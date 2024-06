video suggerito

L’oroscopo di domani, mercoledì 5 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 5 giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. C’è una grande tensione vivace, energica, di condivisione di emozioni e sentimenti: tutto ciò aumenterà soprattutto con la Luna in Gemelli. Il segno fortunato è il Gemelli stesso mentre il segno sfortunato è il Sagittario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, mercoledì 5 giugno 2024, la Luna parte nel segno del Toro vicina a Urano, quindi nervosetta ma per le 11 passa in Gemelli dove ci sono tanti pianeti, così che le caratteristiche dei Gemelli invaderanno il cielo: vivacità, energie, amore per il divertimento e la condivisione. Il segno fortunato di oggi è il Gemelli stesso mentre il segno sfortunato è il Sagittario.

Ariete

Amore: scopri anche nuovi gusti mai provati.

Lavoro: è un susseguirsi di scene piene di brivido come nei film di azione.

Fortuna: è una tua nuova capacità da sfruttare appieno.

Il consiglio del giorno: fai un corso di cucina orientale per scoprire nuovi abbinamenti di sapori.

Voto: 8 + all’avanguardia.

Toro

Amore: passioni e piaceri condivisi.

Lavoro: ti deve coinvolgere profondamente come la tua squadra del cuore.

Fortuna: segui sempre cosa dice la pancia che non a caso è anche chiamata secondo cervello.

Il consiglio del giorno: fai il tifo agli europei di atletica.

Voto 7 e mezzo territoriale.

Gemelli

Amore: taglia extra extra large.

Lavoro: bravissimi nel raddoppiare la posta in gioco e vincerla ovviamente.

Fortuna: i super poteri per voi sono realtà, non fantascienza.

Il consiglio del giorno: guardate le offerte del mercato immobiliare.

Voto 9 e mezzo capaci di tutto.

Cancro

Amore: poesie e dediche d’amore.

Lavoro: pronto a ringraziamenti stile premiazione degli Oscar.

Fortuna: ti senti in pace quando sei vicino alle persone a cui vuoi bene.

Il consiglio del giorno: condivisione di tutto, anche del cono gelato con una sola pallina.

Voto 7 sharing is caring.

Leone

Amore: come sulle montagne russe.

Lavoro: le discussioni sono con te sono come duelli a ‘singolar tenzone’.

Fortuna: realizza tutti i tuoi desideri senza batter ciglio.

Il consiglio del giorno: acquista fiori profumati per decorare la casa.

Voto 5 e mezzo esplosivo.

Vergine

Amore: solo dolcezze please.

Lavoro: i doppi sensi non fanno parte del tuo vocabolario.

Fortuna: non puoi ordinarla su Amazon.

Il consiglio del giorno: preparati a qualche piccola soddisfazione.

Voto 7 rincuorata.

Bilancia

Amore: farfalle nello stomaco.

Lavoro: un vero capolavoro da artista quale sei.

Fortuna: ti soddisfa meglio delle tue fantasie più proibite.

Il consiglio del giorno: acquista i biglietti per festival e concerti estivi.

Voto 7 e mezzo beata.

Scorpione

Amore: ci pensi con calma da domani.

Lavoro: ti senti nuovamente in campo dopo settimane di panchina.

Fortuna: ti alleni a far centro come le freccette sul tabellone.

Il consiglio del giorno: c’è molto da fare ma la cosa non ti deve preoccupare.

Voto 5 e mezzo più stop.

Sagittario

Amore: è come un dipinto astratto, molto confuso.

Lavoro: meglio prendersi una settimana di ferie.

Fortuna: non è un’opzione realistica.

Il consiglio del giorno: niente scelte avventate.

Voto 6 neutro.

Capricorno

Amore: lo accudisci come una mamma il suo bebé.

Lavoro: convincente come un venditore di enciclopedie.

Fortuna: tutto coccole e affetto non ti pare vero.

Il consiglio del giorno: fai emergere il tuo lato premuroso.

Voto 7 una mammina perfetta.

Acquario

Amore: un filino esagerato.

Lavoro: competitivissimo.

Fortuna: mette a posto tutto senza neppure chiedere il permesso.

Il consiglio del giorno: non esagerare.

Voto 5 e mezzo senza mediazione.

Pesci

Amore: vi consola come un gelatino doppia panna.

Lavoro: è difficile da seguire come un film in bianco e nero con i sottotitoli.

Fortuna: da usare solo nelle emergenze.

Il consiglio del giorno: non prendetevela troppo se ci sono cambi di programma.

Voto 7 da consolare.