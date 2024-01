Oroscopo di domani 5 gennaio 2023: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, venerdì 5 gennaio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Marte entra in Capricorno: è ora di rimboccarsi le maniche soprattutto per i segni di terra. Il segno fortunato sarà il Capricorno mentre il segno sfortunato il Cancro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, venerdì 5 gennaio 2024, la Luna si divide tra Bilancia e Scorpione ma la vera novità è Marte che entra nel segno del Capricorno. Diciamo che ricominceremo col botto, come si dice: senza sconti e senza nemmeno il tempo dello stretching! Dritti al risultato.

Ariete

Amore: un po’ di calma va benissimo.

Lavoro: consulta l’ufficio PR prima di parlare.

Fortuna: punta tutto sul sorriso smagliante.

Il consiglio del giorno: riguarda tutti i film di Fantozzi.

Voto: 6 e mezzo per le gaffe.

Toro

Amore: tutto un fremito.

Lavoro: riorganizzi tutto il lavoro da brava formichina.

Fortuna: ti garantisce sempre ottime performance .

Il consiglio del giorno: ascolta la colonna sonora di ‘Nove settimane e mezzo’ per un pizzico di passione.

Voto 7 e mezzo gasatissimo.

Gemelli

Amore: solo se ne avete voglia.

Lavoro: fatevi aiutare per stillare il budget annuale.

Fortuna: è come una costruzione ‘Kapla’ in equilibrio precario.

Il consiglio del giorno: studiate gli itinerari delle navi da crociera.

Voto 6 – con tanta voglia di fare.

Cancro

Amore: al massimo ti concedi coccole davanti al camino.

Lavoro: preparati a fare lo slalom gigante.

Fortuna: è sempre un ottimo paracadute.

Il consiglio del giorno: non perdere l’occasione per fare un ennesimo brindisi all’anno nuovo.

Voto 6 – e molta attenzione.

Leone

Amore: sei simpatico solo con chi ti piace.

Lavoro: l’impegno costante non ti spaventa per nulla.

Fortuna: ti regala sempre molta coerenza.

Il consiglio del giorno: fa esercizi di glottologia come gli attori prima di uno spettacolo.

Voto 7 e mezzo diretto.

Vergine

Amore: passione rovente.

Lavoro: hai una grande disciplina.

Fortuna: cresce a dismisura.

Il consiglio del giorno prendi un caffè al bar di prima mattina per fare due chiacchiere con il barista.

Voto 6 e mezzo e grandi energie.

Bilancia

Amore: sentimento puro.

Lavoro: la strategia è proprio il tuo forte.

Fortuna: pretendi che sia sempre al tuo fianco.

Il consiglio del giorno: sfoglia riviste di Gossip per essere subito aggiornata.

Voto 7 + osservatrice

Scorpione

Amore: sempre molto sul pezzo.

Lavoro: sai vedere il lato proficuo.

Fortuna: la sai cogliere al volo.

Il consiglio del giorno: festa improvvisata a casa con gli amici.

Voto 7 e mezzo per visione d’insieme.

Sagittario

Amore: sei un vero asso in questa materia.

Lavoro: sei pronto a parlare solo e unicamente con le alte sfere.

Fortuna: ti aiuta a rasentare la perfezione.

Il consiglio del giorno: guarda la docuserie di Matteo Ward ‘Junk’.

Voto 8 e mezzo consapevole.

Capricorno

Amore: passione pura.

Lavoro: detti legge.

Fortuna: ti fa fare le mossette come una soubrette.

Il consiglio del giorno: prepara un decalogo con le cose che si possono e non si possono fare in casa tua.

Voto 7 e mezzo al comando.

Acquario

Amore: diritto al punto.

Lavoro: sei partito alla grandissima.

Fortuna: la sai creare con effetti speciali.

Il consiglio del giorno: sei pronto per passi importanti.

Voto 8 innamorato.

Pesci

Amore: qualche tiepido movimento.

Lavoro: studiate bene prima di agire.

Fortuna: vi da sempre una manina.

Il consiglio del giorno: prenotate la settimana bianca a Febbraio.

Voto 6 e mezzo spavaldi.