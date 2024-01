Oroscopo di domani 3 gennaio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, mercoledì 3 gennaio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: la Luna in Bilancia si scontra con il sole in Capricorno: il segno fortunato è l’Ariete, mentre il segno sfortunato il Capricorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di domani, mercoledì 3 gennaio 2023, ci troveremo al quarto di Luna calante: la Luna nel segno della Bilancia si scontra con il Sole in Capricorno e Saturno sembra proprio tirare il freno a mano a tutte le leggerezze e i piaceri. Marte nel frattempo percorre l'ultimo grado del segno del Sagittario, per entrare poi in Capricorno da dove sarà determinatissimo.

Ariete

Amore: tutto e subito.

Lavoro: sei molto performante.

Fortuna: ti regala sempre un pizzico di stile.

Il consiglio del giorno: giro per le vetrine del centro.

Voto: 7 – solo per il broncio.

Leggi anche Oroscopo 2024: chi avrà Giove a favore e le influenze del pianeta sui segni zodiacali

Toro

Amore: da gustare lentamente.

Lavoro: sei ancora in mood vacanza.

Fortuna: ti mette come colonna sonora il reggae di Bob Marley.

Il consiglio del giorno: prova una ricetta a base di pesce per un pasto leggero.

Voto 7 rilassato.

Gemelli

Amore: grandi tenerezze.

Lavoro: meglio evitare.

Fortuna: la speranza è di trovarla nella calza della Befana.

Il consiglio del giorno: munitevi di agenda cartacea per segnare gli appuntamenti.

Voto 5 e mezzo confusi.

Cancro

Amore: solo se strettamente importante.

Lavoro: pretendi una certa dose di rispetto.

Fortuna: la sfrutti solo quando ne vale la pena.

Il consiglio del giorno: rintanatevi in casa il prima possibile evitando gli inviti all’ultimo minuto

Voto 6 e mezzo infastidito.

Leone

Amore: un vero tripudio di passione e emozioni.

Lavoro: non perdi assolutamente un colpo.

Fortuna: torna ad accompagnarti come la tua migliore amica.

Il consiglio del giorno: mettiti un vestito elegante per stupire già di primo mattino.

Voto 8 brillante.

Vergine

Amore: a fasi alterne.

Lavoro: non ne imbrocchi una.

Fortuna: ti sembra di aver finito la tua scorta invernale.

Il consiglio del giorno acquista subito un biglietto per Los Angeles.

Voto 5 ma si può sempre migliorare.

Bilancia

Amore: inarrestabile.

Lavoro: con l’entusiasmo sfondi anche i portoni chiusi.

Fortuna: è per te una vera certezza.

Il consiglio del giorno: iscriviti subito al Fantasanremo, ovviamente.

Voto 9 in paradiso

Scorpione

Amore: te lo gusti solo in privato.

Lavoro: sei un vero stratega nel business.

Fortuna: a volte ti fa lo sgambetto ma tu hai riflessi pronti.

Il consiglio del giorno: iscrizione in palestra per rimettersi in forma.

Voto 7 e mezzo per l’agilità.

Sagittario

Amore: sei tutto un fuoco di passione.

Lavoro: vorresti fare tutto e subito, ma a volte ti tocca aspettare.

Fortuna: è un perfetto copilota.

Il consiglio del giorno: regalati un momento di introspezione, bastano anche solo cinque minuti.

Voto 9 supersonico.

Capricorno

Amore: lo posticipi molto volentieri.

Lavoro: ti dedichi anima e corpo.

Fortuna: opti sempre per il rilancio.

Il consiglio del giorno: prepara le calze per la Befana.

Voto 6 risoluto.

Acquario

Amore: sei tutto un fremito.

Lavoro: anche qui sai dare tutto te stesso.

Fortuna: ti appoggia totalmente nei tuoi progetti.

Il consiglio del giorno: cenetta romantica a lume di candela.

Voto 8 + esaltato.

Pesci

Amore: calma piatta.

Lavoro: accontentatevi della semplice routine.

Fortuna: c’è, ma forse ve lo siete dimenticato.

Il consiglio del giorno: leggete un libretto di battute e freddure per divertirvi.

Voto 5 e mezzo per la simpatia