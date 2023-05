L’oroscopo di oggi 3 maggio 2023: Sagittario e Vergine sono confusi in amore Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 3 maggio 2023, il segno fortunato è la Bilancia mentre il segno sfortunato il Capricorno. Attenti alle dichiarazioni sentimentali! Con Venere quadrata a Nettuno potreste prendere delle cantonate in questo senso.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, mercoledì 3 maggio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Nonostante la Luna in Bilancia amplifichi il desiderio di essere stilosi, tuttavia la Venere ancora quadrata a Nettuno provoca caos emotivi e un cattivo gusto, proprio nelle scelte artistiche.

Con la Luna nel segno della Bilancia, il segno fortunato è la Bilancia stessa mentre il segno sfortunato il Capricorno.

Leggi anche L'oroscopo del 30 aprile 2023

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sei troppo intento a goderti la vita, con Venere e Giove che ti hanno agghindato alla perfezione per partecipare al Met Gala. Sei davvero perfetto per interpretare il tema di quest’anno: ‘Karl Lagerfeld: a line of beauty’. Vedrai che con quel tocco di Chanel riesci a riaccendere un pochino la fiamma di passione che pensavi di aver ormai perso per sempre.

Amore: le temperature sono ancora tiepidine.

Lavoro: vorresti il coro della tifoseria da stadio ogni volta che invii una email. Essere incitato per te è fondamentale.

Salute: c’è bisogno del ‘dolce far niente’.

Il consiglio del giorno: indossa il collier di perle della nonna, che rende chic anche una semplice camicia bianca.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ti senti sempre investito in quel ruolo da fratello maggiore più saggio, che deve proteggere i fratellini più piccoli e deboli. Con Marte e Mercurio dalla tua ti senti molto, anzi troppo, responsabilizzato, proprio come Marracash nei confronti degli artisti emergenti della nuova scena musicale rap. Ogni tanto impara a smollare tutto questo rigore con una birretta nel pub sotto casa.

Amore: non ne hai mai abbastanza.

Lavoro: ti perdi in piccoli e inutili dettagli, occhio.

Salute: hai bisogno di una bella uscita goliardica con gli amici.

Il consiglio del giorno: prova una lezione yoga della felicità, vedrai che sorridere beatamente per più di un ora ti farà mettere da parte tutte le tue paturnie.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Potreste far risparmiare parecchi soldi e tempo all’Università di Harvard che di recente si è espressa con uno studio scientifico per trovare le regole per piacere agli altri. Voi che siete i favoriti di Venere, che risiede proprio nel vostro segno, con una breve telefonata avreste subito risolto questo annoso dilemma riassumendolo con bellezza, sensibilità e grande attenzione per il prossimo. Queste qualità infatti vi descrivono perfettamente.

Amore: siete innamorati dell’amore.

Lavoro: vi dedicate con grande accuratezza ma solo per le relazioni pubbliche.

Salute: siete così meravigliosi che i look di Zendaya vi stanno proprio a pennello.

Il consiglio del giorno: tenete sempre in fresco una bottiglia di bollicine, non si sa mai.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Anche se sei sempre tutto un fuoco con Marte dalla tua hai dei forti principi etici che tengono a bada le tue voglie passionali. Infatti vorresti tirare fisicamente le orecchie e fare una bella ramanzina al donatore seriale di sperma olandese che ha superato di gran lunga i limiti imposti dalle leggi europee sul numero di ‘figli’ visto che lui ne ha più di 500. Questi atteggiamenti irresponsabili ti fanno venire voglia di indossare la tutina di Superman per fare subito giustizia.

Amore: sei preparato come un professore Universitario.

Lavoro: sei più saccente del vulcaniano ‘Spock’.

Salute: segui sempre il tuo istinto che non ti tradisce mai.

Il consiglio del giorno: fai volontariato sociale.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Quando si parla di amore tu dovresti essere uno dei massimi esperti con Venere dalla tua, invece siccome sei sempre molto confuso a causa di Mercurio contro balbetti e ti impappini anche in un semplicissimo messaggino per un appuntamento. Proprio come Alonso che durante un'intervista si blocca appena si accenna sul suo flirt con Taylor Swift e risponde con un classicissimo ‘prossima domanda?’. Tu i discorsi diretti proprio non li sai gestire.

Amore: non hai la giusta visione per i progetti a lungo termine.

Lavoro: ricorda che puoi sempre delegare.

Salute: vorresti essere cittadino onorario nel paese del ‘bengodi’ perché non hai voglia di spenderti per nulla.

Il consiglio del giorno: fai un corso per imparare a fare discorsi in pubblico.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Ultimamente si parla moltissimo di colori legati all’estetica, argomento che ha addirittura invaso la politica italiana. Tu che con Venere contro non ti senti pronta per apparire sulla copertina di Vogue America, dovresti affidarti a questa nuovissima start up che si chiama Hair cromia che offre come servizio consigliare il colore di capelli ideale per risaltare l’incarnato. Per info e specifiche cerca subito on line.

Amore: i lieto fine per te esistono solo nelle favole.

Lavoro: sei sempre presissima a valutare, calcolare e studiare. Guai ad interromperti.

Salute: avresti bisogno di qualche dritta di stile.

Il consiglio del giorno: prova a realizzare una ‘pozione’ d’amore.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Ti si perdona proprio tutto mia cara Bilancia perché con quei modini suadenti che ti regala Venere a favore sei capace di ammorbidire e stregare chiunque con un semplice battito di ciglia. Sei più morbida, di impatto, di Corinne Clery all’Isola dei Famosi che svela anche interessanti retroscena della sua vita amorosa che pare sia a tutt’oggi davvero molto attiva. Ma proprio come l’attrice quando c’è da discutere tu non ti tiri certo indietro ma ti esprimi con la grazia di una profumiera.

Amore: fai le fusa come una gattona sul divano.

Lavoro riesci a convincer il capo che il massaggio alla spa fa parte dei tuoi benefit.

Salute: ogni scusa è buona per farsi coccolare e viziare.

Il consiglio del giorno: prendi un caffè la mattina con il servizio al tavolo.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

La tua musa ispiratrice o il grande driver della tua vita ultimamente è il sesso che con Marte a favore è diventato una vera luce da quando la tua mente è offuscata da Mercurio contro. Potresti prendere come esempio il modello di business di Porn Hub (ma non per essere protagonista dei video!). La piattaforma negli ultimi 20 anni ha partecipato alla rivoluzione tecnologica di internet per rendere più fruibile ed economicamente sostenibile il servizio. Sono certa che ti sia venuta già qualche brillante idea, vero?

Amore: flirti anche con la cassiera del supermercato.

Lavoro: non hai ancora acceso il computer la mattina che tu litighi con la spina per attaccarlo alla corrente.

Salute: sei pronto e pimpante come una sveglia di prima mattina.

Il consiglio del giorno: segui il podcast Vaniloquio.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Le regole dell’amore proprio non ti appartengono e tu sei spontaneamente irriverente ogni volta che ti approcci ai sentimenti. Tutta colpa di Venere contro. Ogni volta che senti parlare di romanticismo tu ti comporti esattamente come lo studente coreano che mangia la banana di Cattelan al Leeum Museum of Art di Seul. Se potessi ingoiare i sentimenti per annullarli di certo lo faresti.

Amore: vorresti sviscerare tutti i misteri dell’amore come un problema di matematica.

Lavoro: sei particolarmente permaloso se non vieni invitato dai colleghi alla pausa caffè.

Salute: qui c’è proprio bisogno di sviluppare il pensiero positivo in tutte le salse.

Il consiglio del giorno: esercitati a casa a fare caldi abbracci con il tuo cuscino.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Ti piace la tradizione di cui da sempre sei testimonial e grande promotore e con Mercurio a favore tutte le tanto discusse teorie patriarcali sgorgano dalla tua boccuccia come torrenti di montagna. Sono certa che hai molto apprezzato la dichiarazione di Laura Chiatti a Mara Venier che si è descritta come una perfetta massaia che non lascia fare nulla in casa al bel Marco Bocci. Vero?

Amore: zittisci il tuo partner con sguardi severissimi.

Lavoro: ti piace avere sempre la ragione assoluta.

Salute: vorresti un busto per tenere la schiena perfettamente diritta.

Il consiglio del giorno: fai un decotto alla salvia per disinfiammare.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Affronti questa giornata come al concerto del 1 maggio se vai solo per ascoltare la musica e bere le birrette con gli amici e non fai caso ai discorsi importanti tra una esibizione e l’altra. Con Mercurio contro tutti i temi che richiedono una concentrazione più lunga di due minuti passano nella casella del tuo cervello ‘ci penserò domani’. Tu vuoi solo divertirti e goderti la vita che con Venere a favore è come un’autostrada libera senza camion e traffico.

Amore ogni momento è propizio per limonare.

Lavoro hai il volto sereno di chi è assolutamente disinteressato all’argomento, ma è molto educato.

Salute sei un vero figo come le star al Met Gala.

Il consiglio del giorno: fai il cambio degli armadi provando tutti i tuoi outfit sexy estivi.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Avete proprio un certo fiuto per gli affari grazie a Mercurio a favore e sapete passare sopra a critiche e pettegolezzi come si fa con le pozzanghere quando si indossano gli stivali di gomma. Siete esattamente come Valentino Rossi che firma un bel contratto come testimonial della Yamaha lasciando tutti i suoi fans ‘ducatisti’ a bocca aperta. Sentimenti e nostalgie non fanno parte del vostro vocabolario.

Amore: siete dei veri stronzetti.

Lavoro: siete senza scrupoli.

Salute: l’attività fisica per voi comprende sessioni da cardio palma dentro e fuori le coperte.

Il consiglio del giorno: andate al cinema a vedere il film ‘La Caccia’.

Voto 7 e mezzo