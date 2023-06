L’oroscopo di oggi 30 giugno 2023: Cancro e Pesci pronti ai grandi passi L’oroscopo di oggi, venerdì 30 giugno 2023, è perfetto per iniziare cose serie, soprattutto dal punto di vista intellettuale. Il Sole in Cancro è congiunto a Mercurio ma soprattutto trigono a Saturno. La luna è in Scorpione e questo rende il segno fortunato di oggi i Pesci e il segno sfortunato il Toro.

L'oroscopo di oggi, venerdì 30 giugno 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Il Sole in Cancro è congiunto a Mercurio e trigono a Saturno: è il momento migliore per dire cose importanti. ma anche per dare il via a progetti e collaborazioni che siano fruttuosi.

La Luna è in Scorpione per quasi tutta la giornata. e solo verso sera entra in Sagittario. Il segno fortunato è il Pesci e il segno sfortunato il Toro.

Ariete

Stai attento mio caro Ariete, perché con Mercurio contro sei un vero boccalone. Potresti addirittura ‘cascarci’, e credere ciecamente che le immagini dei Royals in circolazione di questi tempi siano vere e che ci sia stato un effettivo ribaltone monarchico in Inghilterra vedendo Re Carlo trasformato in un giardiniere e Camilla in una colf con tanto di grembiulino e crestina sulla testa. Tu lascia perdere e dedicati solo al piano fisico erotico.

Amore: è il tuo elisir di lunga vita.

Lavoro: ti sei auto-nominato la mascotte dell’ufficio pur di non lavorare.

Salute: sei più in forma del Personal Trainer in palestra.

Il consiglio del giorno: guarda i film i Goonies.

Voto: 7

Toro

Oggi darti del "punzecchioso precisetto" è come farti un complimento. Infatti, per colpa della Luna e di Venere contro, tutta la tua dolcezza e comprensione è un mix di sale e lime che non si può stemperare neppure con un goccio d’acqua. Infatti, pare sia stato proprio tu a scrivere le nuovissime e rigidissime regole del codice stradale per i neo patentati, vero?

Amore: sei in pieno no comment.

Lavoro: sei come il maestro, pronto a segnare tutti gli errori con una penna rossa.

Salute: il pisolino a metà mattina è un appuntamento imperdibile.

Il consiglio del giorno: tieni sempre in frigorifero un tè al limone da bere bello fresco.

Voto 6

Gemelli

Vi sentite sempre al centro dell’attenzione, tutto merito di Venere e Marte che vi regalano un appeal da veri manzi della spiaggia. Ormai dovete andare in giro con la scorta, come Ivano Manzoni che, diventato celebre per un meme al LoveMi dello scorso anno, quest’anno per tenere lontani i fans deve stare dietro le transenne.

Amore: siete tutti da mordere come il gelato ‘Maxibon’.

Lavoro: avete l’entusiasmo di Elon Musk.

Salute: siete più coinvolgenti di un coach di spinning.

Il consiglio del giorno: trascorrete una giornata a Gardaland.

Voto 8 +

Cancro

Quando si chiede chi sia l’esperto di empatia, tu puoi alzare con grande sicurezza la mano. Grazie alla sensibilità della Luna e l’intuizione di Mercurio, tu potresti imbarcarti a fare counseling proprio come Filippo Biscaglia, che ascolta tutte le problematiche amorose e di coppia a Temptation Island. Con occhiali e taccuino in mano il tuo look da doctor strangelove è perfetto!

Amore: lo comprendi in tutte le sue sfumature del rosa.

Lavoro: sei da consultare soprattutto per le questioni d’amore.

Salute: hai il sorriso stampato sul viso.

Il consiglio del giorno: organizza una serata a due romantica

Voto 7 e mezzo

Leone

La grande sicurezza che ti regalano Venere e Marte oggi è scalfita dalla Luna davvero stortissima, che ti impone regole emotive. Proprio come è successo al nuovo acquisto dell’Inter, Thruman, bacchettato dalla società per avere indossato una sciarpa del club, azione assolutamente vietata. Tu mi raccomando ripassa bene le regole anche per come ci si debba comportare in spiaggia.

Amore: per oggi lo tieni a debita distanza.

Lavoro: accetta il fatto che non puoi sempre avere ragione.

Salute: noti le rugherete inesistenti sul contorno occhi.

Il consiglio del giorno: regalati una serata al tuo ristorante preferito.

Voto 8 –

Vergine

Sei proprio la persona giusta a cui chiedere un consiglio, perché con Mercurio a favore sai perfettamente analizzare in pochi secondi qualsiasi situazione, anche quella più spinosa. Dovresti proporti come consulente della Santanchè, che alle accuse degli ultimi giorni risponde sempre con un tombale ‘No Comment!’. Aggiungici il fatto che sei particolarmente intuitiva grazie alla Luna, e la strategia di comunicazione sarà davvero perfetta.

Amore: ti sai concedere con il giusto slancio.

Lavoro: sei una vera stratega.

Salute: tu sei più preparata di un Personal Trainer.

Il consiglio del giorno: acquista una crema autoabbronzante.

Voto 7

Bilancia

Attenta a fare dichiarazioni troppo azzardate con Mercurio contro, perché possono essere proprio insidiose e coglierti in fallo. Proprio com’è successo a Fedez che viene preso in giro al LoveMi con un cartellone con su scritto ‘Dillo all’avvocato’. Mi raccomando buttala sempre sul ridere.

Amore: quando si parla di sesso tu sei sempre presente!

Lavoro: prima di intervenire conta fino a dieci, potresti addirittura cambiare idea e restare in silenzio.

Salute: le grandi riflessioni esistenziali lasciale perdere, non farti disturbare dai dubbi amletici.

Il consiglio del giorno: indossa le tue mise da Jessica Rabbit.

Voto 7 –

Scorpione

Sono assolutamente certa che tu sia impazzito alla notizia che una spettatrice abbia lanciato le ceneri della madre al concerto di Pink perché era una sua fan sfegatata. La Luna oggi transita nel tuo segno e amplifica quella sensazione di inizio, fine e di gran rinascita. Potrei azzardare ad affermare che sei quasi di ottimo umore.

Amore: è un sentimento catartico da contemplare.

Lavoro: la genialità è proprio una delle tue caratteristiche.

Salute: il tuo habitat naturale è un chiringuito al mare con un cocktail in mano.

Il consiglio del giorno: impara l’auto massaggio ai piedi.

Voto 6 e mezzo

Sagittario

Hai sempre voglia di fare la baldoria con i tuoi amici. Non hai proprio limiti perché infervorato da Venere e Marte. Sei così preso dagli eccessi che non vuoi proprio pensare alle conseguenze. Dovresti però informarti su come funzioni l’alcolock, proposto dal nuovo governo per impedire a chi è alticcio di utilizzare la macchina. Praticamente ti conviene chiedere al tuo migliore amico di passarti a prendere a casa quando fai serata o rischi di rincasare a piedi.

Amore: la voglia e le energie non ti mancano.

Lavoro: tu pensi solo all’aperitivo appena esci dall’ufficio.

Salute: sei un vero forzuto, sempre volenteroso a caricare e scaricare la macchina per le fughe del weekend.

Il consiglio del giorno: programma un periodo di detox, vedrai che anche il tuo corpo ti ringrazierà.

Voto 7

Capricorno

Il massimo dell’attività intellettuale in questi giorni è leggere il palinsesto televisivo ed essere informato sulle prossime novità delle piattaforme on demand. Mercurio contro ha rallentato tutto l’affaccendarsi delle tue sinapsi che sono impantanate come se camminassi con un tacco dieci sulla sabbia. Puoi però esultare per le piccole gioie che ti fa percepire la Luna a favore come i nuovi episodi della serie ‘Futurama’ che dopo ben dieci anni ci racconterà cosa è successo a Bender, Leila e Fry.

Amore: i tuoi baci si fanno sempre più hot.

Lavoro: lascia perdere la tecnologia e torna all’analogico.

Salute: non sforzarti a ricordare i numeri di telefono a memoria, consultali dalla tua rubrica.

Il consiglio del giorno: organizza una serata con gli amici di giochi in scatola

Voto 6

Acquario

Sei critico e sentenzioso come il famoso agente di Hollywood Jeremy Zimmer che si è lasciato scappare qualche commentuccio tagliente sul presunto talento di Meghan Markle. Lo so che tra Venere e Marte contro, a cui si aggiunge anche la Luna stortissima, tu utilizzi l’attacco come difesa.Avresti proprio bisogno di una extra dose di coccole per rilassarti, vero?

Amore: i tuoi no decisi sotto, sotto sono proprio dei si!

Lavoro: oggi meglio non chiederti favori.

Salute: hai proprio lo ‘scazzo’ alla risposta.

Il consiglio del giorno: regalati un profumo fresco a base di tè verde.

Voto 5 +

Pesci

Potreste essere soprannominati anche voi ‘architutto’ come definisce amorevolmente il padre, la figlia di Brunello Cucinelli. Siete pieni di ingegno e di passione che insieme fanno scaturire una forza travolgente che coinvolge tutti quelli che vi stanno intorno. Siete una scarica rigenerante di buonumore!

Amore: oggi siete pronti a ripassare tutto il kamasutra.

Lavoro: siete dei visionari illuminati che anticipano le tendenze del futuro.

Salute: siete presi bene come i fricchettoni tutto peace and love degli anni settanta.

Il consiglio del giorno: andate ad una festa campestre dove suonano musica rock.

Voto 7 e mezzo