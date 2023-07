L’oroscopo di oggi 6 luglio 2023: Toro e Cancro hanno idee geniali L’oroscopo di oggi, giovedì 6 luglio 2023, sarà ottimo per chi ha tante cose da dire e la voglia di dirle ad alta voce. Urano sestile a Mercurio scioglie la lingua. Con la luna in Acquario, il segno fortunato è la Bilancia mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

L'oroscopo di oggi, giovedì 6 luglio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Mercurio e Urano sono in sestile, quindi il dialogo si fa più schietto ma anche più divertente, sagace e dalla battuta pronta. Chi fosse portato per avere idee geniali oggi sarebbe anche sollecitato dalle stelle. Con la Luna in Acquario, il segno fortunato è la Bilancia e il segno sfortunato lo Scorpione, ancora lo so!

Ariete

Ti senti come il pericolosissimo pesce scorpione che minaccia l’equilibrio dell’ecosistema in cui vive, esaltato da Marte e Venere nel tuo segno, perché con un solo sguardo fai capitolare qualsiasi preda anche nel raggio di decine di metri. Attenzione però a Mercurio contro, perché con un paio di parole potresti vanificare l’effetto ‘wow’. Opta per lo stile del bel tenebroso.

Amore: sei tutto un fuoco di emozioni.

Lavoro: il tuo fiuto per gli affari è come quello di un allergico con il raffreddore da fieno.

Salute: sei pronto a partecipare a Mister Universo.

Il consiglio del giorno: leggi gli approfondimenti delle news su un quotidiano cartaceo.

Voto: 7 +

Toro

La notizia che l’anomala ondata di caldo, El Nino, sta arrivando in Europa ti preoccupa parecchio. Marte contro sta mettendo a dura prova le tue capacità fisiche facendoti desiderare il divano già di prima mattina quando sei ancora nel letto in pigiama. Oggi che hai anche la Luna storta vorresti blindarti a casa nel fresco dell’aria condizionata con le imposte abbassate. Potremmo vederti uscire solo in tarda serata certo di trovare una temperatura ambiente e un mood più rilassato.

Amore: il tema è impegnativo come mettersi a leggere il tomo ‘Guerra e Pace’ in spiaggia.

Lavoro: bacchetti tutti, anche il capo.

Salute: vorresti essere servito e riverito come in un hotel cinque stelle lusso.

Il consiglio del giorno: prepara dei ghiaccioli casalinghi da tenere sempre in frigorifero.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Lo so che fate fatica a rispettare le regole, anche quelle di buonsenso che avete sostenuto a spada tratta, ma la Luna di oggi vi spinge ad essere dei veri ribelli seriali. Proprio come gli abitanti di Bologna che non riescono a seguire il nuovo limite di trenta all’ora richiesto nel centro città che pare essere sia impossibile anche per gli autisti degli autobus. Riuscire a stare nei confini di una norma per voi è una vera impresa.

Amore: qui potete rompere tutti i tabù dalla A alla Z.

Lavoro: siete così dinamici che per pensare dovete macinare chilometri a piedi.

Salute: siete dei veri trascinatori, come i comici sul palco dello ‘Zelig’ che fanno ridere a crepapelle tutta la platea.

Il consiglio del giorno: acquistate un paio di ‘piscinelle’ le ciabatte a fascia che si usavano negli anni ottanta in piscina che pare siano il vero trend dell’estate.

Voto 8

Cancro

Che tu sia il più intelligente e razionale del gruppo non c’è alcun dubbio con Mercurio nel tuo segno. Sei così geniale che potresti essere stato proprio tu ad inventare il robot EveR6 che ha diretto in Corea un’orchestra sinfonica, dando a questa Intelligenza Artificiale non solo le capacità tecniche ma anche la sensibilità musicale. Tu hai proprio una visione a trecentosessanta gradi su tutto.

Amore: sta sera torna la voglia di romanticismo, organizza una uscitina con la tua dolce metà.

Lavoro: hai tutto sotto controllo come la segretaria si Elon Musk.

Salute: la condivisione per te è fondamentale tanto che quando ordini una coppa gelato chiedi sempre due o tre cucchiaini.

Il consiglio del giorno: ricordati di prenotare l’ombrellone prima di andare al mare.

Voto 7 e mezzo

Leone

Ti senti figo come Elodie che canta su una barca a Capri osannata dalla folla anche quando è in mezzo al mare. Ma proprio come la cantante anche tu potresti soffrire di nausea e qualche fastidio, tutta colpa della Luna storta, e potresti non essere perfetto come vorresti. Ogni tanto dovresti cedere al fatto che non puoi dare sempre il cento per cento.

Amore: sei capace di trovare i difetti anche se il tuo compagno è Brad Pitt.

Lavoro: pretendi sempre il massimo come un capo un po’ troppo zelante.

Salute: il tuo incarnato al naturale ha già l’effetto ‘brillantinato’.

Il consiglio del giorno: mettiti fuori al sole in pausa pranzo per ravvivare la tua tintarella.

Voto 8

Vergine

Tra i nuovissimi lavori al momento c’è anche quello di ‘educare’ l’intelligenza artificiale e pare che in Italia ci sia un vero esercito di questa specifica categoria di insegnanti. Tu che sei parecchio stimolata e sempre ispirata da etica e correttezza grazie a Mercurio sei perfetta per questo ruolo. Non ti resta che inviare subito il tuo CV e imbarcarti in questa nuova avventura professionale.

Amore: tu il bon ton lo pretendi anche sotto le coperte.

Lavoro: sei così perfetta che metti anche i cuoricini al posto dei puntini sulle i.

Salute: ti piacciono le chiacchiere, le confidenze e i segreti e tu sei perfetta per costodirli tutti meglio di un caveau di una banca Svizzera.

Il consiglio del giorno: fai già l’elenco di tutti i tuoi outfit da portare in vacanza.

Voto 7

Bilancia

Lo so che fai fatica a tenere a freno tutta la carica erotica di Marte e Venere che oggi ti fa proprio salire la voglia di fare la ‘ragazzaccia’ con questa Luna ribelle. Ricorda però che anche fare sexting per la legge è come andare al Motel con l’amante per una sveltina, come ha sottolineato Stella Pulpo in radio in questi giorni. Quindi mia cara se proprio vuoi uscire dalla tua routine puoi sempre farlo con l’immaginazione perché con Mercurio contro sei troppo diretta e sincera, tanto che confesseresti subito il misfatto.

Amore: è il tuo chiodo fisso che non ti fa pensare ad altro.

Lavoro: hai la testa tra le nuvole, al massimo ti concentri solo per i gossip in ufficio.

Salute: sei così perfetta che potresti essere la testimonial di una linea di costumi da bagno.

Il consiglio del giorno: regalatiti una manicure in un nail bar.

Voto 7 +

Scorpione

Ormai hai messo da parte tutte le tematiche che riguardano il cuore e le emozioni e ti dedichi unicamente alle news sui quotidiani che leggi nella versione carta stampata, come gli anziani al bar che non vogliono essere disturbati e hanno la Luna storta proprio come te. Tu ti accendi solo con notizie attualissime come quella che mette Milano al settimo posto tra le città europee con mobilità sostenibile. Il tuo sguardo è proprio diretto solo al futuro.

Amore: ti senti come su un barchino a vela in mezzo al pacifico e c’è calma piatta.

Lavoro: tu hai bisogno di sfide impossibili per accenderti, altrimenti ti annoio come i bimbi a metà pomeriggio nelle lunghe giornate estive.

Salute: la palestra ormai l’hai posticipata direttamente a settembre.

Il consiglio del giorno: impara tutti i significati dei Mudra, meglio conosciuto come lo yoga delle mani.

Voto 6 –

Sagittario

Sei ardito come Sinner che si presenta, per la prima volta in tutta la storia di Wimbledon, con un borsone super firmato Gucci customizzato con le sue iniziali, cambiando totalmente la storia del look del tennis. Marte e anche la Luna ti spingono oltre i confini del conosciuto per sperimentare il nuovo e tu sei proprio pronto a questo genere di avventure.

Amore: hai l’abbonamento superior con un numero illimitato di ingressi.

Lavoro: sei più avventuroso di Indiana Jones.

Salute: sei più snodato di un atleta di ginnastica artistica.

Il consiglio del giorno: studia i percorsi della via Francigena.

Voto 7 +

Capricorno

Le tue idee con Mercurio contro sono ‘sui generis’ o, per farti un complimento, dirompenti, ma grazie a Giove a favore potresti riscontrare comunque un grande successo. Proprio come per l’auto-carrozza a Napoli, una PTCruise modificata per assomigliare appunto a una carrozza, perfetta per matrimoni e eventi perché si può addirittura stare in piedi dentro al veicolo e pare sia richiestissima con una lista d’attesa di mesi. Tu quindi inizia a stillare una lista di tutte le cose impossibili che ti vengono in mente.

Amore: sfrutta la creatività di questo momento.

Lavoro: essere imprevedibili ti assicuro che non è un punto di forza.

Salute: sei l’amico che mette tutti di buonumore perché è una vera ‘macchietta’.

Il consiglio del giorno: acquista un manuale di barzellette e indovinelli in edicola.

Voto 6

Acquario

Il tuo animale guida in questo periodo è il quoll settentrionale, un piccolo marsupiale che si accoppia una sola volta all’anno con più femmine possibili fino allo sfinimento. Tu che hai la Luna ancora nel tuo segno dovresti sfruttare quest’ondata di fiducia e voglia per darci dentro a più non posso e fare un po’ di ‘scorta’ per i prossimi giorni in cui avrai ancora Venere contro. Predi subito esempio da quoll.

Amore: oggi sei assolutamente scatenato.

Lavoro: troppo occupato ad amoreggiare per essere anche produttivo.

Salute: il divano tu non lo molli mai, ma da zona relax lo trasformi in super hot con lucine soffuse e cool jazz.

Il consiglio del giorno: sfodera le tue mise super sexy.

Voto 5 +

Pesci

La puntualità per voi è tutto, anzi con Mercurio a favore riuscite ad arrivare anche con venti minuti in anticipo agli appuntamenti e vi mettete pure a ripassare gli appunti per la riunione. Vi piace avere tutto sotto controllo e essere sempre ben preparati per qualsiasi occasione. Proprio come David Beckham che riesce a stupire la sua bella Victoria e tutti suoi follower con l’ultimo post super smiellato per i ventiquattro anni di matrimonio. Vi piace moltissimo essere presi come punto di riferimento.

Amore: oggi volete proprio stupire il partner.

Lavoro: programmatissimi meglio di un palinsesto radio.

Salute: siete entusiasti anche per andare all’Ikea di sabato pomeriggio.

Il consiglio del giorno: leggete a voce alta poesie d’amore al partner.

Voto 7 e mezzo