Oroscopo di domani 30 gennaio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L'oroscopo di domani, martedì 30 Gennaio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Fortissime energie per i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) grazie a Marte, pianeta della forza, che viene sollecitato da Urano, pianeta dirompente e attivatore. Il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato l'Ariete.

Nell'oroscopo di domani, martedì 30 gennaio 2024, durante le prime ore della mattina la Luna, sempre calante, passa da Vergine a Bilancia. Ma la vera notizia è Marte perfettamente in trigono a Urano. Per i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) questo indica tante energie, ma anche il rischio di esagerare e non saperle gestire. Occhio alle improvvisazioni. Il segno fortunato di oggi è il Toro mentre il segno sfortunato l'Ariete.

Ariete

Amore: neppure con un mazzo di rose rosse potrai riconquistarlo.

Lavoro: le correzioni sono fondamentali.

Fortuna: pare sia partita in settimana bianca.

Il consiglio del giorno: corso di scrittura e di buone maniere.

Voto: 5 e mezzo e acqua in bocca.

Toro

Amore: guai a chi te lo tocca.

Lavoro: i tuo accordi sono blindatissimi.

Fortuna: segue esattamente le tue indicazioni.

Il consiglio del giorno: prenota già i ristoranti per tutto il prossimo mese per essere certo di trovare posto e non avere sorprese.

Voto 7 e mezzo zelante.

Gemelli

Amore: voglia di follie.

Lavoro: vi piace stupire con effetti speciali.

Fortuna: vi concede i modi delle rock star.

Il consiglio del giorno: ascoltate musica a tutto volume ma in macchina.

Voto 6 e mezzo scatenati.

Cancro

Amore: temperature invernali.

Lavoro: ti pare che tutto vada proprio storto.

Fortuna: ti basterebbe una pacca sulla spalla per sentirti più fiducioso.

Il consiglio del giorno: vassoietto di dolcetti di carnevale.

Voto 5 demotivato.

Leone

Amore: da sbaciucchiare per ore.

Lavoro: la pazienza è certamente una delle tue doti.

Fortuna: ti regala un cuoricino generosissimo.

Il consiglio del giorno: vai a cena a casa della nonna.

Voto 7 e mezzo per la disponibilità.

Vergine

Amore: sei totalmente adorata.

Lavoro: senti già gli applausi ancora prima di entrare in ufficio.

Fortuna: sempre a portata di mano.

Il consiglio del giorno organizza la visione della serata dei duetti di Sanremo con gli amici.

Voto 9 soddisfatta.

Bilancia

Amore: è nuovamente al tuo fianco.

Lavoro: accolta da buone notizie.

Fortuna: ti aiuta a dare il massimo secondo le tue capacità.

Il consiglio del giorno: pranzetto con le amiche in centro.

Voto 6 e mezzo positiva.

Scorpione

Amore: unione di corpo e di menti.

Lavoro: dai tu le direttive per tutto l’anno e anche per il prossimo.

Fortuna: è come un bel fiocco su un pacco regalo.

Il consiglio del giorno: programma una settimana bianca per un po’ di relax sulla neve.

Voto 8 + intraprendente.

Sagittario

Amore: te lo auto prescrivi almeno tre volte al giorno.

Lavoro: sei di quelli che danno le indicazioni e gli altri devono seguirle pedestremente.

Fortuna: come il buono ‘extra sconto’ sui saldi.

Il consiglio del giorno: leggi uno dei celebri trattati di Osho, a te la scelta.

Voto 7 per i buoni consigli.

Capricorno

Amore: decisamente su di giri.

Lavoro: le tue critiche sono sempre costruttive.

Fortuna: ti consiglia sempre l’empatia.

Il consiglio del giorno: moderare le parole è assolutamente un’arte da imparare.

Voto 8 decisissimo.

Acquario

Amore: ti piace avventuroso e aperto al nuovo.

Lavoro: tu ci metti il buonumore che è già parecchio.

Fortuna: sei pronto tu a rincuorarla.

Il consiglio del giorno: invia messaggini motivazionali ai tuoi colleghi.

Voto 7 per il buonumore.

Pesci

Amore: amanti instancabili.

Lavoro: coinvolti anima e corpo.

Fortuna: vi aiuta nelle scoperte importanti.

Il consiglio del giorno: acquistate un libro di tartan per conoscerne la storia e il legame con le casate scozzesi.

Voto 8 e mezzo laboriosi.