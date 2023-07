L’oroscopo di oggi 5 luglio 2023: Scorpione e Toro bisticciano L’oroscopo di oggi, mercoledì 5 luglio, con la Luna in Acquario calante e il Sole sestile a Giove parla di un momento di calma dopo le turbolenze dei giorni scorsi. Nelle previsioni astrali il segno fortunato sono i Gemelli, mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 5 luglio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Urano lascia finalmente in pace anche Venere, mentre il Sole si gode ancora un po' del favore di Giove. Possiamo pensare ad una giornata tranquilla, con la Luna in Acquario oramai in fase calante, quindi meno potente.

Il segno fortunato di oggi sarà il Gemelli e il segno sfortunato lo Scorpione, che però ci è abituato di questi tempi!

Ariete

Speri profondamente in un diversivo creativo per non metterti a lavorare, perché con Mercurio contro sei davvero poco produttivo in ufficio. Ti andrebbe bene anche un’invasione di scimmie, come è successo di recente in una scuola in Thailandia, che ha obbligato alunni ed insegnanti ad abbandonare l’istituto. Tu vuoi solo socialità attorno ad un tavolino del bar come ti impone oggi la Luna, per pagamenti di fatture e email meglio rivolgersi altrove.

Amore: ti dedichi con la foga di un bambino al parco giochi.

Lavoro: oggi senti che ti meriti proprio una pausa, il capo non sarà così allineato con i tuoi progetti.

Salute: ti senti invincibile come un eroe della Marvel.

Il consiglio del giorno: fai un corso di tuffi acrobatici.

Voto: 7

Toro

Attento alla tua parlantina da telecronista di partite di calcio, perché oggi con la Luna e Venere contro, ma Saturno a favore, sei più severo e giudicante di Barbieri nel programma ‘4 hotel’. Infatti sei pronto a commentare negativamente la scia di centinaia di alpinisti alla conquista del Breithorn, una delle vette del Cervino. Tu ti senti sfinito già solo a guardarli e tutto quell’affollamento a migliaia di metri di altitudine ti pare proprio un ‘no sense’.

Amore: ti suda già la fronte al sol pensiero.

Lavoro: hai sempre un punto di vista non richiesto che vuoi assolutamente esporre.

Salute: ti rifugi volentieri nel fresco dell’aria condizionata come un vero orso bruno .

Il consiglio del giorno: vestiti di capi in garza di lino che pare siano l’ideale per stare belli freschi.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Esultate felicemente ogni volta che leggete notizie che ribaltano gli standard tradizionali, proprio perché particolarmente ispirati dalla Luna. Sono certa che avete captato la notizia sui colori della biancheria intima a Wimbledon. Marte stuzzica le vostre voglie d’amore che ora possono addirittura essere in pendant con i colori sgargianti delle divise, dopo decine di anni di casto bianco. La vostra immaginazione da veri ‘porcellini’ si impenna davvero con poco.

Amore: pronti a un match a due o anche a doppi sotto le coperte.

Lavoro: siete dei veri trend setter che portano le novità in ufficio e fanno di tutto per ‘svecchiare’ i colleghi.

Salute: siete gli animatori perfetti alle sagre paesane coinvolgendo tutti in balli di gruppo.

Il consiglio del giorno: tirate fuori le minigonne ‘girotopa’ di quando avevate diciotto anni per andare a ballare.

Voto 8 +

Cancro

Lo so che ti senti super intelligente ora che hai Mercurio proprio nel tuo segno e fatichi ad essere comprensivo e paziente perché ti senti già al capitolo in cui si scopre l’assassino quando tutti sono solo all’introduzione del libro. Ogni volta che qualcuno ti pone una domanda sei scocciato come Russell Crowe, che da vent’anni deve rispondere ai giornalisti su quando si farà ‘Il Gladiatore 2’. Tieni sempre a portata di mano un po’ di diplomazia.

Amore: il prurito nelle parsi basse è fastidioso come una puntura di zanzara.

Lavoro: oggi empatizzi fortemente con gli operatori degli uffici di informazione che ormai hanno le risposte automatiche a qualsiasi domanda.

Salute: il confessionale lo apri solo per le emergenze, non è ancora il momento di accollarsi tutti i problemi del condominio.

Il consiglio del giorno: preparati una ricetta super estiva come l’insalata greca.

Voto 7 e mezzo

Leone

Oggi dovresti porre molta attenzione alla comunicazione, siccome sei sempre esaltato da Marte, e con la Luna storta potresti scatenarti come Sgarbi durante la recente serata al Museo Maxxi a Roma. Anche se ti senti sempre la persona più interessante di tutta la stanza cerca di non pavoneggiarti troppo e opta per il bon ton.

Amore: sei capace di trovare i difetti anche se il tuo compagno è Brad Pitt.

Lavoro: pretendi alti riconoscimenti e i complimenti non ti bastano più.

Salute: ti piace metterti in bella mostra con outfit da mozzafiato.

Il consiglio del giorno: guarda tutti i trend dell’estate su Vogue.

Voto 8

Vergine

Sei così intelligente e capace che sei corteggiata come la Berlinguer da tutte le emittenti nazionali. Puoi pretendere qualsiasi somma e posizione che saprai sapientemente occupare con grande ingegno, raggiungendo traguardi importanti proprio grazie a Mercurio e Giove. Questo è proprio un buon momento per le grandi scelte, perché sei sotto una buona stella.

Amore: sei la fidanzatina perfetta da presentare la domenica a pranzo.

Lavoro: sei programmato meglio di un tour operator in pieno agosto.

Salute: questa cosa che ti stanno tutti attaccati come alla boa al largo ti piace davvero parecchio.

Il consiglio del giorno: organizza un torneo di scopone scientifico.

Voto 7

Bilancia

Finalmente la sensazione di essere in coda al check-in per la consegna bagagli mentre chiamano il tuo nome al gate perché l’aereo sta per partire è finita, e tu puoi nuovamente rilassarti. Grazie ad una Luna a favorissimo ti senti come su un velocissimo treno giapponese che arriva sempre e immancabilmente puntualissimo in ogni stazione. Con tutta questa voglia di velocità ed efficienza vorrai subito provare la nuova linea della metropolitana a Milano che collega Piazza Duomo con Linate in soli dodici minuti. Per te un vero sballo meglio di andare al Luna Park.

Amore: riesci ad incastrarlo tra il caffè a fine pausa pranzo e la prima call del pomeriggio.

Lavoro: la tua comunicazione è monosillabica. Tu al massimo rispondi ‘si o no’ e solo a domande specifiche.

Salute: anche senza allenamento sei davvero incredibilmente informa.

Il consiglio del giorno: ricontrolla tutto il planning delle tue vacanze.

Voto 7 +

Scorpione

Dovresti provare a prendere tutto con grande leggerezza, anche le problematiche e i massimi sistemi, soprattutto oggi che hai la Luna storta perché ti sembra di portare sulle spalle uno zaino stracolmo di tutti i pesi e le responsabilità del mondo. Evita notizie e approfondimenti che parlano degli effetti negativi del cambiamento climatico tra cui di recente è emerso che possa ridurre anche le dimensioni del cervello. Capito?

Amore: preferisci di gran lunga metterti a studiare una nuova materia, tipo archeologia.

Lavoro: sei così concentrato che oggi potresti tornare a casa già a pausa pranzo perché non hai più nulla da fare.

Salute: sotto il solleone in città arranchi come se fossi disperso in mezzo al Sahara.

Il consiglio del giorno: acquista oli essenziale di citronella e geranio da diffondere in tutta casa per tenere lontano le zanzare.

Voto 6 –

Sagittario

Sei pronto a fare la cavia al gruppo di studio che sta cercando di affermare che il caffè per svegliarsi la mattina sia unicamente un effetto placebo e non vada a stimolare particolari punti del cervello. Tu che sei un vero forzutone grazie a Marte a favore e la Luna di oggi ti rende davvero super dinamico, non hai bisogno di ‘aiutini’ la mattina perché hai la capacità di alzarti già con il sorriso all’alba e essere subito iper produttivo. Dovrai prima o poi svelare a tutti il tuo segreto.

Amore: in questo campo tu sei un vero maestro.

Lavoro: ti senti perfettamente a tuo agio a dire a tutti quello che devono fare in ufficio, proprio come un vero leader.

Salute: ti piace pompare tutti i tuoi muscoloni in palestra.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di arrampicata outdoor.

Voto 7 +

Capricorno

Adori frequentare il jet-set e andare in posti costosissimi per essere paparazzato anche se il tuo profilo migliore in questo periodo non buca l’obiettivo. Con Giove a favore le tue finanze possono gioire e tu di conseguenza ti puoi permettere quei localini super esclusivi come il ristorante ‘La Scogliera’ sull’isola di Maddalena dove si può ammirare tutto l’arcipelago in compagnia di calciatori e gente dello spettacolo e pagare anche tu una pizzetta per la modica cifra di cento euro. Contento tu…

Amore: potresti addirittura lanciarti in posizioni innovative oltre a quella del missionario.

Lavoro: torni volentieri all’analogico e alle sane e semplici telefonate.

Salute: attendi la prova costume per metterti tutto ‘desnudo’ come i bambini la vigilia in regali di Babbo Natale.

Il consiglio del giorno: vai a un luna park a fare il tiro assegno.

Voto 6

Acquario

La tua forma fisica al momento è come quella di Venus Williams a Wimbledon, non certo delle migliori. Marte e anche Venere in opposizione ti stanno davvero mettendo alla prova come se ti trovassi a dover scalare il Monte Rosa in ciabattine da mare. Non ti abbattere troppo perché se il corpo arranca, in compenso oggi grazie alla Luna nel tuo segno, torna la tua grande ironia e voglia di convivialità. Quindi organizza subito un bell’aperitivo con tutti i tuoi amici per una serata di grande serenità.

Amore: puoi puntare a diventare l’amico di penna, quello a cui si mandano i messaggi di notte ma non si va mai oltre.

Lavoro: tu opti sempre per il minimo sbattimento con il massimo risultato.

Salute: il divano ormai è il tuo miglior compagno per pisolini o maratone di serie TV.

Il consiglio del giorno: indossa un paio di sandali pelosi che sono un vero trend estivo.

Voto 5 +

Pesci

Siete certamente il segno più idealista dello zodiaco, quello che sa avere visioni su come potrebbe essere un futuro migliore proprio grazie a Mercurio che sollecita le vostre sinapsi e il vostro sesto senso. Sono certa che anche voi appoggiate pienamente chi è disposto a ridurre il proprio stipendio per lavorare di meno. Così potreste avere più tempo per i vostri progetti e idee da realizzare. Vero?

Amore: ogni momento è buono per lasciarvi coinvolgere dalla passione.

Lavoro: vi immergete con tutta la vostra determinazione intellettuale.

Salute: pieni di energia da stoccare in un powerbank.

Il consiglio del giorno: acquistate una camicia stile Hawaii per l’estate.

Voto 7 e mezzo