L’oroscopo di oggi 5 aprile 2023: Cancro e Capricorno non hanno mezze misure Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 5 aprile 2023, il segno fortunato è il Sagittario mentre il segno sfortunato il Capricorno. La Luna in Bilancia è vicinissima ad essere piena. Questo aspetto, insieme a Saturno sestile a Mercurio in Toro, dona grande sicurezza in se stessi, soprattutto per chi decide di dire la sua.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 5 aprile 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Sentiamo già la forza della Luna piena in Bilancia, mentre Mercurio perfettamente sestile a Saturno rende le dichiarazioni decisamente poco aperte al compromesso. Si dice quello che si pensa senza paura!

La Luna oggi si trova nel segno della Bilancia, dove domani mattina presto sarà piena. Con questa Luna, molto intensa e impulsiva, il segno fortunato di oggi sarà il Sagittario mentre il segno sfortunato il Capricorno.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

I segnali che tu debba valutare un periodo sabbatico oggi sono ancora più enfatizzati da una Luna stortissima. Prendi esempio da Matteo Renzi, che ha optato per una pausa dalla politica per rasserenare la mente e riassestare il fisico. Non devi temere alcun senso di colpa, perché per questa prima parte dell’anno tu hai già performato come un rider che fa le consegne il sabato sera.

Amore: non cogli neppure gli eccitanti doppi sensi.

Lavoro: non vuoi assolutamente essere disturbato da nessuno, soprattutto dal capo.

Salute: vorresti essere lavato, vestito e pettinato da un valletto personale.

Il consiglio del giorno: vai a vedere il film ‘Super Mario Kart’ al cinema.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Con la grande prestanza fisica che ti ritrovi grazie a Marte e Venere dalla tua, potresti lanciarti in imprese mitiche stile le corse più pazze organizzate dalla Redbull con mezzi di trasporto improvvisati. Potresti addirittura superare di gran lunga il record di Valerio Boni entrato nel Guinness dei primati per lo sci sull’asfalto a cento chilometri all’ora. Quando si parla di controllo, potenza e forza tu sei sempre la prima scelta.

Amore: sai soddisfare tutti i desideri del partner anche quelli che ancora non sa di avere.

Lavoro: sei rassicurante come la ruspa che smuove la terra del cantiere con grande ed energica efficenza.

Salute: sei perfetto come le ballerine del can can del Moulin Rouge.

Il consiglio del giorno: acquista la t-shirt basica color vintage black.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Avete lo stesso atteggiamento positivo del maratoneta keniota Paul Tiongik che batte il record mondiale della mezza maratona a Firenze pur arrivando in città a gara già iniziata a causa di un ritardo del treno. La Luna di oggi vi dà così tanto buon umore che potete aggiudicarvi senza problema il ruolo di capo tifoseria, anche perché per il momento le performance sportive sono rimandate alla prossima stagione.

Amore: oggi qualche bel limone ve lo concedete volentieri.

Lavoro: avete lo stesso atteggia mento di Doris Day quando canta: Que sera, sera.

Salute: ricordatevi sempre che il sorriso è la miglior arma di bellezza e seduzione.

Il consiglio del giorno: guardate la serie ‘The playlist’.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ormai tu le possibili sfighe e i contrattempi li affronti come Marco Bezzecchi che vince l’ultimo GP in Agentina filando perfettamente sotto la pioggia fino al traguardo. Marte e Venere ti consentono una forma fisica impeccabile e riflessi felini che non temono alcun ‘aquaplanning’.

Amore: appena senti profumo di sesso sei già senza mutande.

Lavoro: la tua disciplina è integerrima, non accumuli nemmeno un ritardo come un vero precisetti.

Salute: il tuo allenamento perfetto è il boot camp come un vero soldatino.

Il consiglio del giorno: vai dal tuo edicolante di fiducia per informarti su tutti gli ultimi gossip primaverili.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Dovresti iniziare a prendere la vita con un po’ di filosofia e oggi la Luna a favore potrebbe farti trovare un po’ di pazienza anche quando ti senti bloccato in coda alle poste. Ti assicurato che sei in ottima compagnia perché i cittadini di Roma dovranno imparare a sviluppare come te la temperanza con la recente comunicazione che per rinnovare la carta d’identità ci vogliono circa 8 mesi.

Amore: ti senti un po’ più buono, ma solo un pochino.

Lavoro: tu il lavoro extra lo respingi direttamente al mittente senza nota di accompagnamento.

Salute: fare tiri a golf nel campo pratica potrebbe decisamente stendere i tuoi nervi tesi.

Il consiglio del giorno: guarda 2001 Odissea nello Spazio per essere certo di addormentarti in cinque minuti.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

I dubbi e le paranoie sul tuo physique du rôle sono ormai un ricordo con Venere e Marte che ti rendono così magnifica che potresti apparire sulla copertina di Sport Illustrator come perfetta modella di bikini per l’estate. Non devi assolutamente temere scelte avventate e potresti addirittura optare per il taglio a zero che ha scelto Ethan dei Maneskin. Ti dico di più, quell’aria rock ti renderebbe ancora più sexy.

Amore: sei sempre pronta ad imboscarti anche sotto la scrivania dell’ufficio.

Lavoro: sei super efficiente e non perdi tempo solo perché non vedi l’ora di darti subito da fare sotto le coperte.

Salute: devi farti adorare come la reginetta del ballo.

Il consiglio del giorno: rispolvera il tuo vecchio chiodo alla Danny Zucco.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Ora che hai ripreso tutte le tue facoltà di logica e comunicazione dovrai ancora pazientare un po’ prima di raggiungere i tuoi obiettivi, perché con Marte contro sei sfinita al solo pensiero di raggiungere l’ufficio al primo piano senza ascensore. Piuttosto punta su outfit di gran gusto come quelli di recente sfoggiati da Gweneth Paltrow che l’hanno subito riportata nel gotha delle fashion icon. Ti sentirai subito alla grande.

Amore eviti i contatti fisici come i sandali con le calze, anche se piacciono tanto ai fashion victim.

Lavoro metti subito mano alla tua agenda e riempila di appuntamenti.

Salute: opti per una dieta detox per riequilibrare subito corpo e spirito.

Il consiglio del giorno: dipingi le uova colorate per Pasqua per fare esercizio di precisione.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Il tuo obiettivo ora che hai Mercurio contro è di svagarti con notizie divertenti e poco impegnative e mettere da parte tutte le tue imprese intellettuali. Leggi subito il racconto del cane Arnsenio Lupin che in Brasile entra in super mercato per rubare i pacchi di dolcetti ed esce con la nonchalance degna del celebre ladro. Tu hai proprio bisogno di un’indigestione di video totalmente inutili per tirare su il tuo umore ammaccato da Venere contro.

Amore: hai deciso di metterlo tra i tuoi obiettivi del 2024.

Lavoro: delle otto ore canoniche di lavoro tu ne pretendi almeno sei di pausa pranzo.

Salute: siccome potresti facilmente perderti, porta sempre con te il telefono con il percorso da fare per le camminate veloci nel pacchetto sotto casa.

Il consiglio del giorno: dopo l’allenamento fai sempre una sauna svedese con le erbe profumate.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

la Luna di oggi ti dà nuovamente fiducia nelle tue capacità tanto che metti da parte le paturnie di Saturno contro e potresti decidere di metterti in gioco nuovamente per sfide sportive. Il tuo obiettivo è di raggiungere i risultati della giovanissima nuotatrice svedese Summer McIntosh che sta collezionando tutti i record mondiali in vasca. Prepara subito le tabelle ad hoc con il bagnino della piscina.

Amore: finalmente ti concedi qualche timido bacetto a stampo.

Lavoro: dedicati a un obiettivo alla volta.

Salute: hai ancora tempo per rimediare alla prova costume, inizia subito con tutti gli esercizi per avere le iron ‘chapette’ alla Michelle Hunziker.

Il consiglio del giorno: impara la cucina creativa con gli ingredienti che hai a disposizione in frigorifero.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sei decisamente permaloso oggi con la Luna storta e Marte contro e non sopporti alcun genere di approccio ironico. Ti saresti molto offeso se fossi in Silvio Berlusconi a cui hanno dedicato un musical a Londra, debuttato proprio in questi giorni. Tu pretendi solo inni alla tua grandezza e gloria stile odi agli imperatori romani.

Amore: con te bisogna abituarsi a un sapore ‘sweet-sour’.

Lavoro: impartisci ordini e richieste come un direttore di sala al ristorante stellato.

Salute: oggi ‘bruci’ la batteria del telefono alla ricerca del selfie perfetto.

Il consiglio del giorno: regalati dei fazzoletti di stoffa con le cifre del tuo nome ricamate a mano.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

La tecnologia, da essere strumento funzionale e professionale, con Mercurio contro diventa fonte di divertimento per realizzare immagini surreali. Proprio come quelle ideate da Duncan Thosen che utilizza l’intelligenza artificiale per realizzare selfie con Gesù e Cleopatra. Ti piace moltissimo questo sottile confine tra realtà e illusione.

Amore lo hai dimenticato come il costume bagnato e puzzolente, nella sacca da sport che non usi da mesi.

Lavoro sei bravissimo ad andare continuamente fuori tema.

Salute queste nuove abitudini da pantofolaio di piacciono moltissimo.

Il consiglio del giorno: impara a fare le boxing braids con i fili colorati.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Il vostro pallino è l’amore, che vi piace esplorare in tutte le declinazioni e sfumature ora che avete i favori di Venere e di Marte che vi stimolano sul piano fisico ed emotivo. Anche la meravigliosa Aurora Ramazzotti, che ha scelto di allontanarsi dai social, sta scandagliando tutte le sensazioni nel suo nuovo ruolo di mamma dedicandosi unicamente al suo piccolo Cesare. Voi infatti fuori dalla porta della stanza avete il cartellino con su scritto: non disturbare. E, per chiarezza, anche la foto di un animale ferocissimo.

Amore: il sesso per voi non ha proprio più segreti.

Lavoro il vostro ingrediente preferito è: mettere passione in tutto quello che fate.

Salute: pronti per fare il cammino di Santiago di Compostela anche senza allenamento.

Il consiglio del giorno: rileggete il libro del Piccolo Principe.

Voto 7 e mezzo