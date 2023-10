Oroscopo di oggi 30 ottobre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, lunedì 30 ottobre 2023, e le previsioni di Ginny segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna percorre gli ultimi gradi nel segno del Toro e nel tardo pomeriggio passa in Gemelli. Venere è trigono a Urano, portando sorprese amorose ai segni di terra. Il segno fortunato di oggi è la Vergine mentre il segno sfortunato il Leone.

L'oroscopo di oggi, lunedì 30 ottobre 2023, per tutti i segni zodiacali: le previsioni astrologiche di Ginny su amore, lavoro e fortuna.

Ariete: hai ancora la percezione che la tua mente sia rimasta in tilt dopo il passaggio di Mercurio in opposizione. Infatti, la canzone di Angelina Mango ‘Che t’o dico a fa’ sta andando in loop nella tua testa da un bel po’ di giorni. Tranquillo perché non sei assolutamente solo, come te c’è qualche migliaio di persone che canticchia il brano neo melodico. Dovrai solo aspettare che arrivi il nuovo tormentone della stagione e allora, finalmente, potrai cambiare ‘disco’. Amore: un po’ troppo ripetitivo. Lavoro: hai sempre bisogno di novità. Fortuna: non sempre la sfrutti a dovere. Il consiglio del giorno: non ascoltare sempre la stessa radio quando sei in macchina. Voto: 7 in compagnia

Toro: il tuo campo d’azione è sicuramente il bello, con Venere e la Luna a favore che enfatizzano la tua grande capacità di saper valorizzare qualsiasi cosa. Dovresti stare molto attento perché con Mercurio contro potresti confondere l’arte vera con i tutorial di decorazioni di Halloween che spopolano online. Tipo usare la carta igienica per ricavarne dei fantasmini da mettere sulle lucine per il balcone. Ti assicuro che è meglio evitare o farsi aiutare da qualche amico davvero ferrato sul tema. Amore: lo annaffi come un vaso di rose. Lavoro: vorresti vivere di rendita. Fortuna: arriva dove manca l’intelletto. Il consiglio del giorno: ultimo shopping per il look perfetto di Halloween. Voto 7 – senza idee

Gemelli: le emozioni troppo forti e sconvolgenti che vanno dall’amore al dolore più profondo, voi le evitate come Meta che sui suoi social ha deciso di far vedere poche scene degli eventi a Gaza. Lo so che con Venere contro siete alquanto ‘anestetizzati’ e cercate solo le immagini rassicuranti dei desktop dei primi anni duemila. Quando nel mondo accadono avvenimenti importanti non potete mettere la testa sotto terra come gli struzzi. Capito? Amore: imparate a far vedere quando ci tenete. Lavoro: orientati al minimo indispensabile. Fortuna: non aspettate che vi chiamino a gran voce. Agite! Il consiglio del giorno: guardate tutte le notizie sui canali internazionali CNN e BBC. Voto 6 e mezzo

Cancro: puoi decidere di puntare su qualsiasi progetto che sia amoroso o di business grazie a questo cielo sfavillante che ti appoggia. Oggi sei particolarmente ispirato dalla Luna e potresti addirittura proporre la versione Pixar, in cartoon, della serie famosissima ‘Il trono di spade’ realizzando una presentazione al grande capo con l’AI Bing. Visto che le idee non ti mancano divertiti a fantasticare. Mi raccomando prendi sempre appunti e salva tutto quello che fai perché potrebbe tornarti subito molto utile. Amore: sei un vero ‘dio dell’amore’ Lavoro: i motori sono al massimo. Fortuna: la indossi sempre con grande stile. Il consiglio del giorno: divertiti a esplorare il mondo dell’intelligenza artificiale. Voto 7 e mezzo favoloso

Leone: il tuo morale oggi crolla come il titolo delle birra cinese Tsingtao dopo che è comparso in rete il video di un dipendente che urina in uno dei vasconi di fermentazione. Tra la Luna storta e Marte contro per poterti sollevare tu vuoi solo complimenti infiniti per quanto tu sia bello e bravo, anche se al momento non sei proprio al massimo del tuo splendore fisico e intellettuale. Amore: lo pretendi troppo perfetto. Lavoro: il tuo ruolo ideale sarebbe comandare tutti a bacchetta. Fortuna: inseriscila nella lista dei regali di Natale. Il consiglio del giorno: fai attenzione agli investimenti in borsa. Voto 6 –

Vergine: il piccolo Shon di Philadelphia che si veste da super eroe e va in giro per la città a sfamare i gatti randagi è sicuramente del tuo stesso segno. Con Venere sempre presente e oggi anche la Luna a favore, sei pronta a donare amore incondizionatamente con voglia e energie inesauribili. Questa grande carica si espande su tutto, da sotto le lenzuola fino al compagno di scrivania. Amore: si prevede grande attività. Lavoro: affidabile come un orologio svizzero. Fortuna: ti piace condividerla con chi ha bisogno. Il consiglio del giorno: le tue batterie personali si ricaricano a suon di buone azioni. Voto 8 e mezzo

Bilancia: ti presti sempre molto volentieri alle occasioni ufficiali ma oggi la Luna tira fuori le tue passioni che per te sarà assolutamente impossibile nascondere. Proprio come il bimbo in centro campo per la partita Torino-Inter che quando viene inquadrato dalle telecamere mostra sotto la maglia degli ospiti il cuore granata che bacia appassionatamente. Tu proprio così, al di fuori delle classiche etichette. Amore: puoi assolutamente dare lezioni sul tema. Lavoro: ti devi appassionare. Fortuna: puoi permetterti un giro al casinò. Il consiglio del giorno: riscopri le passioni di quando eri alle medie. Voto 7 + infervorata

Scorpione: riesci ad avere lo stesso piglio da piacione intellettuale di Alessandro Prezioso che, in una recente intervista, dichiara di saper bene a chi Shakespeare abbia dedicato alcuni suoi sonetti. Neanche la Luna contro riesce a spegnere il tuo magnetismo, la tua voglia di curiosità e di mistero. Tu sei un vero incantatore, come un beduino che riesce a vendere ai turisti la sabbia nel deserto. Amore: cadono tutti ai tuoi piedi. Lavoro: hai già smaltito tutto il lavoro per il prossimo anno. Fortuna: la accumuli per poterla regalare a Natale. Il consiglio del giorno: recita poesie d’amore ad alta voce. Voto 8 – nulla ti può minimamente infastidire

Sagittario: riesci a tenere lontano l’amore e un possibile partner come Billie Eilish, che mostra le foto del suo frigorifero, che al confronto i cestini della spazzatura in giro per Roma di pomeriggio in piena estate sono una vera meraviglia. Ormai reagisci a questa Venere contro sfidandola e riuscendo pure a ironizzare su questa tua ‘singletudine’ latente. Tutto questo ovviamente per proteggere il tuo cuoricino tenerissimo. Amore: è il tuo soggetto preferito per scherzi e battute. Lavoro: ti piace sentirti dire che sei il più bravo. Fortuna: sei un vero superstizioso. Il consiglio del giorno: ogni tanto fai le pulizie di fondo. Voto 7 – sempre molto fiero

Capricorno: potresti peccare un filino in sicurezza in te stesso oggi che a Giove e a Venere si aggiunge anche la Luna a favore. Proprio come il mister Mourinho che viene addirittura espulso perché prende in giro la panchina del Monza. Ricorda che sei sempre dotato di una grande sensibilità e dovresti considerarla come un super potere da usare h24 perché si auto ricarica da solo. Mostra a tutti questo tuo meraviglioso lato sensibile. Amore: non si scarica mai. Lavoro: un vero generale. Fortuna: è come il servizio in camera quando sei in hotel. Il consiglio del giorno: opta sempre per la riservatezza non è necessario che tutti sappiano esattamente quello che pensi. Voto 9 al settimo cielo

Acquario: dovresti allenarti con gli sciogli lingua visto che oggi esprimerti sarà un vero rompicapo con Mercurio e anche la Luna storta. Invece di annoiarti a ripetere le solite filastrocche, potresti ripetere all’infinito il nome del nuovo idolo dell’NBA, Wembanyama, senza annodarti la lingua, ovviamente. Amore: lo sogni cotto a puntino. Lavoro: usa sempre il correttore automatico. Fortuna: pare che per il momento il riassortimento sia terminato. Il consiglio del giorno: guarda il film ‘Space Jam 2’ con Le Brion James. Voto 5 e mezzo disorientato

Pesci: momento di tregua da questa Venere in opposizione proprio grazie alla Luna. Vi sentite addirittura pronti a festeggiare con Mercurio e Marte che vi regalano un bel po’ di brio fisico e mentale. Anche se non c’è un evento in particolare potreste andare a celebrare i cento anni del ristorante ‘Giggetto al portico di Ottavia’ storico ristorante di Roma, e gustare tutti i piatti tipici che hanno reso questo luogo famoso in tutto il mondo. Vi meritate questo momento di serenità. Amore: è sempre nella parte bassa nella lista delle priorità. Lavoro: trascorrereste ore e ore in ufficio. Fortuna: vi porta volentieri fuori a cena. Il consiglio del giorno: uscita non programmata senza neanche tornare a casa per il cambio. Voto 7 e un cocktail con l’ombrellino