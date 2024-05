video suggerito

L’oroscopo di domani, sabato 4 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 4 maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Con la luna nel segno dei Pesci, in fase calante, e Venere nel segno del Toro ci aiuta ad equilibrare con un po’ di dolcezza ed emotività un periodo decisamente intenso dal punto di vista delle energie. Il segno fortunato è il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato i Gemelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo di domani, sabato 4 maggio 2024, sarà perfetto per un sabato di relax nel quale godere anche di un tempo libero di qualità, magari condividendo emozioni e pensieri stimolanti. Grazie a Venere nel segno del Toro, avremo tanta voglia di coccolarci e di coccolare le persone alle quali vogliamo bene. Il segno fortunato sarà il segno zodiacale dei Pesci mentre il segno sfortunato sarà quello dei Gemelli.

Ariete

Amore: in ebollizione.

Fortuna: totalmente superflua in tutto questo mare d’entusiasmo.

Il consiglio del giorno: scrivi una lettera a un amico che non vedi da tempo.

Voto: 8

Toro

Amore: meglio di un dolce al cioccolato e lampone.

Fortuna: pescate fortune a strascico.

Il consiglio del giorno: fai una sessione di decluttering e dona gli oggetti che non usi più.

Voto: 10

Gemelli

Amore: ci affabulate, ma poi non deludete!

Fortuna: più flessibili e resistenti del bambù, gli ostacoli vi piegano ma non vi spezzano.

Il consiglio del giorno: aprite le mappe sul cellulare e scegliete una città nuova da esplorare.

Voto : 6 1/2

Cancro

Amore: romantico e dolcissimo, ma aspetta che la prima mossa la faccia tu, e pure la seconda e la terza.

Fortuna: è la tua intuizione potentissima.

Il consiglio del giorno: ascolta il tuo cuore e la tua pancia.

Voto : 7

Leone

Amore: urli la tua passione forte e chiaro.

Fortuna: i bookmaker pagano pochissimo una tua eventuale sconfitta.

Il consiglio del giorno: scarica un’app per la gestione delle tue finanze.

Voto: 6

Vergine

Amore: raccogli gioie a piene mani!

Fortuna: ti sorride come lo spazzolino elettrico intelligente dopo che hai superato i 2 minuti.

Il consiglio del giorno: scriviti un discorso motivazionale per i giorni più cupi.

Voto: 7

Bilancia

Amore: sei sexy quanto la famosa ciabatta col calzino bianco di spugna.

Fortuna: anche in questo caso, alzi bandiera bianca.

Il consiglio del giorno: per l’incoraggiamento, ascolta una playlist motivazionale.

Voto: 5

Scorpione

Amore: morbido come la paglietta di metallo per scrostare le teglie.

Fortuna: se la incontrassi per strada, fingerebbe di non conoscerti.

Il consiglio del giorno: fai una sessione di pittura ispirata alle emozioni che provi.

Voto: 5

Sagittario

Amore: dietro di te ci sono code che non si sono mai viste nemmeno ai live di Taylor Swift.

Fortuna: l’insegui con coraggio.

Il consiglio del giorno: impara una nuova coreografia di danza.

Voto: 6

Capricorno

Amore: abbassi le difese e sembri credere all’amore.

Fortuna: sembra piovere dal nulla.

Il consiglio del giorno: scarica una sessione di prova di yoga Nidra.

Voto: 7

Acquario

Amore: metti le mani avanti: “divertiamoci, ma poi ti ghosto”.

Fortuna: ti assolve per insufficienza di prove.

Il consiglio del giorno: cucina una nuova ricetta elaborata che avresti sempre voluto provare.

Voto: 6

Pesci

Amore: volete essere protetti e coccolati come un canguro nella tasca della sua mamma.

Fortuna: è un passo avanti alle vostre esigenze.

Il consiglio del giorno: create uno scrapbook dei vostri ricordi preferiti.

Voto: 9