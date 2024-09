video suggerito

L’oroscopo di giovedì 5 settembre 2024: Capricorno e Ariete hanno bisogno di coccole L’oroscopo di giovedì 5 Settembre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: scopri cosa ti riservano le stelle in questa giornata. Con la Luna in Bilancia insieme alla Venere saranno i segni cardinali a sentirsi più soli: fategli le coccole. Il segno fortunato è l’Acquario mentre il segno sfortunato l’Ariete. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nell’oroscopo di giovedì 5 settembre 2024, la Luna si congiunge a Venere nel segno etico e giusto della Bilancia mentre Marte è ufficialmente in Cancro. Come dire che abbiamo bisogno tutti di ritrovare la calma e l’ordine. Il segno fortunato è l’Acquario mentre il segno sfortunato l’Ariete.

Ariete

Amore: tigre a riposo.

Lavoro: modalità ragioniere ‘Filini’.

Fortuna: si concentra tutta nella tua materia grigia.

Il consiglio del giorno: approfitta della calma per fare un po’ di ordine.

Voto: 5 un po’ scoraggiato.

Toro

Amore: un vero torone, di nome e di fatto.

Lavoro: hai una volontà ferrea in pratica un po’ testone.

Fortuna: scattante a qualsiasi richiesta.

Il consiglio del giorno: non essere sempre troppo efficiente.

Voto 8 in formissima.

Leggi anche L'oroscopo di mercoledì 4 settembre 2024

Gemelli

Amore: basta poco per farvi sciogliere come un ghiacciolo al sole.

Lavoro: alla conquista del mondo.

Fortuna: avete sempre l’asso nella manica.

Il consiglio del giorno: puntate anche sulla simpatia perché ne siete ben forniti.

Voto 7 e mezzo smagliati.

Cancro

Amore: come in coda al check in quando non si ha il ‘fast track’.

Lavoro: pronto a un nuovo look da comandante.

Fortuna: la prendi al volo.

Il consiglio del giorno: la sicurezza in te stesso ti dona parecchio.

Voto 7 e mezzo con i piedi ben piantati a terra.

Leone

Amore: tenerezza da ragazzini del liceo.

Lavoro: come su una nave crociera con andatura costante e senza una nuvola all’orizzonte.

Fortuna: rasenti la perfezione.

Il consiglio del giorno: prenota fughe al mare per questo fine settimana.

Voto 7 e mezzo serenissimo.

Vergine

Amore: sei un vero peperoncino.

Lavoro: vera generalessa.

Fortuna: aggiunge spezie alla giornata per la tua voglia di sapori ‘hot’.

Il consiglio del giorno: decisa e precisa il giusto.

Voto 8 all’arrembaggio.

Bilancia

Amore: in slow motion.

Lavoro: siccome hai ben seminato ora puoi attendere i risultati.

Fortuna: ha la forma di una comoda poltrona massaggiante.

Il consiglio del giorno: opta per le ‘ballerine’ comodissime e un vero must di stagione.

Voto 8 + rilassata.

Scorpione

Amore: pronto all’azione.

Lavoro: preso da passioni incontrollabili.

Fortuna: ti garantisce ottime prestazioni.

Il consiglio del giorno: sempre pronto al doppio senso.

Voto 7 piccante.

Sagittario

Amore: buono, anzi buonissimo.

Lavoro: non mettere troppa fretta, agli altri.

Fortuna: pochi consigli ma buoni.

Il consiglio del giorno: non hai bisogno di fare tutto e subito.

Voto 7 ma con calma.

Capricorno

Amore: assente giustificato.

Lavoro: lo metti in stand by fino a settimana prossima.

Fortuna: ti mette in automatico il blocco alle chiamate.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di cuffie insonorizzanti.

Voto 5 voglia solo di dormire.

Acquario

Amore: come una torta gelato squagliata.

Lavoro: punta tutto sul tuo sorriso.

Fortuna: ti protegge come il casto sul monopattino elettrico.

Il consiglio del giorno: sfrutta il tuo sguardo languido.

Voto 8 e mezzo invincibile, o quasi.

Pesci

Amore: risveglio dei sensi.

Lavoro: potete iniziare a mettere qualche priorità.

Fortuna: doppia dose perché ve lo meritate.

Il consiglio del giorno: acquistate l’agenda cartacea della ‘Smemoranda’ che è sempre cool.

Voto 7 alla grande