo difficilmente riesci a contrastare Venere e Mercurio contro. Infatti tu appena vedi avvicinarsi il partner con aria minacciosa chiudi qualsiasi possibilità di interazione e comunicazione.

Amore: ormai è calma piatta.

Lavoro: sei davvero stufo di dover rispettare le dead line che ti richiede il capo.

Salute vorresti presentarti in ufficio con le ciabatte in plastica da piscina. Ti avverto subito che non si fa.

Il consiglio del giorno: fai la laminazione a ciglia e sopracciglia.

Voto 5 e mezzo

Pesci

L’onda verde alle vostre idee continua imperterrita a regalarvi spunti davvero interessanti con Mercurio iper stimolato da Nettuno. Infatti potreste essere proprio voi il duetto di amici che ha realizzato un pellame per abbigliamento dalla fibra dei cactus. Voi sapete sempre sorprende con la vostra generosa inventiva.

Amore: vi applicate sempre con grande impegno.

Lavoro: tutti si aspettano da voi il numero del cilindro e del coniglio, come un mago.

Salute: il vostro corpo è come un tempio, non ingurgitate nessuna schifezza neppure sotto tortura.

Il consiglio del giorno: informatevi sui festival estivi che si terranno quest’estate in giro per l’Italia.

Voto 8 e mezzo