L’oroscopo di domani, martedì 4 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, martedì 4 giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La forza del segno zodiacale dei Gemelli sarà assolutamente impareggiabile! Con la Luna nel segno del Toro, sarà la Vergine il segno fortunato mentre il segno sfortunato sarà lo Scorpione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Anche nell'oroscopo di domani, martedì 4 giugno 2024, Giove e Mercurio continuano ad essere abbracciati così come Venere e il Sole, tutti nel segno dei Gemelli. Sarà quindi un momento particolarmente creativo, vitale, fatto di leggerezza spontanea e del più sincero desiderio di condividere emozioni. Il segno fortunato, con la Luna nel segno del Toro, sarà la Vergine mentre il segno sfortunato sarà lo Scorpione.

Ariete

Amore: è un bel 10 e lode.

Lavoro: è paragonabile al jogging mattutino con pochissimo sforzo.

Fortuna: sei più spendente di un faro da stadio.

Il consiglio del giorno: completino abbinato con il partner per incontri di tennis a due.

Voto: 8 e mezzo strepitoso.

Toro

Amore: lo proteggi com Batman la sua Gotham City.

Lavoro: il punto di chiusura deve sempre essere tuo. Sei più insistente di un Jack Russel con una palla.

Fortuna: il biglietto vincente ora te lo devi guadagnare.

Il consiglio del giorno: promuovi la differenziata e il riutilizzo all’interno del tuo palazzo.

Voto 7 ansioso.

Gemelli

Amore: protagonisti di un film romantico.

Lavoro: fare jackpot è la vostra specialità.

Fortuna: vi permette tuffi carpiati perfetti in piscina.

Il consiglio del giorno: weekendino fuori porta in uno dei borghi più belli d’Italia.

Voto 10 insuperabili.

Cancro

Amore: dedicato solo a te stesso.

Lavoro: ti mimetizzi perfettamente dietro al pc per non essere disturbato.

Fortuna: ha la forma di una sdraio e di un ombrellone in riva al mare ma tu hai la prenotazione per luglio.

Il consiglio del giorno: sonnellino pomeridiano dopo pranzo. Un vero must.

Voto 6 e mezzo e telefono in modalità aereo.

Leone

Amore: esibizioni stile pole dance.

Lavoro: scrivi libretti per le istruzioni per non dover ripetere a tutti quello che devono fare.

Fortuna: servito e riverito come piace a te.

Il consiglio del giorno: linguaggio super concentrato.

Voto 8 rapidissimo e super dinamico.

Vergine

Amore: per fidarci chiedi prima una dichiarazione di intenti.

Lavoro: diventa tutto caotico come un puzzle da ventimila pezzi da iniziare.

Fortuna: è come fare una corsa ad ostacoli.

Il consiglio del giorno: comunica solo lo stretto indispensabile e lascia perdere i social.

Voto 6 con ciambella galleggiante.

Bilancia

Lavoro: stile geisha con tanto di capello raccolto e kimono.

Fortuna: riesci a dare un senso anche ai progetti più improbabili.

Il consiglio del giorno: oli e candele profumate per una serata indimenticabile.

Voto 8 perfetta su ogni aspetto.

Scorpione

Amore: concentrato sul tuo benessere.

Lavoro: riprendi in mano i tuoi progetti come quei libri lasciati a metà.

Fortuna: è come quegli asciugamani che si espandono nell’acqua. In pratica in arrivo.

Il consiglio del giorno: prendi tutto con molta calma.

Voto 5 e mezzo affaticato.

Sagittario

Amore: è l’ultimo dei tuoi pensieri.

Lavoro: procedi contro mano.

Fortuna: niente azzardi o scommesse senza senso.

Il consiglio del giorno: non prendertela troppo se va tutto storto.

Voto 6 – disordinatissimo.

Capricorno

Amore: sei come un allenatore che pretende il massimo.

Lavoro: perdi il filo del discorso un po’ troppo facilmente.

Fortuna: si concentra solo quando devi dare baci appassionati. Non male.

Il consiglio del giorno: più intuito e meno razionalità.

Voto 6 e mezzo investi sulle sensazioni.

Acquario

Amore: libero di scegliete tutti i gusti sulla locandina del gelataio.

Lavoro: pronto a fare negoziazioni al calciomercato.

Fortuna: è come un tatuaggio temporaneo che resta appiccicato per quasi un mese.

Il consiglio del giorno: indossare le ciabatte in ufficio come simbolo di ribellione.

Voto 5 e mezzo a volte fuori luogo.

Pesci

Amore: dolcezze senza sosta.

Lavoro: niente modifiche per non rovinare il lavoro fatto.

Fortuna: avete finito l’ultima scorta come i ghiaccioli nel surgelatore ora che fa caldo.

Il consiglio del giorno: per le vacanze optate per ‘stessa spiaggia, stesso mare’.

Voto 6 e mezzo instabili.