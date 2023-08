L’oroscopo di oggi 31 agosto 2023: Pesci e Cancro super emotivi L’oroscopo di oggi, giovedì 31 agosto 2023, e le previsioni segno per segno: la Luna piena nel segno dei Pesci porta grande scompiglio emotivo, ma ci aiuta a fare chiarezza in ciò che proviamo davvero. Il segno fortunato è proprio quello dei Pesci, mentre il segno sfortunato la Vergine.

L'oroscopo di oggi, giovedì 31 Agosto 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Eccoci alla Luna piena nel segno dei Pesci, che ci renderà emotivi, nervosi e molto sensibili per tutto il giorno. Oggi il segno fortunato sarà il Pesci, che nonostante le turbolenze emotive sentirà finalmente di potersi abbandonare ai sentimenti. Il segno sfortunato potrebbe essere la Vergine, ancora spesso troppo attaccata alla ragione.

Ariete

Hai gli stessi modi irruenti dei cinghiali nelle spiagge della Sardegna, che afferrano i cestini dei picnic dei vacanzieri in spiaggia, scombinando gli aperitivi al tramonto. Con te bisogna proprio avere molta pazienza, perché con Marte in opposizione sei sempre pronto a qualche dispettuccio, anche se tu credi che sia unicamente uno scherzetto innocente.

Amore: non percepisci neppure i segnali espliciti.

Lavoro: hai i tempi degli uffici della viabilità di Roma.

Fortuna: è uno dei regali da chiedere a Babbo Natale.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di ciabattine pelose per l’inverno.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Questa è proprio la giornata giusta per dedicarti alle tue passioni, complice la Luna piena che finalmente ti ha trasformato in uno zuccherino. Sai essere zelante come lo scienziato Luca Bindi, appassionato di minerali che condivide le sue scoperte con la Nasa. Le collaborazioni possono portare a risultati davvero sorprendenti, questa la tua nuova priorità.

Amore: rispondi subito al richiamo dell’amore.

Lavoro: hai spazio per tutti nella tua agenda.

Fortuna: sharing is caring, come dicono gli inglesi.

Il consiglio del giorno: offri i caffè a tutto l’ufficio.

Voto 7 +

Gemelli

Appena sentite profumo di tafferugli voi vi buttate subito in mezzo alla rissa, un po’ per partecipare alla polemica e un po’ perché avete un’extra dose di energie che non sapete bene dove e come impegnare. Vorreste partecipare alla giunta comunale di Terni, che pare essere eccitante come un ring di wrestling. Sarebbe però auspicabile scegliere calma e ascoltare la Luna piena, che vi offre un panorama di mille possibilità anche se vi innervosite perché non sapete quale sia la più giusta da cogliere al volo.

Amore: rebus irrisolvibile.

Lavoro: avete sbagliato materia di competenza.

Fortuna: chi cerca, trova.

Il consiglio del giorno: gettate nel bidone della carta tutte le riviste accumulate durante l’estate.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Ti dedichi a ritrovare il tuo equilibrio dopo un’estate da sex symbol sfruttando la Luna piena a tuo favore. Ti ritiri volentieri in un convento per fare un reset sulle tue priorità. Tra le compagne di clausura potresti trovare Emy Buono, famosissima su Onlyfans, che al motto dei monaci benedettini ‘ora et labora’ sta cercando di dare un svolta decisa alla sua vita. Questo è un ottimo momento per l’ascolto interiore.

Amore: lo analizzi da ogni prospettiva.

Lavoro: impossibile restare con le mani in mano.

Fortuna: ricerchi la calma riflessiva di un giardinetto zen portatile.

Il consiglio del giorno: annulla tutti gli appuntamenti della serata.

Voto 7 perché è un numero mistico

Leone

Accogli il cambiamento con grande fiducia e ottimismo, con Venere e Marte che ti danno la sensazione che tutto sia possibile. Vedi un futuro roseo e pieno di successi come quello di Mancini come nuovo C.T. della Nazionale dell’Arabia Saudita. Ricorda che prima di qualsiasi firma sarebbe meglio leggere attentamente tutti i cavilli dei contratti, ok?

Amore: fai strage di cuori.

Lavoro: verso l’infinito e oltre.

Fortuna: sei assolutamente straordinario.

Il consiglio del giorno: pass vip in automatico per partecipare alle feste.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Vorresti riscrivere il celebre romanzo ‘Ragione e sentimento’, perché questo è proprio il tuo stato d’animo con la Luna piena in opposizione. Per te è importantissimo poter codificare e catalogare tutte le emozioni che assalgono il tuo cuoricino, applicandoti come gli scienziati australiani che ora sanno anche interpretare il linguaggio dei coccodrilli e dei rettili, scrivendo un ‘dizionario’ dei loro suoni. Tu hai bisogno di ascolto profondo e accettazione, poi potrai anche applicarti nello scrivere un dettagliatissimo saggio sul tema.

Amore: non si può contenere nel palmo della mano tutto il mare.

Lavoro: carta e penna sempre a portata di mano.

Fortuna: riscopri la pazienza.

Il consiglio del giorno: tieni il bollitore a portata di mano per una tisana alla malva con miele.

Voto 6 –

Bilancia

Ti piace vincere davvero facile con Marte nel tuo segno e la Venere a favore che ti donano grazia, bellezza e determinazione per affrontare le intemperie e gli stravolgimenti climatici, mantenendo sempre una pelle perfetta. Sei eterna e adorata come il bel Leonardo di Caprio, che ora sfoggia una nuova fidanzata, ovviamente under venticinque, ça va sans dire.

Amore: più irresistibile di una ‘fruitjoy’.

Lavoro: cammini su un tappeto rosso.

Fortuna: ti fa sempre tana quando giochi a nascondino.

Il consiglio del giorno: in borsa non manca mai pettinino e specchietto.

Voto 7 e mezzo pieno di dolcezza

Scorpione

Segui il trend dei giovani che tornano ai vecchi telefoni a mattonella per disintossicarsi dai social. Così senza più distrazioni intellettuali sarai obbligato ad ascoltare i tuoi bisogni, dato che ti illuminerà la Luna Piena con l’effetto di un faro da stadio. Possiamo tranquillamente affermare che è finita la stagione in cui fai lo struzzo con i sentimenti mettendo la testa sotto terra. Ora li devi affrontare senza poter più tergiversare.

Amore: dolcezze di primo mattino.

Lavoro: i calcoli non bastano più.

Fortuna: calma e sangue freddo.

Il consiglio del giorno: pasti leggeri per il digiuno per la Luna Piena.

Voto 6

Sagittario

Desideri profondamente il bracciale salvavita che diventa una boa galleggiante per poter fronteggiare questa Luna piena. Tu, che solitamente hai l’atteggiamento del surfista che sa cavalcare le onde giganti hawaiane, oggi temi di essere sopraffatto dal mare di emozioni che potrebbero assalirti e che, senza l’ausilio della razionalità, ti potrebbero portare al largo a fronteggiare il tuo ‘io’ più profondo. Ricorda che anche in questi casi tu sei un nuotatore provetto.

Amore: premi il tasto pausa.

Lavoro: stile scheggia impazzita .

Fortuna: cerchi sicurezze come la boa al largo.

Il consiglio del giorno: indossa un paio di scarpe scomode, per non pensare ad altro.

Voto 5 e mezzo ma non arrenderti

Capricorno

Metti da parte la razionalità che ti regala Mercurio per affidarti alle stelle e alle emozioni, complice proprio la potentissima Luna piena. Sono certa che accogli con un mix di curiosità, interesse e segno del destino la nuova funzione di Instagram che permette, attraverso uno sticker, di scoprire la compatibilità tra i segni. Ti apri fiducioso a nuove mirabolanti prospettive.

Amore: è un tutto in divenire.

Lavoro: consulti anche lo shamano.

Fortuna: ti prepari come si fa per le grandi occasioni.

Il consiglio del giorno: cerca contatti interessanti nella tua rubrica del telefono.

Voto 7 e mezzo pieno di emozioni

Acquario

Ora che ti sei finalmente ripreso con Marte a favore, vuoi fare proprio il salto di qualità. Pretendi risultati che rimangono nel tempo e che non hanno nulla a che vedere con le frugali mode del momento. Pare proprio faccia al caso tuo il nuovo servizio di WordPress per realizzare siti che resteranno online per cento anni. Tu hai la costanza per lasciare proprio il segno.

Amore: da mordere con fame.

Lavoro: impegno oltre l’orario.

Fortuna: molleggiato e elettrizzato.

Il consiglio del giorno: seleziona ricette che si realizzano in soli dieci minuti.

Voto 6 e mezzo

Pesci

"Tutto quello che immaginate si può realizzare" è il messaggio che vi sussurra la Luna piena nel vostro segno. Siete così fiduciosi nelle vostre capcità che potreste credere fermamente di poter incontrare Brad Pitt che correrà all’autodromo di Monza. Voi i limiti li superate come Tamberi che ha realizzato il record del salto in alto.

Amore: come in un sogno.

Lavoro: senza confini e barriere.

Fortuna: incosciente armonia cosmica.

Il consiglio del giorno: ascoltate un concerto di campane tibetane.

Voto 7 +