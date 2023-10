L’oroscopo di oggi 3 ottobre 2023: Pesci e Sagittario non controllano le emozioni Nell’oroscopo di oggi, martedì 3 ottobre 2023, la Luna si trova nel segno dei Gemelli, mentre Mercurio e Plutone sono in trigono cioè si spalleggiano in due segni di terra (Vergine e Capricorno) e questo significa che il pensiero si fa più profondo, arguto, dritto al punto. Soprattutto per i segni di terra: il segno fortunato di oggi è la Bilancia e il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

La voglia di condividere è il tuo driver in questa giornata, in cui oltre ad essere sempre sorretto da Venere sei anche ispirato dalla Luna. Proprio come la mitica Beyoncé, che organizza un volo privato per far rientrare a casa senza troppo impegno un suo super fan disabile. Ti dedichi anima e corpo al prossimo, senza alcuna riserva. Avremmo tutti bisogno di un ottimo amico come te.

Amore: hai un cuore grande come tutto il mondo.

Lavoro: ti prodighi affinché tutti siano perfettamente a loro agio.

Fortuna: la condividi come la merenda con il tuo compagno di classe preferito.

Il consiglio del giorno: presta il tuo vestito per le occasioni al tuo migliore amico in cerca di un nuovo look.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Solo tu, che sei tutto ragione e intelletto, ci puoi spiegare come sia stato possibile vedere il fenomeno dell’aurora polare sulle nostre Alpi. Mercurio tiene sempre in caldo le tue sinapsi, tanto da essere soprannominato: enciclopedia vivente. Riesci anche a dare una spiegazione logica alle emozioni, che per sono unicamente dei battiti accelerati del cuore e che si possono tranquillamente controllare con respiro e con qualche infuso rilassante.

Amore: lo analizzi scientificamente.

Lavoro: tutto può essere ricondotto a una semplice formula matematica.

Fortuna: il guadagno è sempre assicurato.

Il consiglio del giorno: guarda uno spettacolo di magia per essere sorpreso.

Voto 8 –

Gemelli

Siete alla costante ricerca di una nuova strada da percorrere, con Saturno che si comporta come il comune della città di Cambridge che ha reso il centro storico della città totalmente pedonabile, obbligando i cittadini a muoversi a piedi o con mezzi ‘green’. Oggi che la Luna entra nel vostro segno dovreste seguire il vostro istinto, il vostro entusiasmo, la voglia di comunicare e di condividere.

Amore: sempre molto disponibili.

Lavoro: lasciatevi entusiasmare.

Fortuna: da condividere, mi raccomando.

Il consiglio del giorno: non sempre è necessario fare la rivoluzione.

Voto 7 + in evoluzione

Cancro

Sei sempre un’ottima spalla a cui appoggiarsi, proprio come l’amica sempre presente di Chiara Ferragni, Chiara Biasi, che senza pensarci due volte rientra a Milano per l’urgenza di Fedez mentre si svolgeva la Paris Fashion Week. Mercurio a favore ti permette di prendere velocemente decisioni davvero importanti, come se avessi in mano la sfera di una chiromante dalla quale si legge il futuro. I tuoi riflessi mentali, sempre puntuali, ti rendono super efficiente.

Amore: sei sempre guidata dal cuore.

Lavoro: pensiero puntuale e sempre ben centrato.

Fortuna: la segui come le indicazioni di Google Maps.

Il consiglio del giorno: dai una mano senza chiedere nulla in cambio.

Voto 7

Leone

Hai il giusto coraggio per poter fare il famoso salto di qualità, quello che in molti professano tra cui anche Federico Marchetti, il fondatore di YOOX, che nella sua carriera ha rischiato tutto, dal posto fisso ai debiti fino al collo, per poi trovare il successo. Ora che sei appoggiato da Venere, Marte e oggi anche la Luna ti è concesso di azzardare e di superare tutte le barriere architettoniche che ti sei costruito. Puoi proprio fare tabula rasa e sbizzarrirti.

Amore: ti acchiappa mentalmente.

Lavoro: sai osare come puntare tutto al gioco delle tre carte.

Fortuna: la certezza è che ti sai sempre rialzare.

Il consiglio del giorno: hai il coraggio per realizzare i tuoi sogni.

Voto 6 e mezzo determinato

Vergine

la Luna di oggi ti infastidisce, come i messaggi delle truffe online, che svuotano il conto in banca, e in particolare l’ultima che tenta di irretire la generazione boomer che notoriamente fatica ad utilizzare la tecnologia. Con Mercurio dalla tua tu di certo hai già la soluzione in mano per rendere il mondo della rete, e di Messenger, più sicuro proprio per chi è a livello ‘base’. Meno male che ci sei sempre tu che pensi a tutto.

Amore: sei iper premurosa.

Lavoro: su di te si può fare sempre affidamento.

Fortuna: è un dono che nessuno può contestarti.

Il consiglio del giorno: ascolta la musica su un vecchio giradischi.

Voto 6 –

Bilancia

Sono certissima che sei stata tu a creare l’hastag #girlfriendeffect che sta spopolando online mostrando, appunto, la trasformazione positiva dei partner durante una relazione. Venere e soprattutto la Luna oggi sono una vera carica amorosa esplosiva che tu saprai perfettamente incanalare nella tua relazione, facendo impennare benessere e eros che per te sono fondamentali come la ciliegina sulla torta alla fine della tua giornata.

Amore: è assolutamente fondamentale.

Lavoro: perfetta anche in questo campo.

Fortuna: la sfrutti al cento per cento.

Il consiglio del giorno: vai fare shopping con il tuo partner.

Voto 8 per gli effetti dell’amore

Scorpione

Tu la butti sempre sull’ironia intelligente, tanto che ti sembra quasi una barzelletta che le parole dialettali ‘giargiana’ e ‘bauscia’ siano le più ricercate online. Con Mercurio e la Luna dalla tua sei un vero intellettuale alternativo, con tanto di eskimo, capello totalmente spettinato e animo impegnato unicamente in discussioni su compositori nord europei dai nomi impronunciabili. La normalità per te è una vera noia assoluta.

Amore: se non è fatto su misura non ti interessa.

Lavoro: sei anche troppo sofisticato.

Fortuna: non ti si fila di pezza.

Il consiglio del giorno: ascolta la musica Pop che trasmettono in radio.

Voto 6 +

Sagittario

Il posto giusto per te che oggi hai la Luna stortissima è sicuramente il ‘treno del foliage’ che attraversa la Val Vigezzo. Così finalmente ti potrai rilassare ammirando tutte le sfumature dell’autunno che vanno dal giallo, al rosso fino al marrone scuro. Le relazioni interpersonali sono assolutamente bandite. Quasi quasi sei pronto per trascorrere qualche settimana in un monastero zen.

Amore: complesso come il cubo di Rubik.

Lavoro: metti un goccio di impegno.

Fortuna: niente di entusiasmante.

Il consiglio del giorno: rifiuta inviti dell’ultimo minuto. Attieniti al tuo programma.

Voto 5 e mezzo per la Luna storta

Capricorno

Hai la capacità di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno, anche ora che hai Marte contro. Grazie a Giove dalla tua, tu gioisci per qualsiasi risultato positivo anche agli esiti rassicuranti sull’inflazione che pare che questo mese, finalmente, ci darà di un minimo di sollievo. Sei proprio il fautore del pensiero positivo.

Amore: te lo godi a piccoli bocconi.

Lavoro: sempre grande determinazione e costanza.

Fortuna: illumina il tuo sorriso.

Il consiglio del giorno: provare un corso di Pole Dance.

Voto 7 +

Acquario

Da oggi hai un nuovo obiettivo: creare una community, come quella del condominio a Gragnano in cui venti famiglie vivono e collaborano come fossero una sola. Tutto merito della Luna che invoglia a creare costruttive relazioni basate su sincera collaborazione. Sei pronto a impegnarti appieno nella tua realtà ideale.

Amore: ti coccola proprio come piace a te.

Lavoro: sei strutturato per i percorsi ad ostacoli.

Fortuna: è nei piccoli gesti quotidiani.

Il consiglio del giorno: organizza una ‘spesona’ comunitaria per tutto il tuo palazzo.

Voto 6 e mezzo

Pesci

A partire da questo pomeriggio potreste sentirvi sopraffatti, come i medici di famiglia che ricevono sms e email dai pazienti nelle più svariate ore del giorno e della notte. La Luna di oggi è sicuramente molto esigente e voi che siete già un po’ ‘affaticati’ sentite la profonda necessità di una pausa. Vi bastano anche solo ventiquattro ore.

Amore: niente di particolare.

Lavoro: evitate volentieri gli straordinari.

Fortuna: imparare a usarla per voi stessi.

Il consiglio del giorno: regalatevi un pomeriggio in una libreria nell’angolo fantasy.

Voto 6 –