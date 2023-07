L’oroscopo di oggi 4 luglio 2023: Capricorno e Leone amano senza freni L’oroscopo di oggi, martedì 4 luglio 2023, è decisamente passionale. Anzi, qualche volta fuori dalle righe! Venere si quadra a Urano e la Luna si congiunge a Plutone: alle emozioni non si comanda. Nelle previsioni astrali di oggi il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato l’Ariete.

L'oroscopo di oggi, martedì 4 luglio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Nell'oroscopo di oggi, mentre Venere e Urano continuano a scontrarsi, la Luna stuzzicata da Plutone si sente potente. Le emozioni sono forti e soprattutto, spinti anche dalla Luna piena di ieri, le esigenze personali diventano urgenti.

Con questa Luna in Capricorno fortissima, il segno sfortunato di oggi è l'Ariete e il segno fortunato la Vergine.

Ariete

Siccome sei proprio polemico a causa della Luna ancora stortissima e, con Mercurio contro, la tua capacità di dialettica è messa alla prova. Dovresti unirti al gruppo di giovani che mostrano cartelli in giro per le piazze più celebri di Roma ed incitano i turisti a rispettare la cucina italiana e a evitare assolutamente di chiedere un cappuccino per accompagnare una carbonara. Tu certe abitudini, quasi, blasfeme proprio non le sopporti.

Amore: solo l’amore riesce a regalarti un po’ di relax.

Lavoro: ti unisci volentieri a chi decide di fare un ‘picchetto’ sotto l’ufficio per richiedere la settimana lavorativa di quattro giorni.

Salute: sei più forte di Arnold Schwarzenegger in ‘Terminator’.

Il consiglio del giorno: la ‘lotta’ di cuscini per te è davvero terapeutica.

Voto: 6

Toro

Ti piace profondamente la correttezza che sai declinare in tutte le salse, grazie a Mercurio e alla Luna a favore. Sono certa che la proposta di far pagare il parcheggio in Francia in rapporto alla cilindrata e grandezza dei mezzi è proprio una tua idea. Infatti, ti pare proprio giusto che chi più inquina debba contribuire mettendo qualche eurino in più. Ti piace moltissimo fare il giudice equilibrato.

Amore: al momento per te è solo una distrazione impegnativa.

Lavoro: sai sempre come approcciarti strategicamente a qualsiasi scocciatura.

Salute: siccome non ti senti al top, puoi sempre dare la colpa al caldo torrido di questa stagione.

Il consiglio del giorno: nelle partite a Monopoli, il tuo ruolo preferito è certamente fare il tesoriere.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Quando si parla di amore, voi siete sempre in primissima fila pronti a darvi totalmente a cuore aperto sia ai vostri cari ma anche agli sconosciuti con Venere che vi spinge ad essere davvero generosi. Infatti quando pensate alle vostre prossime vacanze voi di certo avete organizzato di partire con tutti i componenti della famiglia compresi gli amici a quattro zampe, un trend tutto nostrano tanto che negli ultimi anni sono spuntati servizi come alberghi, spiagge dedicate e parchetti gioco su tutta la penisola.

Amore: vi piace farlo moltiplicare.

Lavoro: siete dei patatoni tenerissimi sempre pronti a giocare.

Salute: siete i perfetti amici con cui trascorrere seratone indimenticabili.

Il consiglio del giorno: acquistate tutto un set completo da palestra per allenare i bicipiti.

Voto 8 +

Cancro

La solitudine la fa proprio da padrona, tutta colpa della Luna piena in Capricorno. Ti senti un esemplare unico della tua specie come il panda albino, tutto bianco, avvistato di recente nella riserva nazionale di Wolong in Cina. Dovrai resistere ancora ventiquattro ore per tornare ad aver voglia di comunicare e condividere con tutta la tua comunità.

Amore: l’unica cosa che puoi fare al momento è un sano riscaldamento propedeutico.

Lavoro: hai uno sguardo più truce di un buttafuori arrabbiato.

Salute: la serenità puoi iniziare a cercarla a partire da domani.

Il consiglio del giorno: ricama un lenzuolino con il punto croce.

Voto 7 e mezzo

Leone

Accetti le sfide impossibili solo quando sai che c’è un buon tornaconto perché sai benissimo che con Venere e Marte sei capace di raggiungere qualsiasi obiettivo per cui hai il privilegio di poter ben indirizzare i tuoi obiettivi. Infatti intraprenderesti volentieri la passeggiata di ben ventisei chilometri per raggiungere il pub più remoto in Inghilterra solo perché dopo il lungo percorso la birra è gratis.

Amore: se tu in una relazione dai cento, il tuo partner deve contraccambiare almeno con centodieci.

Lavoro: non ti basta la pacca sulla spalla da parte del tuo capo, tu pretendi un riconoscimento sul tuo iban.

Salute: sei più colorato ed esuberante dei gonfiabili sul bagnasciuga.

Il consiglio del giorno: indossa fin dal mattino un sandalo gioiello.

Voto 8

Vergine

Il caro Christiano Ronaldo per sbloccare i lavori della sua magione in Portogallo vista oceano atlantico, dovrebbe proprio rivolgersi ad una super praticona come te. Tu che hai sempre la risposta giusta a portata di mano grazie a Mercurio a favore, sei pronta a rivedere tutti i progetti e far ripartire i lavori in un lampo. Tu sei proprio l’amica giusta da tenersi stretti nei momenti difficili.

Amore: conosci tutte le regole del tenero gioco della passione.

Lavoro: sai svoltare la giornata come l’antennista che ti aiuta a vedere la televisione.

Salute: ti piace risolvere gli indovinelli impossibili delle parole crociate come un riscaldamento per le tue sinapsi.

Il consiglio del giorno: scrivi appunti con carta e penna.

Voto 7

Bilancia

La Luna piena di ieri ha fatto emergere il tuo lato più sensibile e vulnerabile che pensavi di poter tenere sotto controllo come una tigre al guinzaglio perché sempre fiduciosa con Marte e Venere a favore. Ti vedremo commuoverti teneramente anche quando il capo ti parla di bilancio proprio come Mike Tyson che blocca l’intervista con John Fury perchè scoppia in un pianto da vero tenerone. Tu lascia fluire tutte le tue lacrime, vedrai che sarà un vera liberazione.

Amore: sei tutta da abbracciare e coccolare.

Lavoro: ti disperi appena arriva una email a cui non hai alcuna voglia di rispondere.

Salute: prendi tutto troppo sul serio, dovresti sviluppare un po’ di ironia.

Il consiglio del giorno: leggi il libro: ‘L’ironia ovvero la filosofia del buonumore’.

Voto 7 –

Scorpione

Ti senti spronato dal sacro fuoco dell’ottimismo proprio grazie alla super Luna di ieri che ti fa finalmente vedere il mondo a colori. Infatti concordi perfettamente con la nuova politica della Fiat che non vuole più produrre auto grigie cambiando la palette con colori super sgargianti. Senti anche tu la necessità di vivere in un mondo multicol pieno di emozioni.

Amore: conosci tutta la teoria ma ci vorrà ancora un po’ di tempo per passare alla pratica.

Lavoro: ti viene bene tutto al primo colpo come la maionese fatta a mano.

Salute: dopo gli slanci intellettuali e emotivi hai bisogno di ricaricarti come una lampada solare.

Il consiglio del giorno: acquista i mandala da colorare con i pennarelli.

Voto 6 e mezzo

Sagittario

Poco ti importa che i voli quest’estate per andare in giro per l’Europa costino come un viaggio a New York in business class. Tu che hai Venere e anche Marte dalla tua sei pronto a partire con uno zainetto leggero e andare alla scoperta del vasto mondo sgambettando allegramente con un paio di comode scarpe da ginnastica. Per te non è mai importate la meta ma il viaggio e hai intenzione di superare almeno i trentamilapassi giornalieri alla ricerca di te stesso.

Amore: sei un vero golosone che non si fa sfuggire ghiotte occasioni.

Lavoro: hai voglia solo di parlare delle tue prossime fughe dall’ufficio, che il capo si adegui subito a questo mood vacanziero.

Salute: impossibile non notarti sembra proprio che tu vada in giro con un pannello retro illuminato che evidenzia tutta la tua silhouette.

Il consiglio del giorno: cucina un piatto di cous cous per sentirti subito a Marrakech.

Voto 7

Capricorno

L’unico valido motivo per accettare il lavoro su un’isola incontaminata in Irlanda è perché ben pagato. La Luna oggi è ancora nel tuo segno e tu, anche se hai Mercurio contro, sei molto sensibile a tutte le tematiche legate alla carriera e al raggiungimento di uno status in cima alla piramide ovvero ottenere l’ufficio e la posizione sopra a quello del capo. Lavorando sodo potrai serenamente raggiungere questi obiettivi. Devi esserne certo.

Amore: tu le dolcezze le divori come un intero pacco di coccodrilli della Haribo.

Lavoro: tiri fuori tutte le strategie da Risiko per conquistare il business.

Salute: sei concentrato come per un tuffo spettacolare dalla scogliera.

Il consiglio del giorno: indossa la tua cravatta, o maglietta, fortunata.

Voto 6

Acquario

Non devi assolutamente preoccuparti troppo se nell’ultimo periodo frequenti unicamente la corsia al supermercato dove si trovano dolciumi e patatine perché con Giove e anche Venere contro hai un assoluto bisogno di comfort food. Infatti un recente studio afferma che lo stress cronico spinge il nostro cervello a desiderare dolci e alimenti calorici. Quindi ben venga il chilo di gelato Chocolate Fudge Bwonie se ti fa tornare il sorriso.

Amore: al momento sei sempre abbonato al due di picche. Dovresti puntare tutto sulle amicizie.

Lavoro: ti senti rinchiuso in un girone dantesco.

Salute: il luogo che ti mette più di buon umore è la vetrinetta della pasticceria.

Il consiglio del giorno: acquista un pigiama indiano da indossare in città.

Voto 5 +

Pesci

Sono certissima che la notizia del settantenne fermato dalla polizia che confessa di aver sempre guidato senza aver mai preso la patente vi ha fatto proprio ‘volare’. Vi piace questo atteggiamento da rivoluzionari che si prendono tutto quello che vogliono. Voi che siete particolarmente ispirati dalla Luna e da Mercurio, potreste scrivere un nuovo romanzo ispirato al ‘Conte di Montecristo’. Mettetevi subito all’opera.

Amore: sguazzate con tutte le pinne e le scaglie tra emozioni stuzzicanti.

Lavoro: siete in piena produzione creativa.

Salute: avete voglia di serate divertenti stile ‘La Capannina’ di forte dei marmi ma negli anni sessanta.

Il consiglio del giorno: guardate la mini docuserie Arnold.

Voto 7 e mezzo